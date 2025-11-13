REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1552
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 5 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 i 1537) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podstawowy dwuosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) podstawowy trzyosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2a do rozporządzenia;”,
c) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) motocyklową jednostkę ratunkową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1552)
Załącznik nr 1
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY DWUOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:
1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub
2) ratownikiem medycznym.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:
1) dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;
2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik nr 2
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY TRZYOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
|
Personel medyczny
|
W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:
1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub
2) ratownikiem medycznym
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:
1) co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;
2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik nr 3
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ MOTOCYKLOWĄ JEDNOSTKĘ RATUNKOWĄ
|
Personel medyczny
|
W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:
1) lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub
2) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy, lub
3) ratownikiem medycznym.
|
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
|
1. Motocyklowa jednostka ratunkowa jest wyposażona w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
2. Motocykl musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.) oraz
3) wydanymi na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).
3. Motocykl w zakresie uprzywilejowania musi spełnić wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
|
Pozostałe wymagania
|
1. Wymagania dotyczące składu osobowego: w skład motocyklowej jednostki ratunkowej wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania czynności ratunkowych będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład jednostki wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem jest osoba wskazana przez dysponenta tej jednostki, będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.
2. Wymagania dotyczące łączności:
1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;
2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;
3) posiadanie przez motocyklową jednostkę ratunkową dostępu do sieci Internet w miejscach jej stacjonowania.
3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania motocyklowej jednostki ratunkowej oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez motocyklową jednostkę ratunkową - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
- Data ogłoszenia: 2025-11-13
- Data wejścia w życie: 2025-11-14
- Data obowiązywania: 2025-11-14
