Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1621

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie Rady Rynku Pracy, wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Rady Rynku Pracy, wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, zwanych dalej „radami rynku pracy”.

§ 2.

1. Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami rady rynku pracy kieruje członek rady rynku pracy wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 3.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady rynku pracy z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

2. Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

3. Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się w jednej z trzech form: stacjonarnej, zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo hybrydowej łączącej formę stacjonarną i zdalną.

4. O formie posiedzenia rady rynku pracy decyduje przewodniczący.

5. Rozstrzygnięcia rady rynku pracy mogą być podejmowane również pomiędzy posiedzeniami rady rynku pracy w trybie obiegowym.

§ 4.

1. Rada rynku pracy podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały lub odpowiedniej adnotacji w protokole posiedzenia rady rynku pracy.

2. Rozstrzygnięcia rady rynku pracy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W trybie obiegowym rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli głosy oddała co najmniej połowa członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.

3. Głosowania rady rynku pracy są jawne.

§ 5.

1. Z posiedzenia rady rynku pracy sporządza się protokół zawierający opis przebiegu posiedzenia. Do protokołu dołącza się porządek obrad posiedzenia rady rynku pracy, listę uczestników posiedzenia rady rynku pracy oraz teksty podjętych na posiedzeniu uchwał.

2. Lista uczestników posiedzenia rady rynku pracy zawiera: imię, nazwisko i podpis albo zamiast podpisu adnotację o uczestnictwie za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej.

3. Protokół podlega akceptacji przez członków rady rynku pracy obecnych na posiedzeniu, z którego został sporządzony.

4. Protokół podlega akceptacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o obiegowym trybie akceptacji protokołu przez członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. Do akceptacji protokołu w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie.

6. W terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie rady rynku pracy, kopia zaakceptowanego protokołu podlega przekazaniu odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw pracy, marszałkowi województwa albo staroście.

7. Powiatowe rady rynku pracy i wojewódzkie rady rynku pracy przekazują okresowe sprawozdania z działań tych rad, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni, odpowiednio do wojewódzkich rad rynku pracy i Rady Rynku Pracy.

§ 6.

Rada rynku pracy może działać na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 7.

1. Obsługę Rady Rynku Pracy zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy.

2. Obsługę wojewódzkich rad rynku pracy zapewniają wojewódzkie urzędy pracy.

3. Obsługę powiatowych rad rynku pracy zapewniają powiatowe urzędy pracy.

§ 8.

Do Rady Rynku Pracy, wojewódzkich rad rynku pracy i powiatowych rad rynku pracy działających w składzie i na zasadach, o których mowa w art. 425 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620), stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2025 r.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-25
  • Data wejścia w życie: 2025-12-01
  • Data obowiązywania: 2025-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

