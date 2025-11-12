Art. 2.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) w art. 96b:

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz systemu teleinformatycznego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”;

2) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 i 5, w celu udostępnienia tych danych w systemie teleinformatycznym Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”.