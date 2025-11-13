REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1552

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 listopada 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 i 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podstawowy dwuosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) podstawowy trzyosobowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2a do rozporządzenia;”,

c) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) motocyklową jednostkę ratunkową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wyniku postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY DWUOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1552)

Załącznik nr 1

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY DWUOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Personel medyczny

W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:

1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub

2) ratownikiem medycznym.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.

Pozostałe wymagania

1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:

1) dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;

2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.

3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik 2. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY TRZYOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 2

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY TRZYOSOBOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Personel medyczny

W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:

1) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub

2) ratownikiem medycznym

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla ambulansu typu B lub C.

Pozostałe wymagania

1. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:

1) co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu;

2) w przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, o którym mowa w art. 35b ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18).

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej zespołowi ratownictwa medycznego komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie przez zespół ratownictwa medycznego dostępu do sieci Internet w miejscach jego stacjonowania.

3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Załącznik 3. [WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ MOTOCYKLOWĄ JEDNOSTKĘ RATUNKOWĄ]

Załącznik nr 3

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ MOTOCYKLOWĄ JEDNOSTKĘ RATUNKOWĄ

Personel medyczny

W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące:

1) lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub

2) pielęgniarką systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy, lub

3) ratownikiem medycznym.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1. Motocyklowa jednostka ratunkowa jest wyposażona w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. Motocykl musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.) oraz

3) wydanymi na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

3. Motocykl w zakresie uprzywilejowania musi spełnić wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Pozostałe wymagania

1. Wymagania dotyczące składu osobowego: w skład motocyklowej jednostki ratunkowej wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania czynności ratunkowych będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W skład jednostki wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Kierownikiem jest osoba wskazana przez dysponenta tej jednostki, będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej motocyklowej jednostce ratunkowej komunikację z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie przez motocyklową jednostkę ratunkową dostępu do sieci Internet w miejscach jej stacjonowania.

3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania motocyklowej jednostki ratunkowej oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez motocyklową jednostkę ratunkową - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-13
  • Data wejścia w życie: 2025-11-14
  • Data obowiązywania: 2025-11-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1553

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1552

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1551

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1550

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1549

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1548

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1547

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1546

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1545

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1544

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1543

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1542

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1541

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1540

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 września 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1539

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1538

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1537

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1536

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1535

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 października 2025 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1534

REKLAMA