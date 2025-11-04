§ 2.

W informacji uwzględnia się:

1) kod banku;

2) nazwę banku;

3) dane podmiotu nabywającego portfel wierzytelności:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,

b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;

4) identyfikator krajowy funduszu - identyfikator nadawany przez Komisję w przypadku, gdy podmiotem nabywającym portfel wierzytelności jest fundusz wierzytelności, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.3));

5) kod LEI w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146), o ile został nadany podmiotowi nabywającemu portfel wierzytelności;

6) datę sprzedaży portfela wierzytelności oraz tryb sprzedaży;

7) informację, czy sprzedaż portfela wierzytelności nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów;

8) strukturę portfela wierzytelności w podziale na:

a) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności bez utraty wartości i znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwane dalej „MSR”, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

b) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności bez utraty wartości oraz z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje MSR,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

c) wartość brutto i wartość netto:

- portfela wierzytelności ze stwierdzoną utratą wartości - w przypadku gdy bank stosuje MSR,

- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „zagrożone” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,

d) wartość brutto i wartość netto aktywów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości w momencie początkowego ujęcia;

9) wartość bilansową portfela wierzytelności brutto obejmującą wartość ekspozycji kredytowych;

10) wartość bilansową netto sprzedanego portfela wierzytelności;

11) wartość bilansową brutto pozostałego do spłaty kapitału kredytu i odsetek;

12) listę oferentów, którzy złożyli ofertę nabycia portfela wierzytelności, w tym:

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,

b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;

13) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w bilansie;

14) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w ewidencji pozabilansowej;

15) procentowy udział walut, w których są wyrażone wierzytelności, w ogóle wierzytelności w sprzedanym portfelu wierzytelności;

16) rodzaj i wartość ekspozycji kredytowych w podziale na:

a) gospodarstwa domowe, które zaciągnęły kredyt konsumpcyjny lub mieszkaniowy,

b) przedsiębiorstwa, które zaciągnęły kredyt operacyjny lub inwestycyjny,

c) podmioty inne niż wskazane w lit. a i b, które zaciągnęły kredyt, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

17) liczbę ekspozycji w sprzedanym portfelu wierzytelności ze wskazaniem liczby ekspozycji kredytowych wobec konsumentów;

18) rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sprzedanego portfela wierzytelności;

19) wartość zabezpieczenia hipotecznego portfela wierzytelności;

20) wartość odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości z tytułu ryzyka kredytowego;

21) wartość zawiązanych rezerw z tytułu ryzyka innego niż ryzyko kredytowe;

22) określenie ryzyk innych niż ryzyko kredytowe, na które zawiązano rezerwy;

23) cenę sprzedaży portfela wierzytelności;

24) drugą najlepszą proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

25) maksymalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

26) minimalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;

27) medianę ofert cenowych sprzedanego portfela wierzytelności;

28) kryteria wyboru podmiotu nabywającego portfel wierzytelności;

29) liczbę kredytów w sprzedanym portfelu wierzytelności;

30) treść klauzul umownych dotyczących warunków odkupu sprzedanego portfela wierzytelności;

31) średnią liczbę dni przeterminowania zobowiązania kredytowego (średnia ważona);

32) prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania kredytowego przez kredytobiorcę;

33) etap postępowania egzekucyjnego, w tym informację, w stosunku do jakiej części wartości brutto ekspozycji kredytowych stwierdzono bezskuteczność egzekucji;

34) średnią liczbę miesięcy od dnia wszczęcia egzekucji.