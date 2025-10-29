REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1486
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 16 października 2025 r.
w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2024
Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1291 i 2703, z 2005 r. poz. 1539, z 2006 r. poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 16 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1486)
WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 2024
Województwo dolnośląskie
1. Kłodzko m.
2. Legnica m.
3. Wałbrzych m.
Województwo śląskie
1. Gliwice m.
2. Tychy m.
- Data ogłoszenia: 2025-10-29
- Data wejścia w życie: 2025-10-30
- Data obowiązywania: 2025-10-30
