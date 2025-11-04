REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1513
WYPOWIEDZENIE
przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie
użycia, składowania, produkcji i przekazywania min
przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia
18 września 1997 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Oslo dnia 18 września 1997 roku, zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską.
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie, dnia 5 sierpnia 2025 roku.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
L.S.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2026-02-20
- Data obowiązywania: 2026-02-20
