REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1522

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz. U. z 2023 r. poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 wyrazy „obwieszczenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41)” zastępuje się wyrazami „obwieszczenia nr 22/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 55) (w brzmieniu z dnia 16 grudnia 2024 r.)”;

2) w § 21a ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Zarządzający lotniskiem w celu zapewnienia udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku opracowuje analizę uwzględniającą:

1) liczbę i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), zwanej dalej „ustawą o PRM”, oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o PRM, w otoczeniu lotniska, z których faktyczny czas dojazdu do lotniska jest nie dłuższy niż 20 minut;

2) układ elementów infrastruktury lotniska;

3) liczbę pasażerów obsługiwanych na lotnisku podczas przeciętnej godziny szczytu, obliczaną jako średnia arytmetyczna z największych godzinowych liczb pasażerów obsługiwanych każdego dnia w roku ubiegłym;

4) charakterystykę połączeń obsługiwanych przez lotnisko z uwzględnieniem kierunków o wysokim ryzyku chorób zakaźnych;

5) liczbę i charakter zdarzeń wymagających udzielenia pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;

6) ocenę skuteczności i efektywności rozwiązań, które zarządzający lotniskiem przyjął celem zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;

7) czynniki, inne niż wymienione w pkt 1-6, mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na lotnisku.

2. Zarządzający lotniskiem uwzględnia wyniki analizy, o której mowa w ust. 1, dostosowując do nich sposób udzielanej niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku, w terminach i godzinach otwarcia lotniska, którego średnioroczna krocząca liczba obsługiwanych pasażerów za każde kolejne 365 dni wynosi:

1) do 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:

a) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o PRM na miejscu zdarzenia oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:

- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,

- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,

- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),

- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia;

2) powyżej 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:

a) dwuosobowy zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden ratownik medyczny, oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:

- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,

- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,

- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),

- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia.

3. W przypadku gdy w poprzednim roku kalendarzowym lotnisko nie obsługiwało pasażerów, zarządzający lotniskiem opracowuje analizę na podstawie prognozowanej na dany rok liczby pasażerów lub prognozowanej godziny szczytu.

4. Raz w roku, nie później jednak niż do końca marca, lub w przypadku wystąpienia zmian dotyczących czynników, o których mowa w ust. 1, mających wpływ na sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku oraz zaistnienia zdarzeń lub sytuacji losowych zarządzający lotniskiem dokonuje aktualizacji analizy i uwzględniając jej wyniki, dostosowuje sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku do aktualnych potrzeb.”;

3) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia;

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Pierwszą analizę, o której mowa w § 21a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zarządzający lotniskiem opracowuje w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 21a ust. 1 oraz § 2, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik 1. [ZESTAW MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1522)

Załącznik nr 1

ZESTAW MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

Lp.

Nazwa wyposażenia

Liczba

1

Rurki ustno-gardłowe jednorazowe (komplet)

6

2

Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach (zestaw)

3

3

Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2

1

4

Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt

1

5

Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia albo jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100 % tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczystą i obrotową (360o)

1

6

Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia albo jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną

i czynną 100 % tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczystą i obrotową (360o)

1

7

Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy

5

8

Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu min.150 barów (max. 200 barów), ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem albo reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0-15 l/min max. do 25 l/min

1

9

Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m

1

10

Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos

3

11

Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej, tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej - dwie duże i jedna mała, min. 95 % stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi - przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym (komplet)

3

12

Nosze typu deska wyposażone w pasy zabezpieczające, mocowane obrotowo

- min. 3 komplety pasów, stabilizator głowy - zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką

w rękawicach roboczych (komplet)

1

13

Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy

1

14

Kołnierze szyjne jednorazowe, wodoodporne, z możliwością regulacji rozmiaru, umieszczone w torbie transportowej:

kołnierz szyjny dla dorosłych - jednoczęściowy

2

kołnierz szyjny dziecięcy

1

15

Szyny typu Kramer w jednorazowym bezszwowym rękawie ochronnym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia; uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu - torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu; wymiary (tolerancja +/- 10 mm):

1500 × 150 mm lub 1500 × 120 mm

1

1500 × 120 mm

1

1200 × 120 mm

1

1000 × 100 mm

1

900 × 120 mm

2

800 × 120 mm

1

800 × 100 mm

1

700 × 100 mm lub 700 × 70 mm

1

700 × 70 mm

1

600 × 80 mm lub 600 × 70 mm

1

600 × 70 mm

1

250 × 50 mm

2

16

Zestaw opatrunków - wymiar wg standardu:

indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał

2

opatrunek hemostatyczny

1

kompresy gazowe jałowe 9 cm × 9 cm

10

gaza opatrunkowa jałowa 1 m2

5

gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2

5

opaska opatrunkowa dziana o szerokości 10 cm

8

chusta trójkątna tekstylna

4

bandaż elastyczny o szerokości 10 cm

3

bandaż elastyczny o szerokości 12 cm

3

elastyczna siatka opatrunkowa nr 6

1

przylepiec z opatrunkiem 6 cm × 1 m

1

przylepiec bez opatrunku 5 cm × 5 m

2

żel schładzający w opakowaniu min. 120 ml

2

opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz

2

opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2

4

opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z możliwością ułożenia poszkodowanego na plecach

2

17

Opaska zaciskowa (staza taktyczna): jednoczęściowa, szerokość taśmy min. 4 cm, z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,

z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, z płynną regulacją naciągu, z możliwością założenia jedną ręką

2

18

Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)

1

19

Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm

1

20

Okulary ochronne

2

21

Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3

4

22

Maska chirurgiczna dla poszkodowanego

6

23

Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml

2

24

Folia izotermiczna

5

25

Folia do przykrywania zwłok

3

26

Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała

2

27

Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml

1

28

Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego

2

29

Torba / Plecak o wymiarach: długość - min. 65 cm, max. 80 cm; szerokość: 35 cm (+/- 5), wysokość: 30 cm (+/- 10); wykonany z materiału wodoodpornego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia

1

30

Rękawiczki ochronne (para)

10

31

Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe (para)

10
Załącznik 2. [MINIMALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE NA LOTNISKU DO ZABEZPIECZENIA ZDARZENIA MASOWEGO]

Załącznik nr 2

MINIMALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE NA LOTNISKU DO ZABEZPIECZENIA ZDARZENIA MASOWEGO

Lp.

Wyposażenie

Liczba

1

Plakietki segregacyjne w zestawach do segregacji medycznej

Równa co najmniej liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

2

Zestaw minimalnego wyposażenia medycznego1), 2)

Równa co najmniej 15 % liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

3

Zestaw lub zestawy do tlenoterapii masowej, posiadające możliwość wentylowania pacjentów FiO2 powyżej 90 % przez min. 20 minut

Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnej tlenoterapii równa 15 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

4

Worki z tworzywa lub trumny na zwłoki

Równa co najmniej 25 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie największego statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

5

Ogrzewany i oświetlony namiot lub namioty dla poszkodowanych

Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnego przebywania w pozycji leżącej wewnątrz namiotu równa 5 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko

6

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

2

7

Tuba głośnomówiąca

1

8

Agregat prądotwórczy do zasilania

1

9

Przenośny maszt oświetleniowy

1

1) Zawartość zestawu minimalnego wyposażenia medycznego określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2) Dopuszcza się przechowywanie w pojemnikach, skrzyniach itp., pod warunkiem utrzymania odpowiedniej liczby poszczególnych wyrobów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-05
  • Data wejścia w życie: 2026-02-06
  • Data obowiązywania: 2026-02-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1523

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1522

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1521

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii &#8222;Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1520

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1519

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1518

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1515

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1514

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1509

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1508

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1507

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 31 października 2025 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1505

REKLAMA