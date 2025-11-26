§ 4.

1. Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania OHP oraz ośrodków szkolenia zawodowego OHP.

2. Do zadań wojewódzkiego komendanta OHP należy:

1) ustalanie kierunków działalności OHP na terenie województwa;

2) dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

3) przestrzeganie ustalonych rocznych limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej;

4) sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem OHP;

5) przedstawianie Komendantowi Głównemu OHP do zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego wojewódzkiej komendy OHP, sporządzanych na podstawie limitów określanych przez Komendanta Głównego OHP;

6) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 5;

7) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP: planu działalności, wyników samooceny, analizy ryzyka oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

8) sporządzanie i przedkładanie Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w pkt 7, oraz informacji i dokumentów stanowiących podstawę do opracowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

9) refundacja kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

10) nadzorowanie centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP oraz hufców pracy OHP;

11) zapewnianie młodzieży zakwaterowania, wyżywienia, całodobowej opieki wychowawczej oraz wsparcia socjalnego;

12) organizowanie dla młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

13) organizowanie warsztatów prowadzonych przez OHP bądź pomoc w znalezieniu pracodawców, w celu praktycznego przygotowania zawodowego młodzieży;

14) organizowanie aktywizacji zawodowej młodzieży przez udostępnienie usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych w jednostkach i formach organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;

15) współpraca z urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla młodzieży;

16) inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

17) wdrażanie programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

18) organizowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i interwencyjnego dla młodzieży znajdującej się w kryzysie sytuacyjnym, wywołanym nagłą, niespodziewaną sytuacją życiową, wykraczającą poza jej zdolność do samodzielnego radzenia sobie;

19) nadzorowanie przygotowania młodzieży do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;

20) nadzorowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form aktywności i spędzania wolnego czasu przez młodzież;

21) monitorowanie realizacji efektów działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży;

22) monitorowanie losów zawodowych młodzieży;

23) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rzecz młodzieży, wojewódzkimi komendantami OHP, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania OHP oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego OHP;

24) zapewnienie warunków do prowadzenia przez Komendę Główną OHP monitoringu realizacji zadań przez spotkania, wizyty monitorujące, wizje lokalne oraz przekazywane dokumenty, informacje oraz wyjaśnienia;

25) organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP.

3. Wojewódzki komendant OHP:

1) tworzy, łączy i znosi, za uprzednią zgodą Komendanta Głównego OHP lub na wniosek Komendanta Głównego OHP, centra edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodki szkolenia i wychowania OHP, hufce pracy OHP oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP;

2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność wojewódzkiej komendy OHP oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych;

3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

4) sporządza regulamin organizacyjny, zgodny ze strukturą określoną niniejszym rozporządzeniem, zawierający szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, ośrodków szkolenia i wychowania OHP i hufców pracy OHP oraz jednostki wewnętrzne centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

4. Strukturę wojewódzkiej komendy OHP tworzą:

1) wojewódzka komenda OHP;

2) centra edukacji i pracy młodzieży OHP oraz ich wewnętrzne jednostki organizacyjne;

3) ośrodki szkolenia i wychowania OHP;

4) hufce pracy OHP.

5. Wojewódzkie Komendy OHP realizują zadania w zakresie:

1) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży w organizacji działań z zakresu kształcenia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży;

2) planowania i koordynowania działań związanych z kierowaniem młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania, w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) wspierania współpracy jednostek OHP z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert zatrudnienia;

4) monitorowania, analizowania i koordynowania badań dotyczących lokalnego rynku pracy oraz oferty usług edukacyjnych;

5) nadzoru i wsparcia w zakresie prowadzenia przez jednostki OHP pośrednictwa pracy dla młodzieży;

6) wspierania i koordynowania działań jednostek OHP w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

7) inicjowania i wspierania działań jednostek OHP w zakresie prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;

8) planowania, koordynowania i wspierania realizacji innych form pomocy ukierunkowanych na ograniczanie bezrobocia oraz wspomaganie rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;

9) organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry OHP;

10) inicjowania, przygotowywania i realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych;

11) rozwijania edukacji europejskiej wśród młodzieży poprzez działania informacyjne, warsztaty, wymiany i projekty partnerskie promujące mobilność edukacyjną oraz aktywność obywatelską;

12) nawiązywania i realizacji partnerstw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i społeczny młodzieży;

13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy;

14) koordynacji działań dotyczących uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych przez młodzież;

15) nadzoru nad prowadzeniem warsztatów szkoleniowych w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;

16) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

17) wspierania, organizacji i nadzoru nad realizacją opieki wychowawczej dla młodzieży;

18) inicjowania i wdrażania działań, w tym programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierających, w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

19) inicjowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

20) współpracy ze szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem oraz w procesie kształcenia i wychowania;

21) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań.

6. Centra edukacji i pracy młodzieży OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;

2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP podległych terytorialnie właściwemu centrum edukacji i pracy młodzieży, w zakresie organizacji przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia młodzieży;

3) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) kontaktów z pracodawcami w celu pozyskania ofert zatrudnienia oraz przedstawiania informacji o kandydatach do pracy zarejestrowanych w systemie informatycznym OHP;

5) prowadzenia pośrednictwa pracy dla młodzieży;

6) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:

a) poradnictwa indywidualnego,

b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,

c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,

d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,

e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

7) prowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy dla młodzieży;

8) realizacji innych form pomocy na rzecz ograniczania bezrobocia oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego młodzieży w kontekście aktywizacji zawodowej;

9) prowadzenia dla młodzieży w centrum kształcenia i wychowania OHP zadań, o których mowa w pkt 5 i 6;

10) refundacji kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

11) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia dla młodzieży;

12) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;

13) współpracy z urzędami pracy, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi podmiotami działającymi na rynku pracy.

7. Ośrodki szkolenia i wychowania OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania OHP;

2) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) zapewnienia młodzieży całodobowej opieki wychowawczej;

4) wdrażania programów edukacyjno-wychowawczych w zakresie profilaktyki społecznej, socjalizacji, a także resocjalizacji i readaptacji młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonej demoralizacją i dopuszczającej się czynu zabronionego;

5) prowadzenia warsztatów w celu realizacji przygotowania zawodowego dla młodzieży;

6) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

7) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi młodzieży w procesie ich wychowania i kształcenia.

8. Hufce pracy OHP realizują zadania wojewódzkiej komendy OHP w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do hufców pracy OHP;

2) wychowania, profilaktyki, socjalizacji, resocjalizacji i readaptacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;

3) umożliwienia młodzieży uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) organizowania przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez młodzież;

5) współpracy z rodzinami, opiekunami prawnymi, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, pracodawcami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.