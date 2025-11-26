REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1630
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 24 listopada 2025 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2026
Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289, 1853 i 1881) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 10 zł - w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru;
2) 50 zł - w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania.
§ 2.
§ 3.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-11
- Data obowiązywania: 2025-12-11
Dziennik Ustaw
