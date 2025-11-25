REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1621
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie Rady Rynku Pracy, wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami rady rynku pracy kieruje członek rady rynku pracy wyznaczony przez przewodniczącego.
§ 3.
2. Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się w jednej z trzech form: stacjonarnej, zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo hybrydowej łączącej formę stacjonarną i zdalną.
4. O formie posiedzenia rady rynku pracy decyduje przewodniczący.
5. Rozstrzygnięcia rady rynku pracy mogą być podejmowane również pomiędzy posiedzeniami rady rynku pracy w trybie obiegowym.
§ 4.
2. Rozstrzygnięcia rady rynku pracy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W trybie obiegowym rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli głosy oddała co najmniej połowa członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.
3. Głosowania rady rynku pracy są jawne.
§ 5.
2. Lista uczestników posiedzenia rady rynku pracy zawiera: imię, nazwisko i podpis albo zamiast podpisu adnotację o uczestnictwie za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej.
3. Protokół podlega akceptacji przez członków rady rynku pracy obecnych na posiedzeniu, z którego został sporządzony.
4. Protokół podlega akceptacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.
5. Przewodniczący może podjąć decyzję o obiegowym trybie akceptacji protokołu przez członków rady rynku pracy, o których mowa w ust. 3. Do akceptacji protokołu w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie.
6. W terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie rady rynku pracy, kopia zaakceptowanego protokołu podlega przekazaniu odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw pracy, marszałkowi województwa albo staroście.
7. Powiatowe rady rynku pracy i wojewódzkie rady rynku pracy przekazują okresowe sprawozdania z działań tych rad, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni, odpowiednio do wojewódzkich rad rynku pracy i Rady Rynku Pracy.
§ 6.
§ 7.
2. Obsługę wojewódzkich rad rynku pracy zapewniają wojewódzkie urzędy pracy.
3. Obsługę powiatowych rad rynku pracy zapewniają powiatowe urzędy pracy.
§ 8.
§ 9.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-25
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
