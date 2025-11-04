REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 139a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych uwzględnianych w informacji, o której mowa w art. 139a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanej dalej „informacją”, oraz sposób i terminy przekazywania informacji Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.

W informacji uwzględnia się:

1) kod banku;

2) nazwę banku;

3) dane podmiotu nabywającego portfel wierzytelności:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,

b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;

4) identyfikator krajowy funduszu - identyfikator nadawany przez Komisję w przypadku, gdy podmiotem nabywającym portfel wierzytelności jest fundusz wierzytelności, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.3));

5) kod LEI w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146), o ile został nadany podmiotowi nabywającemu portfel wierzytelności;

6) datę sprzedaży portfela wierzytelności oraz tryb sprzedaży;

7) informację, czy sprzedaż portfela wierzytelności nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów;

8) strukturę portfela wierzytelności w podziale na:

a) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności bez utraty wartości i znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwane dalej „MSR”, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

b) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności bez utraty wartości oraz z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje MSR,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

c) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności ze stwierdzoną utratą wartości - w przypadku gdy bank stosuje MSR,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „zagrożone” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

d) wartość brutto i wartość netto aktywów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości w momencie początkowego ujęcia;

9) wartość bilansową portfela wierzytelności brutto obejmującą wartość ekspozycji kredytowych;

10) wartość bilansową netto sprzedanego portfela wierzytelności;

11) wartość bilansową brutto pozostałego do spłaty kapitału kredytu i odsetek;

12) listę oferentów, którzy złożyli ofertę nabycia portfela wierzytelności, w tym:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,

b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;

13) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w bilansie;

14) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w ewidencji pozabilansowej;

15) procentowy udział walut, w których są wyrażone wierzytelności, w ogóle wierzytelności w sprzedanym portfelu wierzytelności;

16) rodzaj i wartość ekspozycji kredytowych w podziale na:

a) gospodarstwa domowe, które zaciągnęły kredyt konsumpcyjny lub mieszkaniowy,

b) przedsiębiorstwa, które zaciągnęły kredyt operacyjny lub inwestycyjny,

c) podmioty inne niż wskazane w lit. a i b, które zaciągnęły kredyt, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

17) liczbę ekspozycji w sprzedanym portfelu wierzytelności ze wskazaniem liczby ekspozycji kredytowych wobec konsumentów;

18) rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sprzedanego portfela wierzytelności;

19) wartość zabezpieczenia hipotecznego portfela wierzytelności;

20) wartość odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości z tytułu ryzyka kredytowego;

21) wartość zawiązanych rezerw z tytułu ryzyka innego niż ryzyko kredytowe;

22) określenie ryzyk innych niż ryzyko kredytowe, na które zawiązano rezerwy;

23) cenę sprzedaży portfela wierzytelności;

24) drugą najlepszą proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

25) maksymalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

26) minimalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

27) medianę ofert cenowych sprzedanego portfela wierzytelności;

28) kryteria wyboru podmiotu nabywającego portfel wierzytelności;

29) liczbę kredytów w sprzedanym portfelu wierzytelności;

30) treść klauzul umownych dotyczących warunków odkupu sprzedanego portfela wierzytelności;

31) średnią liczbę dni przeterminowania zobowiązania kredytowego (średnia ważona);

32) prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania kredytowego przez kredytobiorcę;

33) etap postępowania egzekucyjnego, w tym informację, w stosunku do jakiej części wartości brutto ekspozycji kredytowych stwierdzono bezskuteczność egzekucji;

34) średnią liczbę miesięcy od dnia wszczęcia egzekucji.

§ 3.

Bank przekazuje informację w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję na stronie internetowej Komisji.

§ 4.

Bank przekazuje informację w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

§ 5.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanej za drugie półrocze 2025 r.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069, 1170, 1191 i 1216.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 935, 1069, 1161, 1216 i 1408.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-04
  • Data wejścia w życie: 2025-11-19
  • Data obowiązywania: 2025-11-19
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1521

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii &#8222;Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1520

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1519

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1518

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1515

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1514

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1509

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1508

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1507

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1505

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1504

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1502

REKLAMA