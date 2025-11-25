§ 5.

1. Z posiedzenia rady rynku pracy sporządza się protokół zawierający opis przebiegu posiedzenia. Do protokołu dołącza się porządek obrad posiedzenia rady rynku pracy, listę uczestników posiedzenia rady rynku pracy oraz teksty podjętych na posiedzeniu uchwał.

2. Lista uczestników posiedzenia rady rynku pracy zawiera: imię, nazwisko i podpis albo zamiast podpisu adnotację o uczestnictwie za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej.

3. Protokół podlega akceptacji przez członków rady rynku pracy obecnych na posiedzeniu, z którego został sporządzony.

4. Protokół podlega akceptacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o obiegowym trybie akceptacji protokołu przez członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. Do akceptacji protokołu w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie.

6. W terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie rady rynku pracy, kopia zaakceptowanego protokołu podlega przekazaniu odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw pracy, marszałkowi województwa albo staroście.

7. Powiatowe rady rynku pracy i wojewódzkie rady rynku pracy przekazują okresowe sprawozdania z działań tych rad, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni, odpowiednio do wojewódzkich rad rynku pracy i Rady Rynku Pracy.