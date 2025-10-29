§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 67) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:

1) 6303 SDR na każdego pasażera - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie pasażerów;

2) 1519 SDR na każdego pasażera - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu;

3) 26 SDR na każdy kilogram towarów - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie towarów.”.