§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz. U. z 2023 r. poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 wyrazy „obwieszczenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41)” zastępuje się wyrazami „obwieszczenia nr 22/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 55) (w brzmieniu z dnia 16 grudnia 2024 r.)”;

2) w § 21a ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Zarządzający lotniskiem w celu zapewnienia udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku opracowuje analizę uwzględniającą:

1) liczbę i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), zwanej dalej „ustawą o PRM”, oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o PRM, w otoczeniu lotniska, z których faktyczny czas dojazdu do lotniska jest nie dłuższy niż 20 minut;

2) układ elementów infrastruktury lotniska;

3) liczbę pasażerów obsługiwanych na lotnisku podczas przeciętnej godziny szczytu, obliczaną jako średnia arytmetyczna z największych godzinowych liczb pasażerów obsługiwanych każdego dnia w roku ubiegłym;

4) charakterystykę połączeń obsługiwanych przez lotnisko z uwzględnieniem kierunków o wysokim ryzyku chorób zakaźnych;

5) liczbę i charakter zdarzeń wymagających udzielenia pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;

6) ocenę skuteczności i efektywności rozwiązań, które zarządzający lotniskiem przyjął celem zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku w roku ubiegłym;

7) czynniki, inne niż wymienione w pkt 1-6, mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na lotnisku.

2. Zarządzający lotniskiem uwzględnia wyniki analizy, o której mowa w ust. 1, dostosowując do nich sposób udzielanej niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku, w terminach i godzinach otwarcia lotniska, którego średnioroczna krocząca liczba obsługiwanych pasażerów za każde kolejne 365 dni wynosi:

1) do 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:

a) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o PRM na miejscu zdarzenia oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:

- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,

- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,

- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),

- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia;

2) powyżej 3 mln pasażerów, obejmującej co najmniej następujące elementy:

a) dwuosobowy zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden ratownik medyczny, oraz możliwość wezwania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM,

b) wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w co najmniej:

- dwie umywalki z ciepłą i zimną wodą,

- zestaw minimalnego wyposażenia medycznego określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia,

- automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),

- parawan do odizolowania miejsca zdarzenia.

3. W przypadku gdy w poprzednim roku kalendarzowym lotnisko nie obsługiwało pasażerów, zarządzający lotniskiem opracowuje analizę na podstawie prognozowanej na dany rok liczby pasażerów lub prognozowanej godziny szczytu.

4. Raz w roku, nie później jednak niż do końca marca, lub w przypadku wystąpienia zmian dotyczących czynników, o których mowa w ust. 1, mających wpływ na sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku oraz zaistnienia zdarzeń lub sytuacji losowych zarządzający lotniskiem dokonuje aktualizacji analizy i uwzględniając jej wyniki, dostosowuje sposób udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku do aktualnych potrzeb.”;

3) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia;

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.