REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1522
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 14 w ust. 1 wyrazy „obwieszczenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41)” zastępuje się wyrazami „obwieszczenia nr 22/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 55) (w brzmieniu z dnia 16 grudnia 2024 r.)”;
2) w § 21a ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
„1. Zarządzający lotniskiem w celu zapewnienia udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku opracowuje analizę uwzględniającą:
1) liczbę i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), zwanej dalej „ustawą o PRM”, oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o PRM, w otoczeniu lotniska, z których faktyczny czas dojazdu do lotniska jest nie dłuższy niż 20 minut;
2) układ elementów infrastruktury lotniska;
3) liczbę pasażerów obsługiwanych na lotnisku podczas przeciętnej godziny szczytu, obliczaną jako średnia arytmetyczna z największych godzinowych liczb pasażerów obsługiwanych każdego dnia w roku ubiegłym;
4) charakterystykę połączeń obsługiwanych przez lotnisko z uwzględnieniem kierunków o wysokim ryzyku chorób zakaźnych;
5) liczbę i charakter zdarzeń wymagających udzielenia pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;
6) ocenę skuteczności i efektywności rozwiązań, które zarządzający lotniskiem przyjął celem zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;
7) czynniki, inne niż wymienione w pkt 1-6, mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na lotnisku.
2. Zarządzający lotniskiem uwzględnia wyniki analizy, o której mowa w ust. 1, dostosowując do nich sposób udzielanej niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku, w terminach i godzinach otwarcia lotniska, którego średnioroczna krocząca liczba obsługiwanych pasażerów za każde kolejne 365 dni wynosi:
1) do 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:
a) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o PRM na miejscu zdarzenia oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,
b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:
- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,
- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,
- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia;
2) powyżej 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:
a) dwuosobowy zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden ratownik medyczny, oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,
b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:
- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,
- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,
- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia.
3. W przypadku gdy w poprzednim roku kalendarzowym lotnisko nie obsługiwało pasażerów, zarządzający lotniskiem opracowuje analizę na podstawie prognozowanej na dany rok liczby pasażerów lub prognozowanej godziny szczytu.
4. Raz w roku, nie później jednak niż do końca marca, lub w przypadku wystąpienia zmian dotyczących czynników, o których mowa w ust. 1, mających wpływ na sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku oraz zaistnienia zdarzeń lub sytuacji losowych zarządzający lotniskiem dokonuje aktualizacji analizy i uwzględniając jej wyniki, dostosowuje sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku do aktualnych potrzeb.”;
3) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia;
4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1522)
Załącznik nr 1
ZESTAW MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
|
Lp.
|
Nazwa wyposażenia
|
Liczba
|
1
|
Rurki ustno-gardłowe jednorazowe (komplet)
|
6
|
2
|
Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach (zestaw)
|
3
|
3
|
Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2
|
1
|
4
|
Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt
|
1
|
5
|
Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia albo jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100 % tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczystą i obrotową (360o)
|
1
|
6
|
Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia albo jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną
i czynną 100 % tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczystą i obrotową (360o)
|
1
|
7
|
Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy
|
5
|
8
|
Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu min.150 barów (max. 200 barów), ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem albo reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0-15 l/min max. do 25 l/min
|
1
|
9
|
Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m
|
1
|
10
|
Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos
|
3
|
11
|
Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej, tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej - dwie duże i jedna mała, min. 95 % stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi - przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym (komplet)
|
3
|
12
|
Nosze typu deska wyposażone w pasy zabezpieczające, mocowane obrotowo
- min. 3 komplety pasów, stabilizator głowy - zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego; wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką
w rękawicach roboczych (komplet)
|
1
|
13
|
Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy
|
1
|
14
|
Kołnierze szyjne jednorazowe, wodoodporne, z możliwością regulacji rozmiaru, umieszczone w torbie transportowej:
|
|
kołnierz szyjny dla dorosłych - jednoczęściowy
|
2
|
kołnierz szyjny dziecięcy
|
1
|
15
|
Szyny typu Kramer w jednorazowym bezszwowym rękawie ochronnym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia; uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu - torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu; wymiary (tolerancja +/- 10 mm):
|
|
1500 × 150 mm lub 1500 × 120 mm
|
1
|
1500 × 120 mm
|
1
|
1200 × 120 mm
|
1
|
1000 × 100 mm
|
1
|
900 × 120 mm
|
2
|
800 × 120 mm
|
1
|
800 × 100 mm
|
1
|
700 × 100 mm lub 700 × 70 mm
|
1
|
700 × 70 mm
|
1
|
600 × 80 mm lub 600 × 70 mm
|
1
|
600 × 70 mm
|
1
|
250 × 50 mm
|
2
|
16
|
Zestaw opatrunków - wymiar wg standardu:
|
indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał
|
2
|
opatrunek hemostatyczny
|
1
|
kompresy gazowe jałowe 9 cm × 9 cm
|
10
|
gaza opatrunkowa jałowa 1 m2
|
5
|
gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2
|
5
|
opaska opatrunkowa dziana o szerokości 10 cm
|
8
|
chusta trójkątna tekstylna
|
4
|
bandaż elastyczny o szerokości 10 cm
|
3
|
bandaż elastyczny o szerokości 12 cm
|
3
|
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
|
1
|
przylepiec z opatrunkiem 6 cm × 1 m
|
1
|
przylepiec bez opatrunku 5 cm × 5 m
|
2
|
żel schładzający w opakowaniu min. 120 ml
|
2
|
opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz
|
2
|
opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2
|
4
|
opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z możliwością ułożenia poszkodowanego na plecach
|
2
|
17
|
Opaska zaciskowa (staza taktyczna): jednoczęściowa, szerokość taśmy min. 4 cm, z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,
z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, z płynną regulacją naciągu, z możliwością założenia jedną ręką
|
2
|
18
|
Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)
|
1
|
19
|
Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm
|
1
|
20
|
Okulary ochronne
|
2
|
21
|
Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3
|
4
|
22
|
Maska chirurgiczna dla poszkodowanego
|
6
|
23
|
Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml
|
2
|
24
|
Folia izotermiczna
|
5
|
25
|
Folia do przykrywania zwłok
|
3
|
26
|
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała
|
2
|
27
|
Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml
|
1
|
28
|
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego
|
2
|
29
|
Torba / Plecak o wymiarach: długość - min. 65 cm, max. 80 cm; szerokość: 35 cm (+/- 5), wysokość: 30 cm (+/- 10); wykonany z materiału wodoodpornego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia
|
1
|
30
|
Rękawiczki ochronne (para)
|
10
|
31
|
Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe (para)
|
10
Załącznik nr 2
MINIMALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE NA LOTNISKU DO ZABEZPIECZENIA ZDARZENIA MASOWEGO
|
Lp.
|
Wyposażenie
|
Liczba
|
1
|
Plakietki segregacyjne w zestawach do segregacji medycznej
|
Równa co najmniej liczbie osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
|
2
|
Zestaw minimalnego wyposażenia medycznego1), 2)
|
Równa co najmniej 15 % liczby osób mogących się znajdować na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
|
3
|
Zestaw lub zestawy do tlenoterapii masowej, posiadające możliwość wentylowania pacjentów FiO2 powyżej 90 % przez min. 20 minut
|
Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnej tlenoterapii równa 15 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
|
4
|
Worki z tworzywa lub trumny na zwłoki
|
Równa co najmniej 25 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie największego statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
|
5
|
Ogrzewany i oświetlony namiot lub namioty dla poszkodowanych
|
Minimalna liczba stanowisk do jednoczesnego przebywania w pozycji leżącej wewnątrz namiotu równa 5 % liczby osób mogących znajdować się na pokładzie statku powietrznego przewożącego największą liczbę osób, wykonującego połączenia regularne na dane lotnisko
|
6
|
Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)
|
2
|
7
|
Tuba głośnomówiąca
|
1
|
8
|
Agregat prądotwórczy do zasilania
|
1
|
9
|
Przenośny maszt oświetleniowy
|
1
1) Zawartość zestawu minimalnego wyposażenia medycznego określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.
2) Dopuszcza się przechowywanie w pojemnikach, skrzyniach itp., pod warunkiem utrzymania odpowiedniej liczby poszczególnych wyrobów.
- Data ogłoszenia: 2025-11-05
- Data wejścia w życie: 2026-02-06
- Data obowiązywania: 2026-02-06
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy
REKLAMA