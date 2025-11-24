Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 13 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1601)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach2)

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące wiedzy, o której mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/2031”;

2) wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące zakładów i sprzętu, o których mowa w art. 98 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/2031;

3) sposób wykonywania zabiegów, jakim poddaje się drewniany materiał opakowaniowy, drewno lub inne przedmioty przed zastosowaniem na nich oznaczenia, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia 2016/2031.

§ 2. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, zapewnia przeprowadzanie zabiegów, o których mowa w art. 96 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 2016/2031, przez osoby, które:

1) odbyły co najmniej roczny staż pracy:

a) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 w zakładzie podmiotu uprawnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do stosowania na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, zgodnie z prawem tego państwa lub

b) po dniu wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 w zakładzie podmiotu upoważnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do stosowania na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, lub

c) rozpoczęty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031 i zakończony po dniu wejścia w życie rozporządzenia 2016/2031, w zakładach podmiotów, o których mowa w lit. a i b, lub

2) ukończyły:

a)4) szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzące kształcenie w zawodzie: technik leśnik, technik technologii drewna, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik, technik rolnik, technik przemysłu drzewnego, tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej lub operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego i uzyskały tytuł zawodowy w danym zawodzie, dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub

b) studia:

- na kierunku technologia drewna, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, rolnictwo lub ogrodnictwo lub

- na kierunku innym niż określony w tiret pierwszym w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie dyscyplin nauki leśne lub rolnictwo i ogrodnictwo, lub

-5) obejmujące w swoim programie treści związane z hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, drzewnictwem, technologią drewna, uprawą roślin, ochroną roślin, budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej lub z budową, obsługą lub oceną techniczną maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji drzewnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin

- i uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, lub

c) studia podyplomowe w zakresie określonym w lit. b i otrzymały świadectwo ukończenia tych studiów, lub

3)6) posiadają tytuł uzyskany w innym państwie na poziomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z wykształceniem, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b, lub świadectwo otrzymane w innym państwie uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne ze świadectwem, o którym mowa w pkt 2 lit. c, lub

4)7) podczas kontroli urzędowej, o której mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, wykazały się posiadaniem wiedzy, o której mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/2031, w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, poświadczającego przeprowadzenie obróbki cieplnej dysponuje:

1) suszarnią komorową lub innym urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie obróbki cieplnej, które spełniają następujące wymagania:

a) ich pojemność umożliwia przeprowadzenie obróbki cieplnej drewnianych materiałów opakowaniowych, drewna lub innych przedmiotów,

b) umożliwiają wygrzewanie drewna w temperaturze co najmniej 60 °C,

c) są izolowane w sposób umożliwiający uzyskanie właściwej temperatury w trakcie trwania obróbki cieplnej w całej komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest ta obróbka,

d) zapewniają swobodny obieg powietrza w trakcie trwania obróbki cieplnej w całej komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest ta obróbka,

e) są wyposażone w urządzenia zapewniające obieg powietrza umożliwiający uzyskanie właściwej temperatury w trakcie trwania obróbki cieplnej w całej komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest ta obróbka,

f) są wyposażone w urządzenia dokonujące pomiaru temperatury drewna i powietrza w komorze lub urządzeniu, w których przeprowadzana jest obróbka cieplna, przez cały czas trwania obróbki cieplnej:

-8) w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 minut,

- w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,

- na wysokości nie wyższej niż 1 m nad posadzką,

- przez umieszczenie czujnika temperatury drewna w odległości co najmniej 30 cm od czoła najgrubszego elementu drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu poddawanego obróbce cieplnej, tak aby ten czujnik sięgał do rdzenia tego drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu,

g) są wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie i drukowanie wyników pomiarów, o których mowa w lit. f;

2) urządzeniami lub maszynami umożliwiającymi okorowanie drewna.

2. W przypadku drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu, których długość uniemożliwia umieszczenie czujnika temperatury w sposób określony w ust. 1 pkt 1 lit. f tiret czwarte, czujnik ten umieszcza się w drewnie o największych wymiarach w sposób zapewniający pomiar temperatury w jego rdzeniu.

§ 4. 1. Zabieg obróbki cieplnej wykonuje się:

1) przez co najmniej:

a) 24 godziny w okresie od kwietnia do października,

b) 48 godzin w okresie od listopada do marca;

2) w taki sposób, aby w trakcie obróbki cieplnej uzyskać przez co najmniej 30 minut temperaturę drewna w całym jego profilu, łącznie z rdzeniem, wynoszącą co najmniej 56 °C;

3) z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

2. Czas trwania obróbki cieplnej liczy się od rozpoczęcia nagrzewania drewna do zakończenia jego schładzania.

§ 5. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, poświadczającego przeprowadzenie suszenia dielektrycznego dysponuje komorą przeznaczoną do suszenia dielektrycznego wyposażoną w urządzenia:

1) dokonujące pomiaru temperatury powierzchni drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innego przedmiotu przez co najmniej 2 czujniki w miejscu, w którym uzyskiwana temperatura jest najniższa;

2) rejestrujące i drukujące wyniki pomiarów, o których mowa w pkt 1.

§ 6. Zabieg suszenia dielektrycznego wykonuje się:

1) w taki sposób, aby w trakcie suszenia dielektrycznego uzyskać przez co najmniej 1 minutę temperaturę drewna w całym jego profilu, łącznie z rdzeniem, wynoszącą co najmniej 60 °C;

2) z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

§ 7. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, poświadczającego przeprowadzenie fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu dysponuje pomieszczeniem lub komorą, które umożliwiają przeprowadzanie fumigacji i spełniają następujące wymagania:

1) są szczelne - uniemożliwiają wydostawanie się fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji;

2) są wyposażone w urządzenia:

a) zapewniające obieg powietrza umożliwiający uzyskanie właściwej koncentracji fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji w całym pomieszczeniu lub komorze, w których przeprowadzana jest ta fumigacja,

b) dokonujące pomiaru stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji,

c) rejestrujące i drukujące wyniki pomiarów, o których mowa w lit. b.

§ 8. Zabieg fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu wykonuje się w temperaturze nie niższej niż 20 °C:

1) w przypadku drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innych przedmiotów, których:

a) szerokość nie przekracza 20 cm,

b) wilgotność nie przekracza 75 %;

2) tak, aby w przypadku wykonywania fumigacji w temperaturze:

a) od 20 °C do 29 °C:

- czas trwania fumigacji wynosił co najmniej 48 h,

- wartość iloczynu czasu i stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji wyniosła nie mniej niż 3000 g?h/m3,

- końcowa koncentracja fluorku sulfurylu wyniosła nie mniej niż 29 g/m3,

b) 30 °C lub więcej:

- czas trwania fumigacji wynosił co najmniej 24 h,

- wartość iloczynu czasu i stężenia fluorku sulfurylu w trakcie trwania fumigacji wyniosła nie mniej niż 1400 g?h/m3,

- końcowa koncentracja fluorku sulfurylu wyniosła nie mniej niż 41 g/m3;

3) z jednoczesnym zapisem tego zabiegu, przy czym dokumentację dotyczącą tego zabiegu przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

§ 9. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 5 pkt 1 i § 7 pkt 2 lit. b, są kalibrowane według zaleceń producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy, przy czym dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie kalibracji przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej, przez okres co najmniej 36 miesięcy.

§ 9a.9) Suszarnie komorowe i inne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie obróbki cieplnej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz pomieszczenia i komory, o których mowa w § 7, posiadają stałą lokalizację.

§ 10. Podmiot upoważniony do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, zapewnia oddzielne składowanie drewnianego materiału opakowaniowego, drewna i innych przedmiotów, które nie zostały poddane zabiegom, o których mowa w § 3 ust. 1, § 5 i § 7, oraz drewnianego materiału opakowaniowego, drewna i innych przedmiotów, które zostały poddane takim zabiegom.

§ 11. Do dnia 30 listopada 2021 r. wymagań określonych w § 2 nie stosuje się do podmiotów, które zostały upoważnione do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1601)11)

ZAKRES WIEDZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 98 UST. 1 LIT. A ROZPORZĄDZENIA 2016/2031

Posiadanie wiedzy, o której mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/2031, obejmuje znajomość:

1) przepisów rozporządzenia 2016/2031 oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotyczących stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach,

2) zasad stosowania środków fitosanitarnych określonych w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym (International Standard for Phytosanitary Measures ISPM 15 - Regulation of wood packaging material in international trade, FAO, Rome) wydanym na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151, z późn. zm.),

3) zasad stosowania na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie oraz innych przedmiotach oznaczenia określonego w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym,

4) ryzyka fitosanitarnego związanego z przemieszczaniem drewnianego materiału opakowaniowego, drewna oraz innych przedmiotów,

5) obsługi maszyn i urządzeń służących do poddawania drewna zabiegom fitosanitarnym określonym w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym, w tym zasad pomiaru, rejestracji i dokumentowania parametrów decydujących o poprawnym przebiegu zabiegu fitosanitarnego, w szczególności:

a) temperatury drewna oraz temperatury w suszarni komorowej lub innym urządzeniu umożliwiającym przeprowadzenie obróbki cieplnej - w przypadku przeprowadzenia obróbki cieplnej,

b) temperatury drewna - w przypadku przeprowadzenia suszenia dielektrycznego,

c) stężenia fluorku sulfurylu w pomieszczeniu lub komorze, które umożliwiają przeprowadzenie fumigacji - w przypadku przeprowadzenia fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu,

6) podstaw w zakresie technologii drewna, drzewnictwa, suszarnictwa lub fumigacji

- w zakresie działalności podmiotu ubiegającego się o uzyskanie upoważnienia do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.

