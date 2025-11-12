REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1537

USTAWA

z dnia 26 września 2025 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-12
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1546

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1542

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1541

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 września 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1539

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1538

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1536

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1535

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 października 2025 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1534

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1533

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1532

USTAWA z dnia 24 września 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1531

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1530

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1529

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1528

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1527

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1526

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1523

