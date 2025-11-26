REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1631

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie szczegółowych zadań i struktury Ochotniczych Hufców Pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 352 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”, w zakresie kształcenia i wychowania oraz zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku od 14. do 30. roku życia, zwanej dalej „młodzieżą”;

2) strukturę i zadania wojewódzkich komend OHP, centrów kształcenia i wychowania OHP oraz ośrodków szkolenia zawodowego OHP;

3) zadania kierowników wojewódzkich komend OHP, centrów kształcenia i wychowania OHP, ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

§ 2.

1. Do zadań OHP w zakresie kształcenia młodzieży należy:

1) prowadzenie rekrutacji młodzieży do centrów kształcenia i wychowania OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP oraz hufców pracy OHP;

2) kierowanie młodzieży do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019);

3) zapewnienie młodzieży warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;

4) organizowanie warsztatów prowadzonych przez jednostki OHP bądź pomoc w znalezieniu pracodawców, w celu praktycznego przygotowania zawodowego młodzieży;

5) zapewnienie młodzieży warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych, przekwalifikowania oraz motywowanie do kształcenia ustawicznego.

2. Do zadań OHP w zakresie wychowania młodzieży należy:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, wymagającej wsparcia w rozwoju, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z opóźnieniem w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) inicjowanie, opracowywanie oraz realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

3) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz rodzinami;

4) podejmowanie działań zapewniających młodzieży, w szczególności małoletniej, bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą oraz zaniedbywaniem;

5) organizowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza zdolność do samodzielnego poradzenia sobie z nią;

6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach społecznych;

7) badanie i monitorowanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży.

3. Do zadań OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży należy:

1) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży;

2) prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;

3) prowadzenie doradztwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodzieży;

4) przygotowanie młodzieży do aktywności na rynku pracy;

5) prowadzenie warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;

6) realizacja programów i projektów na rzecz ograniczania bezrobocia oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodo-wego młodzieży w zakresie aktywizacji zawodowej;

7) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży w celu wsparcia młodzieży na rynku pracy;

8) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla młodzieży;

10) monitorowanie losów zawodowych młodzieży;

11) realizacja refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacanej pracodawcom ze środków Funduszu Pracy.

§ 3.

1. Wojewódzcy komendanci OHP realizują zadania przy pomocy wojewódzkich komend OHP:

1) Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą we Wrocławiu,

2) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Toruniu,

3) Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Lublinie,

4) Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Zielonej Górze,

5) Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Łodzi,

6) Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Krakowie,

7) Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Warszawie,

8) Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Opolu,

9) Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Rzeszowie,

10) Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku,

11) Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Gdańsku,

12) Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach,

13) Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Kielcach,

14) Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Olsztynie,

15) Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Poznaniu,

16) Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Szczecinie

- oraz będących w strukturach wojewódzkich komend OHP wewnętrznych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4.

2. Dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania OHP realizują zadania przy pomocy centrów kształcenia i wychowania OHP.

3. Dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego OHP realizują zadania przy pomocy ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

§ 4.

1. Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania OHP oraz ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

2. Do zadań wojewódzkiego komendanta OHP należy:

1) ustalanie kierunków działalności OHP na terenie województwa;

2) dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

3) przestrzeganie ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;

4) sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;

5) przedstawianie Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego wojewódzkiej komendy OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;

6) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 5;

7) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

8) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 7, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

9) refundacja kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

10) nadzorowanie centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP oraz hufców pracy OHP;

11) zapewnianie młodzieży zakwaterowania, wyżywienia, całodobowej opieki wychowawczej oraz wsparcia socjalnego;

12) organizowanie dla młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

13) organizowanie warsztatów prowadzonych przez OHP bądź pomoc w znalezieniu pracodawców, w celu praktycznego przygotowania zawodowego młodzieży;

14) organizowanie aktywizacji zawodowej młodzieży przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;

15) współpraca z urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla młodzieży;

16) inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

17) wdrażanie programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

18) organizowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym, wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza jej zdolność do samodzielnego radzenia sobie;

19) nadzorowanie przygotowania młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;

20) nadzorowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form aktywności i spędzania wolnego czasu przez młodzież;

21) monitorowanie realizacji efektów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży;

22) monitorowanie losów zawodowych młodzieży;

23) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rzecz młodzieży, wojewódzkimi komendantami OHP, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania OHP oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego OHP;

24) zapewnienie warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań przez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;

25) organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.

3. Wojewódzki komendant OHP:

1) tworzy, łączy i znosi, za uprzednią zgodą Komendanta Głównego OHP lub na wniosek Komendanta Głównego OHP, centra edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodki szkolenia i wychowania OHP, hufce pracy OHP oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP;

2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność wojewódzkiej komendy OHP oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych;

3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

4) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP i hufców pracy OHP oraz jednostki wewnętrzne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

4. Strukturę wojewódzkiej komendy OHP tworzą:

1) wojewódzka komenda OHP;

2) centra edukacji i pracy młodzieży OHP oraz ich wewnętrzne jednostki organizacyjne;

3) ośrodki szkolenia i wychowania OHP;

4) hufce pracy OHP.

5. Wojewódzkie Komendy OHP realizują zadania w zakresie:

1) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży w organizacji działań z zakresu kształcenia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży;

2) planowania i koordynowania działań związanych z kierowaniem młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania, w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) wspierania współpracy jednostek OHP z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert zatrudnienia;

4) monitorowania, analizowania i koordynowania badań dotyczących lokalnego rynku pracy oraz oferty usług edukacyjnych;

5) nadzoru i wsparcia w zakresie prowadzenia przez jednostki OHP pośrednictwa pracy dla młodzieży;

6) wspierania i koordynowania działań jednostek OHP w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

7) inicjowania i wspierania działań jednostek OHP w zakresie prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;

8) planowania, koordynowania i wspierania realizacji innych form pomocy ukierunkowanych na ograniczanie bezrobocia oraz wspomaganie rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;

9) organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP;

10) inicjowania, przygotowywania i realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych;

11) rozwijania edukacji europejskiej wśród młodzieży poprzez działania informacyjne, warsztaty, wymiany i projekty partnerskie promujące mobilność edukacyjną oraz aktywność obywatelską;

12) nawiązywania i realizacji partnerstw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i społeczny młodzieży;

13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy;

14) koordynacji działań dotyczących uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych przez młodzież;

15) nadzoru nad prowadzeniem warsztatów szkoleniowych w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;

16) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

17) wspierania, organizacji i nadzoru nad realizacją opieki wychowawczej dla młodzieży;

18) inicjowania i wdrażania działań, w tym programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierających, w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

19) inicjowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

20) współpracy ze szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem oraz w procesie kształcenia i wychowania;

21) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań.

6. Centra edukacji i pracy młodzieży OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;

2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży, w zakresie organizacji przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia młodzieży;

3) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) kontaktów z pracodawcami w celu pozyskania ofert zatrudnienia oraz przedstawiania informacji o kandydatach do pracy zarejestrowanych w systemie informatycznym OHP;

5) prowadzenia pośrednictwa pracy dla młodzieży;

6) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:

a) poradnictwa indywidualnego,

b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,

c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,

d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,

e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

7) prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;

8) realizacji innych form pomocy na rzecz ograniczania bezrobocia oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;

9) prowadzenia dla młodzieży w centrum kształcenia i wychowania OHP zadań, o których mowa w pkt 5 i 6;

10) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

11) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia dla młodzieży;

12) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;

13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy.

7. Ośrodki szkolenia i wychowania OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania OHP;

2) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) zapewnienia młodzieży całodobowej opieki wychowawczej;

4) wdrażania programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

5) prowadzenia warsztatów w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;

6) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

7) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi młodzieży w procesie ich wychowania i kształcenia.

8. Hufce pracy OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do hufców pracy OHP;

2) wychowania, profilaktyki, socjalizacji, resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;

3) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

5) współpracy z rodzinami, opiekunami prawnymi, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

§ 5.

1. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP odpowiada za kształcenie młodzieży w wymiarze ponad-wojewódzkim, z wyjątkiem działalności wojewódzkich komend OHP oraz ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

2. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP realizuje zadania za pomocą centrum kształcenia i wychowania OHP oraz jego struktur poprzez piony organizacyjne i odpowiada za realizację zadań tego centrum w zakresie:

1) ustalania kierunków działania centrum kształcenia i wychowania OHP;

2) dysponowania przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

3) przestrzegania ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;

4) sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;

5) przedstawiania Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego centrum kształcenia i wychowania OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;

6) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 5;

7) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

8) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 7, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

9) rekrutacji młodzieży do centrum kształcenia i wychowania OHP we współpracy z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;

10) zapewniania młodzieży zakwaterowania, wyżywienia, całodobowej opieki wychowawczej oraz wsparcia socjalnego;

11) organizacji dla młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

12) organizacji zatrudnienia młodzieży w celu przygotowania zawodowego realizowanego w formie warsztatów prowadzonych przez centrum kształcenia i wychowania OHP lub u pracodawców;

13) organizacji aktywizacji zawodowej młodzieży przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;

14) inicjowania, opracowania i realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

15) wdrażania programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

16) nadzoru nad przygotowaniem młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi przez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;

17) nadzoru nad organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

18) monitorowania realizacji efektów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży;

19) monitorowania losów zawodowych młodzieży;

20) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania OHP oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego OHP;

21) zapewnienia warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań poprzez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;

22) organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.

3. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP w zakresie, o którym mowa w ust. 2:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych centrum kształcenia i wychowania OHP;

4) odpowiada za:

a) jakość kształcenia zawodowego młodzieży,

b) sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce młodzieży,

c) zapewnienie młodzieży przebywającej pod opieką OHP bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą i zaniedbywaniem,

d) organizację specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym, wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza jej zdolność do samodzielnego radzenia sobie,

e) organizację pomocy dydaktycznej dla młodzieży mającej trudności w nauce.

4. Centra kształcenia i wychowania OHP realizują zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do centrów kształcenia i wychowania OHP młodzieży, we współdziałaniu z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;

2) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) prowadzenia warsztatów dla młodzieży;

4) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i dopuszczającą się czynu zabronionego;

5) przygotowania młodzieży do aktywności na rynku pracy, w tym przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;

6) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry OHP;

7) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.

5. Strukturę centrum kształcenia i wychowania OHP tworzą:

1) piony organizacyjne do spraw kształcenia i wychowania;

2) piony organizacyjne do spraw organizacji warsztatów, zakwaterowania i wyżywienia młodzieży.

§ 6.

1. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP odpowiada za organizację i prowadzenie szkoleń zawodowych o charakterze ponadwojewódzkim, z wyjątkiem działalności wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania OHP.

2. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP realizuje zadania za pomocą ośrodka szkolenia zawodowego OHP oraz jego struktur poprzez piony organizacyjne i odpowiada za realizację zadań tego ośrodka w zakresie:

1) organizacji i prowadzenia szkoleń zawodowych, w tym umożliwiających nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia;

2) dysponowania przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

3) przestrzegania ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;

4) sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;

5) ustalania kierunków działania ośrodka szkolenia zawodowego OHP;

6) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego ośrodka szkolenia zawodowego OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;

7) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 6;

8) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

9) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 8, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

10) współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz innymi podmiotami działającymi w dziedzinie edukacji dorosłych;

11) zapewnienia warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań poprzez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;

12) organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.

3. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP w zakresie, o którym mowa w ust. 2:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka szkolenia zawodowego OHP.

4. Ośrodki szkolenia zawodowego OHP realizują zadania w zakresie;

1) organizacji i prowadzenia szkoleń zawodowych, w tym umożliwiających nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia;

2) współpracy z podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji oraz z innymi instytucjami nadającymi uprawnienia do wykonywania określonych zawodów.

5. Strukturę ośrodka szkolenia zawodowego OHP tworzą:

1) piony organizacyjne do spraw szkoleń zawodowych;

2) piony organizacyjne do spraw zabezpieczenia bazy szkoleniowej, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 7.

Kierownicy wojewódzkich komend OHP, centrów kształcenia i wychowania OHP, ośrodków szkolenia zawodowego OHP sporządzą regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2025 r.2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 920), które traci moc z dniem 1 grudnia 2025 r. zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).

  Data ogłoszenia: 2025-11-26
  Data wejścia w życie: 2025-12-01
  Data obowiązywania: 2025-12-01
