Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1620

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie szczególnych przypadków, w których cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w przypadku, gdy:

1) uczestniczy w opracowywaniu lub nadzorowaniu realizacji programów realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów pomocowych lub prowadzi szkolenia dotyczące tych programów;

2) jest nauczycielem języka obcego lub przedmiotu nauczanego w języku obcym w przedszkolu, szkole, akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160);

3) jest członkiem sił zbrojnych Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego lub ich personelu cywilnego wykonującym pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wdrożenia programu zbrojeniowego realizowanego na podstawie umowy, której Rzeczpospolita Polska jest stroną;

5) prowadzi zawodową działalność dziennikarską jako korespondent zagraniczny akredytowany przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

6) bierze udział w wykonaniu lub przygotowaniu wykonania utworu muzycznego, słownomuzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego lub pantomimicznego - do 30 dni w roku kalendarzowym;

7) bierze udział w tworzeniu lub realizacji utworu audiowizualnego - do 30 dni w roku kalendarzowym;

8) wygłasza okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje - do 30 dni w roku kalendarzowym;

9) wykonuje pracę bezpośrednio związaną z międzynarodowym wydarzeniem sportowym jako osoba skierowana na to wydarzenie przez międzynarodową organizację sportową, zagraniczny związek sportowy lub zagraniczny klub sportowy;

10) jest sportowcem wykonującym pracę dla klubu sportowego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do 30 dni w roku kalendarzowym;

11) jest osobą, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2023 r. poz. 265), wykonującą w związku z pełnioną funkcją religijną pracę w:

a) kościele lub innym związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową lub ustawą albo który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,

b) osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, o którym mowa w lit. a,

c) innym podmiocie na podstawie skierowania przez właściwy organ lub osobę prawną kościoła lub innego związku wyznaniowego, o którym mowa w lit. a,

d) krajowej organizacji międzykościelnej mającej osobowość prawną;

12) jest studentem studiów stacjonarnych, które odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej w jednostce prowadzącej studia:

a) zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079), chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo

b) która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 tej ustawy;

13) jest studentem i wykonuje pracę w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie studiów w uczelni należącej do polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

14) jest uczniem i wykonuje pracę w ramach praktyki zawodowej przewidzianej programem nauczania w szkole ponadpodstawowej należącej do polskiego systemu oświaty;

15) jest młodocianym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

16) wykonuje pracę w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia;

17) wykonuje pracę w ramach praktyki lub stażu zawodowego, które są organizowane we współpracy z międzynarodową organizacją studencką;

18) posiada wizę wydaną w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej uregulowanych umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, i wykonuje pracę w ramach tego programu;

19) jest uczestnikiem rządowego programu staży biznesowych adresowanych do środowisk polonijnych;

20) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 157g ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i wykonuje pracę w ramach programu wolontariatu europejskiego;

21) wykonuje pracę jako pracownik naukowy lub badawczo-techniczny w instytucie badawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 oraz z 2025 r. poz. 1017 i 1080);

22) ma miejsce zamieszkania za granicą i został delegowany przez pracodawcę zagranicznego - na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie:

a) wykonuje prace montażowe, konserwacyjne lub naprawcze kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli ich producentem jest pracodawca zagraniczny,

b) odbiera zamówione, wykonane przez polskiego przedsiębiorcę urządzenia, maszyny, inny sprzęt lub części,

c) szkoli pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w zakresie ich obsługi lub użytkowania,

d) dokonuje montażu, demontażu lub obsługi stoisk targowych, jeżeli wystawcą jest zagraniczny pracodawca;

23) wykonuje pracę na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego w związku z funkcją pełnioną przez tego posła;

24) jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3685 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10);

25) posiada ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

26) wykonuje zawód lekarza lub lekarza dentysty, mając prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 769 i 1301);

27) wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej, mając prawo wykonywania zawodu przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 814, z późn. zm.2));

28) wykonuje zawód ratownika medycznego, mając prawo wykonywania zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339 i 637);

29) wykonuje zawód fizjoterapeuty, mając prawo wykonywania zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234);

30) wykonuje zawód farmaceuty, mając prawo wykonywania zawodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608);

31) wykonuje pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

§ 2.

Cudzoziemcy wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291), do których nie mają zastosowania przepisy niniejszego rozporządzenia, mogą kontynuować pracę bez zezwolenia na pracę lub bez oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

W okresie od dnia 1 grudnia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. § 1 pkt 12 stosuje się także do cudzoziemca będącego studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej w niepublicznej uczelni akademickiej lub w publicznej uczelni zawodowej, która nie spełnia warunku określonego w art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2025 r.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 129, 619, 637, 1301 i 1610.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2291), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 113 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-25
  • Data wejścia w życie: 2025-12-01
  • Data obowiązywania: 2025-12-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

