§ 4.

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę w celu delegowania cudzoziemca przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dołącza do wniosku:

1) aktualny w dniu złożenia wniosku dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

2) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

3) dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec jest zatrudniony przez podmiot zagraniczny, wykonuje pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla tego podmiotu i będzie delegowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału, zakładu lub do przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego albo do podmiotu pozostającego z podmiotem zagranicznym w stosunku dominacji lub zależności, lub w stosunku powiązania;

5) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona lub będzie świadczona - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania usługi eksportowej;

6) dokumenty potwierdzające okoliczności delegowania cudzoziemca - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu niż świadczenie usług i delegowanie do podmiotu powiązanego;

7) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 41 ustawy;

8) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi w zawodzie regulowanym;

9) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.