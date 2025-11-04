REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1514
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 2025 r.
o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o wypowiedzeniu Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. (Dz. U. poz. 1008) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 sierpnia 2025 r. wypowiedział wyżej wymienioną konwencję1), co zostało notyfikowane w dniu 20 sierpnia 2025 r. Depozytariuszowi konwencji - Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Podaje się również do wiadomości, że na podstawie art. 20 ust. 2 konwencji do dokumentu wypowiedzenia zostało dołączone uzasadnienie zawierające pełne wyjaśnienie przyczyn uzasadniających wypowiedzenie, o następującej treści:
„1. Rzeczpospolita Polska jednoznacznie potępia agresywne i destabilizujące działania Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi - państw sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską - których zachowanie, w tym trwająca wojna agresywna przeciwko Ukrainie, nadal stanowi rażący przejaw lekceważenia najbardziej podstawowych zasad prawa międzynarodowego, a jednocześnie stwarza poważne i trwałe zagrożenie dla wspólnoty euroatlantyckiej.
2. Pogorszenie stanu bezpieczeństwa powstałe w wyniku wskazanych wyżej działań zmusiło Rzeczpospolitą Polską do oceny własnych zdolności odstraszania i obrony oraz ich wzmocnienia.
3. Rzeczpospolita Polska uznaje znaczenie Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w 1997 r. (,,Konwencja Ottawska”), jako istotnego instrumentu dyplomacji rozbrojeniowej.
4. Jednakże dalsze związanie Konwencją Ottawską stawia Rzeczpospolitą Polską w bardzo niekorzystnej sytuacji, z uwagi na fakt, że potencjalni wrodzy aktorzy mogą wykorzystać asymetrię militarną wynikającą z naszych prawnych i moralnych ograniczeń.
5. W związku z powyższym Rzeczpospolita Polska z głębokim żalem niniejszym ogłasza swoje wystąpienie z Konwencji Ottawskiej zgodnie z jej Artykułem 20.
6. Decyzja ta, podjęta w interesie bezpieczeństwa narodowego, nie pozostaje w sprzeczności z pełnym przestrzeganiem przez Rzeczpospolitą Polską zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym ochrony ludności cywilnej i obiektów cywilnych podczas konfliktu zbrojnego. Nasze wartości pozostają niezmienne - mimo iż narzędzia naszej obrony narodowej ewoluują, aby sprostać rosnącym zagrożeniom dla naszego bezpieczeństwa.
7. Rzeczpospolita Polska będzie nadal przestrzegać norm humanitarnych, minimalizować potencjalne szkody dla ludności cywilnej i stosować wszelkie zgodne z prawem środki wojskowe z zachowaniem proporcjonalności i konieczności wojskowej. Zasady te będą kierować wszystkimi przyszłymi decyzjami dotyczącymi obrony narodowej.
8. Ponadto Rzeczpospolita Polska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz współpracy w ramach Unii Europejskiej, w tym wspierania inicjatyw mających na celu propagowanie działań w zakresie rozminowywania, rozminowywania po zakończeniu konfliktu oraz pomocy ofiarom min lądowych na całym świecie.”.
Podaje się również do wiadomości, że zgodnie z art. 20 ust. 3 konwencji utrata jej mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w dniu 20 lutego 2026 r.
Minister Spraw Zagranicznych: wz. M. Bosacki
1) Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Oslo dnia 18 września 1997 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 323.
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2025-11-04
- Data obowiązywania: 2025-11-04
