REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1629
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Na podstawie art. 11 oraz art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę na rzecz polskiego podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;
2) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w związku z pełnieniem określonej funkcji;
3) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w celu delegowania cudzoziemca przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;
5) wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową;
6) oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
§ 2.
1) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
2) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi w zawodzie regulowanym;
4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
§ 3.
1) umowę spółki - jeżeli podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest spółka akcyjna w organizacji;
2) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
3) cyfrowe odwzorowanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
4) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
5) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy - jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
6) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
§ 4.
1) aktualny w dniu złożenia wniosku dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
2) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
3) dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec jest zatrudniony przez podmiot zagraniczny, wykonuje pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla tego podmiotu i będzie delegowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału, zakładu lub do przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego albo do podmiotu pozostającego z podmiotem zagranicznym w stosunku dominacji lub zależności, lub w stosunku powiązania;
5) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona lub będzie świadczona - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania usługi eksportowej;
6) dokumenty potwierdzające okoliczności delegowania cudzoziemca - jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca delegowanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu niż świadczenie usług i delegowanie do podmiotu powiązanego;
7) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 41 ustawy;
8) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi w zawodzie regulowanym;
9) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
§ 5.
1) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
2) cyfrowe odwzorowanie ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w ciągu 5 ostatnich lat - jeżeli wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
4) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi w zawodzie regulowanym;
6) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
§ 6.
1) dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 4 i 5;
2) umowę między podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;
3) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.
§ 7.
1) cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy oświadczenie;
2) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - jeżeli podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi w zawodzie regulowanym;
4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, określający cudzoziemca, którego dotyczy oświadczenie.
§ 8.
2. Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi do złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na żądanie organu rozpatrującego sprawę przedstawia do wglądu oryginały dokumentów, których cyfrowe odwzorowania zostały dołączone do wniosku lub do oświadczenia.
3. Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi do złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na żądanie organu rozpatrującego sprawę dołącza inne dokumenty lub dowody potwierdzające okoliczności istotne dla rozpatrzenia sprawy.
4. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3, § 4 pkt 8, § 5 pkt 5 i § 7 pkt 3, przed wydaniem zezwolenia na pracę lub wpisaniem oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza oświadczenie, że cudzoziemiec spełni wymagania kwalifikacyjne i inne warunki dotyczące zawodu regulowanego po wydaniu zezwolenia na pracę lub wpisaniu oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji oświadczeń.
5. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4-6, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza oświadczenie, że wysokość wynagrodzenia podana we wniosku lub w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie jest niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
6. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza oświadczenie, że posiada środki finansowe lub źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.
7. W przypadkach, o których mowa w § 1, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza oświadczenie, czy według jego wiedzy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek albo oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, był prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 270, art. 271, art. 272, art. 273 lub art. 275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383).
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
§ 9.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. poz. 1558), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 113 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621).
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
REKLAMA