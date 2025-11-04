REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 30 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1329 oraz z 2025 r. poz. 1006 i 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 362) w załączniku do rozporządzenia poz. 1-1b otrzymują brzmienie:

1

Republika

Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi,

z zastrzeżeniem poz. 1b

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

60

31 grudnia 2026 r.

1a

Republika

Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi:

1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat, ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej

0

31 grudnia 2026 r.

1b

Republika

Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych

0

31 grudnia 2026 r.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-04
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1521

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii &#8222;Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1520

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1519

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1518

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1515

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1514

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1509

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1508

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1507

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1505

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1504

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1502

REKLAMA