Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-24
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
