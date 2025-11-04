REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1516
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 28 października 2025 r.
w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom
Na podstawie art. 139a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) kod banku;
2) nazwę banku;
3) dane podmiotu nabywającego portfel wierzytelności:
a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,
b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;
4) identyfikator krajowy funduszu - identyfikator nadawany przez Komisję w przypadku, gdy podmiotem nabywającym portfel wierzytelności jest fundusz wierzytelności, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.3));
5) kod LEI w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146), o ile został nadany podmiotowi nabywającemu portfel wierzytelności;
6) datę sprzedaży portfela wierzytelności oraz tryb sprzedaży;
7) informację, czy sprzedaż portfela wierzytelności nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów;
8) strukturę portfela wierzytelności w podziale na:
a) wartość brutto i wartość netto:
- portfela wierzytelności bez utraty wartości i znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwane dalej „MSR”, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,
- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,
b) wartość brutto i wartość netto:
- portfela wierzytelności bez utraty wartości oraz z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego - w przypadku gdy bank stosuje MSR,
- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,
c) wartość brutto i wartość netto:
- portfela wierzytelności ze stwierdzoną utratą wartości - w przypadku gdy bank stosuje MSR,
- portfela ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „zagrożone” w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości - w przypadku gdy bank nie stosuje MSR,
d) wartość brutto i wartość netto aktywów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości w momencie początkowego ujęcia;
9) wartość bilansową portfela wierzytelności brutto obejmującą wartość ekspozycji kredytowych;
10) wartość bilansową netto sprzedanego portfela wierzytelności;
11) wartość bilansową brutto pozostałego do spłaty kapitału kredytu i odsetek;
12) listę oferentów, którzy złożyli ofertę nabycia portfela wierzytelności, w tym:
a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby fizycznej,
b) firmę (nazwę) oraz adres siedziby - w przypadku osoby prawnej;
13) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w bilansie;
14) wartość nominalną zadłużenia ekspozycji kredytowych wykazywaną w ewidencji pozabilansowej;
15) procentowy udział walut, w których są wyrażone wierzytelności, w ogóle wierzytelności w sprzedanym portfelu wierzytelności;
16) rodzaj i wartość ekspozycji kredytowych w podziale na:
a) gospodarstwa domowe, które zaciągnęły kredyt konsumpcyjny lub mieszkaniowy,
b) przedsiębiorstwa, które zaciągnęły kredyt operacyjny lub inwestycyjny,
c) podmioty inne niż wskazane w lit. a i b, które zaciągnęły kredyt, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
17) liczbę ekspozycji w sprzedanym portfelu wierzytelności ze wskazaniem liczby ekspozycji kredytowych wobec konsumentów;
18) rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sprzedanego portfela wierzytelności;
19) wartość zabezpieczenia hipotecznego portfela wierzytelności;
20) wartość odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości z tytułu ryzyka kredytowego;
21) wartość zawiązanych rezerw z tytułu ryzyka innego niż ryzyko kredytowe;
22) określenie ryzyk innych niż ryzyko kredytowe, na które zawiązano rezerwy;
23) cenę sprzedaży portfela wierzytelności;
24) drugą najlepszą proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;
25) maksymalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;
26) minimalną proponowaną cenę sprzedanego portfela wierzytelności;
27) medianę ofert cenowych sprzedanego portfela wierzytelności;
28) kryteria wyboru podmiotu nabywającego portfel wierzytelności;
29) liczbę kredytów w sprzedanym portfelu wierzytelności;
30) treść klauzul umownych dotyczących warunków odkupu sprzedanego portfela wierzytelności;
31) średnią liczbę dni przeterminowania zobowiązania kredytowego (średnia ważona);
32) prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania kredytowego przez kredytobiorcę;
33) etap postępowania egzekucyjnego, w tym informację, w stosunku do jakiej części wartości brutto ekspozycji kredytowych stwierdzono bezskuteczność egzekucji;
34) średnią liczbę miesięcy od dnia wszczęcia egzekucji.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069, 1170, 1191 i 1216.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 935, 1069, 1161, 1216 i 1408.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218.
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2025-11-19
- Data obowiązywania: 2025-11-19
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem”
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
REKLAMA