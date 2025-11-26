REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1631
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 20 listopada 2025 r.
w sprawie szczegółowych zadań i struktury Ochotniczych Hufców Pracy
Na podstawie art. 352 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe zadania Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”, w zakresie kształcenia i wychowania oraz zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku od 14. do 30. roku życia, zwanej dalej „młodzieżą”;
2) strukturę i zadania wojewódzkich komend OHP, centrów kształcenia i wychowania OHP oraz ośrodków szkolenia zawodowego OHP;
3) zadania kierowników wojewódzkich komend OHP, centrów kształcenia i wychowania OHP, ośrodków szkolenia zawodowego OHP.
§ 2.
1) prowadzenie rekrutacji młodzieży do centrów kształcenia i wychowania OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP oraz hufców pracy OHP;
2) kierowanie młodzieży do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019);
3) zapewnienie młodzieży warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
4) organizowanie warsztatów prowadzonych przez jednostki OHP bądź pomoc w znalezieniu pracodawców, w celu praktycznego przygotowania zawodowego młodzieży;
5) zapewnienie młodzieży warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych, przekwalifikowania oraz motywowanie do kształcenia ustawicznego.
2. Do zadań OHP w zakresie wychowania młodzieży należy:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, wymagającej wsparcia w rozwoju, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z opóźnieniem w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) inicjowanie, opracowywanie oraz realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;
3) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz rodzinami;
4) podejmowanie działań zapewniających młodzieży, w szczególności małoletniej, bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą oraz zaniedbywaniem;
5) organizowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza zdolność do samodzielnego poradzenia sobie z nią;
6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach społecznych;
7) badanie i monitorowanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży.
3. Do zadań OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży należy:
1) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży;
2) prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;
3) prowadzenie doradztwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodzieży;
4) przygotowanie młodzieży do aktywności na rynku pracy;
5) prowadzenie warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;
6) realizacja programów i projektów na rzecz ograniczania bezrobocia oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodo-wego młodzieży w zakresie aktywizacji zawodowej;
7) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży w celu wsparcia młodzieży na rynku pracy;
8) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży;
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla młodzieży;
10) monitorowanie losów zawodowych młodzieży;
11) realizacja refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacanej pracodawcom ze środków Funduszu Pracy.
§ 3.
1) Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą we Wrocławiu,
2) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Toruniu,
3) Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Lublinie,
4) Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Zielonej Górze,
5) Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Łodzi,
6) Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Krakowie,
7) Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Warszawie,
8) Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Opolu,
9) Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Rzeszowie,
10) Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku,
11) Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Gdańsku,
12) Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach,
13) Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Kielcach,
14) Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Olsztynie,
15) Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Poznaniu,
16) Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Szczecinie
- oraz będących w strukturach wojewódzkich komend OHP wewnętrznych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4.
2. Dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania OHP realizują zadania przy pomocy centrów kształcenia i wychowania OHP.
3. Dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego OHP realizują zadania przy pomocy ośrodków szkolenia zawodowego OHP.
§ 4.
2. Do zadań wojewódzkiego komendanta OHP należy:
1) ustalanie kierunków działalności OHP na terenie województwa;
2) dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
3) przestrzeganie ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;
4) sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;
5) przedstawianie Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego wojewódzkiej komendy OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;
6) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 5;
7) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
8) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 7, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
9) refundacja kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;
10) nadzorowanie centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP oraz hufców pracy OHP;
11) zapewnianie młodzieży zakwaterowania, wyżywienia, całodobowej opieki wychowawczej oraz wsparcia socjalnego;
12) organizowanie dla młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
13) organizowanie warsztatów prowadzonych przez OHP bądź pomoc w znalezieniu pracodawców, w celu praktycznego przygotowania zawodowego młodzieży;
14) organizowanie aktywizacji zawodowej młodzieży przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;
15) współpraca z urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla młodzieży;
16) inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
17) wdrażanie programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;
18) organizowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym, wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza jej zdolność do samodzielnego radzenia sobie;
19) nadzorowanie przygotowania młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;
20) nadzorowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form aktywności i spędzania wolnego czasu przez młodzież;
21) monitorowanie realizacji efektów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży;
22) monitorowanie losów zawodowych młodzieży;
23) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rzecz młodzieży, wojewódzkimi komendantami OHP, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania OHP oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego OHP;
24) zapewnienie warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań przez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;
25) organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.
3. Wojewódzki komendant OHP:
1) tworzy, łączy i znosi, za uprzednią zgodą Komendanta Głównego OHP lub na wniosek Komendanta Głównego OHP, centra edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodki szkolenia i wychowania OHP, hufce pracy OHP oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP;
2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność wojewódzkiej komendy OHP oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;
4) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP i hufców pracy OHP oraz jednostki wewnętrzne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.
4. Strukturę wojewódzkiej komendy OHP tworzą:
1) wojewódzka komenda OHP;
2) centra edukacji i pracy młodzieży OHP oraz ich wewnętrzne jednostki organizacyjne;
3) ośrodki szkolenia i wychowania OHP;
4) hufce pracy OHP.
5. Wojewódzkie Komendy OHP realizują zadania w zakresie:
1) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży w organizacji działań z zakresu kształcenia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży;
2) planowania i koordynowania działań związanych z kierowaniem młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania, w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;
3) wspierania współpracy jednostek OHP z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert zatrudnienia;
4) monitorowania, analizowania i koordynowania badań dotyczących lokalnego rynku pracy oraz oferty usług edukacyjnych;
5) nadzoru i wsparcia w zakresie prowadzenia przez jednostki OHP pośrednictwa pracy dla młodzieży;
6) wspierania i koordynowania działań jednostek OHP w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
7) inicjowania i wspierania działań jednostek OHP w zakresie prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;
8) planowania, koordynowania i wspierania realizacji innych form pomocy ukierunkowanych na ograniczanie bezrobocia oraz wspomaganie rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;
9) organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP;
10) inicjowania, przygotowywania i realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych;
11) rozwijania edukacji europejskiej wśród młodzieży poprzez działania informacyjne, warsztaty, wymiany i projekty partnerskie promujące mobilność edukacyjną oraz aktywność obywatelską;
12) nawiązywania i realizacji partnerstw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i społeczny młodzieży;
13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy;
14) koordynacji działań dotyczących uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych przez młodzież;
15) nadzoru nad prowadzeniem warsztatów szkoleniowych w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;
16) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;
17) wspierania, organizacji i nadzoru nad realizacją opieki wychowawczej dla młodzieży;
18) inicjowania i wdrażania działań, w tym programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierających, w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;
19) inicjowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;
20) współpracy ze szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem oraz w procesie kształcenia i wychowania;
21) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań.
6. Centra edukacji i pracy młodzieży OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:
1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;
2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży, w zakresie organizacji przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia młodzieży;
3) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;
4) kontaktów z pracodawcami w celu pozyskania ofert zatrudnienia oraz przedstawiania informacji o kandydatach do pracy zarejestrowanych w systemie informatycznym OHP;
5) prowadzenia pośrednictwa pracy dla młodzieży;
6) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:
a) poradnictwa indywidualnego,
b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,
e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;
7) prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;
8) realizacji innych form pomocy na rzecz ograniczania bezrobocia oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;
9) prowadzenia dla młodzieży w centrum kształcenia i wychowania OHP zadań, o których mowa w pkt 5 i 6;
10) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;
11) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia dla młodzieży;
12) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;
13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy.
7. Ośrodki szkolenia i wychowania OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:
1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania OHP;
2) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
3) zapewnienia młodzieży całodobowej opieki wychowawczej;
4) wdrażania programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;
5) prowadzenia warsztatów w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;
6) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;
7) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi młodzieży w procesie ich wychowania i kształcenia.
8. Hufce pracy OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:
1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do hufców pracy OHP;
2) wychowania, profilaktyki, socjalizacji, resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;
3) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
4) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;
5) współpracy z rodzinami, opiekunami prawnymi, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.
§ 5.
2. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP realizuje zadania za pomocą centrum kształcenia i wychowania OHP oraz jego struktur poprzez piony organizacyjne i odpowiada za realizację zadań tego centrum w zakresie:
1) ustalania kierunków działania centrum kształcenia i wychowania OHP;
2) dysponowania przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
3) przestrzegania ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;
4) sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;
5) przedstawiania Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego centrum kształcenia i wychowania OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;
6) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 5;
7) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
8) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 7, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
9) rekrutacji młodzieży do centrum kształcenia i wychowania OHP we współpracy z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;
10) zapewniania młodzieży zakwaterowania, wyżywienia, całodobowej opieki wychowawczej oraz wsparcia socjalnego;
11) organizacji dla młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
12) organizacji zatrudnienia młodzieży w celu przygotowania zawodowego realizowanego w formie warsztatów prowadzonych przez centrum kształcenia i wychowania OHP lub u pracodawców;
13) organizacji aktywizacji zawodowej młodzieży przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;
14) inicjowania, opracowania i realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
15) wdrażania programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;
16) nadzoru nad przygotowaniem młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi przez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;
17) nadzoru nad organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;
18) monitorowania realizacji efektów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży;
19) monitorowania losów zawodowych młodzieży;
20) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania OHP oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego OHP;
21) zapewnienia warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań poprzez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;
22) organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.
3. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP w zakresie, o którym mowa w ust. 2:
1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;
2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;
3) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych centrum kształcenia i wychowania OHP;
4) odpowiada za:
a) jakość kształcenia zawodowego młodzieży,
b) sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce młodzieży,
c) zapewnienie młodzieży przebywającej pod opieką OHP bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą i zaniedbywaniem,
d) organizację specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym, wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza jej zdolność do samodzielnego radzenia sobie,
e) organizację pomocy dydaktycznej dla młodzieży mającej trudności w nauce.
4. Centra kształcenia i wychowania OHP realizują zadania w zakresie:
1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do centrów kształcenia i wychowania OHP młodzieży, we współdziałaniu z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;
2) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
3) prowadzenia warsztatów dla młodzieży;
4) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i dopuszczającą się czynu zabronionego;
5) przygotowania młodzieży do aktywności na rynku pracy, w tym przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;
6) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry OHP;
7) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.
5. Strukturę centrum kształcenia i wychowania OHP tworzą:
1) piony organizacyjne do spraw kształcenia i wychowania;
2) piony organizacyjne do spraw organizacji warsztatów, zakwaterowania i wyżywienia młodzieży.
§ 6.
2. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP realizuje zadania za pomocą ośrodka szkolenia zawodowego OHP oraz jego struktur poprzez piony organizacyjne i odpowiada za realizację zadań tego ośrodka w zakresie:
1) organizacji i prowadzenia szkoleń zawodowych, w tym umożliwiających nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia;
2) dysponowania przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
3) przestrzegania ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;
4) sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;
5) ustalania kierunków działania ośrodka szkolenia zawodowego OHP;
6) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego ośrodka szkolenia zawodowego OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;
7) przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 6;
8) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
9) sporządzania i przedkładania Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 8, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
10) współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz innymi podmiotami działającymi w dziedzinie edukacji dorosłych;
11) zapewnienia warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań poprzez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;
12) organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.
3. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP w zakresie, o którym mowa w ust. 2:
1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;
2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;
3) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka szkolenia zawodowego OHP.
4. Ośrodki szkolenia zawodowego OHP realizują zadania w zakresie;
1) organizacji i prowadzenia szkoleń zawodowych, w tym umożliwiających nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia;
2) współpracy z podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji oraz z innymi instytucjami nadającymi uprawnienia do wykonywania określonych zawodów.
5. Strukturę ośrodka szkolenia zawodowego OHP tworzą:
1) piony organizacyjne do spraw szkoleń zawodowych;
2) piony organizacyjne do spraw zabezpieczenia bazy szkoleniowej, zakwaterowania i wyżywienia.
§ 7.
§ 8.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 920), które traci moc z dniem 1 grudnia 2025 r. zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
