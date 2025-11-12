REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1541
USTAWA
z dnia 17 października 2025 r.
o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług
Art. 1.
„4) zapewnienie dostępu do wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541), oraz udostępnianie na stronie internetowej Punktu danych podmiotu, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 2-3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o ile dany podmiot znajduje się w tym wykazie.”.
Art. 2.
1) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz systemu teleinformatycznego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”;
2) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 i 5, w celu udostępnienia tych danych w systemie teleinformatycznym Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-12
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
