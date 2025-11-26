REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1635
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 24 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„1.7. Jeżeli z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej gazowej albo o zmianę tych warunków wystąpił podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 3f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych może uzgodnić z tym podmiotem inne niż określone w pkt 1.6 umiejscowienie nowego punktu wyjścia z systemu przesyłowego gazowego.”.
§ 2.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303, 759, 1218, 1303 i 1535.
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-12-04
- Data obowiązywania: 2025-12-04
