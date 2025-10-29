REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1488
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 15 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
Na podstawie art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:
1) 6303 SDR na każdego pasażera - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie pasażerów;
2) 1519 SDR na każdego pasażera - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu;
3) 26 SDR na każdy kilogram towarów - w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie towarów.”.
§ 2.
§ 3.
2. Do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów zawartych przed dniem 28 grudnia 2024 r. i obowiązujących na ten dzień, jeżeli zdarzenie zaistniało od tego dnia, stosuje się przepisy § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-10-29
- Data wejścia w życie: 2025-11-13
- Data obowiązywania: 2025-11-13
