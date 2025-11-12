REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1542

USTAWA

z dnia 26 września 2025 r.

o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) rejestru cen nieruchomości;”;

2) w załączniku do ustawy:

a) w ust. 1 wyrazy „nr 2, 3, 6-14 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14 i 16”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 1,0 - gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;”,

c) w ust. 8 wyrazy „nr 2, 3, 6-14 i 16” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14 i 16”,

d) w ust. 10 wyrazy „nr 2, 3, 6-14, 16 i 17” zastępuje się wyrazami „nr 2, 3, 6-11, 13, 14, 16 i 17”,

e) w ust. 18 wyrazy „nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12 lub 13” zastępuje się wyrazami „nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20) lub 13”,

f) uchyla się tabelę nr 12,

g) użyte w tabeli nr 14 w kolumnie drugiej w lp. 1-3 wyrazy „1-13” zastępuje się wyrazami „1-11 i 13”,

h) użyte w tabeli nr 16 w tytule tabeli oraz w kolumnie drugiej w lp. 1 i 2 wyrazy „2, 3 i 6-14” zastępuje się wyrazami „2, 3, 6-11, 13 i 14”.

Art. 2.

Do wniosków o udostępnienie zbiorów danych rejestru cen nieruchomości złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40g ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-12
  • Data wejścia w życie: 2026-02-13
  • Data obowiązywania: 2026-02-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

