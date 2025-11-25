REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1616

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 listopada 2025 r.

w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, o którym mowa w art. 62 ust. 8 ustawy;

3) formę i sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

Wzór wniosku w sprawie wyboru formy prawa do zakwaterowania, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, o którym mowa w art. 62 ust. 8 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Funkcjonariusz składa wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, za pośrednictwem dyrektora jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej do spraw kadrowych, w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE WYBORU FORMY PRAWA DO ZAKWATEROWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1616)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE WYBORU FORMY PRAWA DO ZAKWATEROWANIA





Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO ALBO KWATERY TYMCZASOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO ALBO KWATERY TYMCZASOWEJ





Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-25
  • Data wejścia w życie: 2025-11-26
  • Data obowiązywania: 2025-11-26
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

