REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1616
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
Na podstawie art. 62 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”;
2) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, o którym mowa w art. 62 ust. 8 ustawy;
3) formę i sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1616)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE WYBORU FORMY PRAWA DO ZAKWATEROWANIA
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO ALBO KWATERY TYMCZASOWEJ
- Data ogłoszenia: 2025-11-25
- Data wejścia w życie: 2025-11-26
- Data obowiązywania: 2025-11-26
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego
REKLAMA