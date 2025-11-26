REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1630

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1630

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 listopada 2025 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2026

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289, 1853 i 1881) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wysokość stawki opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, zwanego dalej „numerem EIPA”, uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którym Rzeczpospolita Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów, zwanego dalej „kodem”, oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym, zwanej dalej „opłatą”, wynosi miesięcznie:

1) 10 zł - w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru;

2) 50 zł - w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania.

§ 2.

Opłata jest wnoszona do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nadano numer EIPA, uznano kod lub utrzymywano numer EIPA albo kod w systemie teleinformatycznym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-26
  • Data wejścia w życie: 2025-12-11
  • Data obowiązywania: 2025-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

