Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1512
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 30 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1329 oraz z 2025 r. poz. 1006 i 1171) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
1
|
Republika
Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi,
z zastrzeżeniem poz. 1b
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej
|
60
|
31 grudnia 2026 r.
|
1a
|
Republika
Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi:
1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat, ale nie ukończyli 18 lat,
2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej
|
0
|
31 grudnia 2026 r.
|
1b
|
Republika
Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych
|
0
|
31 grudnia 2026 r.
§ 2.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
