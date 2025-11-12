Art. 1.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) rejestru cen nieruchomości;”;

2) w załączniku do ustawy:

a) w ust. 1 wyrazy „nr 2, 3, 6-14 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14 i 16”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 1,0 - gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;”,

c) w ust. 8 wyrazy „nr 2, 3, 6-14 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14 i 16”,

d) w ust. 10 wyrazy „nr 2, 3, 6-14, 16 i 17” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14, 16 i 17”,

e) w ust. 18 wyrazy „nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12 lub 13” zastępuje się wyrazami „nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20) lub 13”,

f) uchyla się tabelę nr 12,

g) użyte w tabeli nr 14 w kolumnie drugiej w lp. 1-3 wyrazy „1-13” zastępuje się wyrazami „1-11 i 13”,

h) użyte w tabeli nr 16 w tytule tabeli oraz w kolumnie drugiej w lp. 1 i 2 wyrazy „2, 3 i 6-14” zastępuje się wyrazami „2, 3, 6-11, 13 i 14”.