Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1598
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1458 oraz z 2025 r. poz. 1018 i 1172) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-11-24
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
