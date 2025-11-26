REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1637

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 21 listopada 2025 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) minister - ministra właściwego do spraw informatyzacji;

2) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy;

3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.2)), za który przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.

1. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej:

1) dyrektorowi Centralnego Ośrodka Informatyki,

2) dyrektorom oraz zastępcom dyrektorów instytutów badawczych,

3) dyrektorowi oraz zastępcom dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa

- jest minister.

2. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, niewymienionym w ust. 1, nagrodę roczną przyznaje osoba właściwa dla uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4.

1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo uregulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej osobie, która jest zatrudniona w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

§ 5.

1. Nagrodę roczną przyznaje się na umotywowany wniosek.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

1) oznaczenie miejscowości i datę;

2) nazwę i siedzibę podmiotu prawnego;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) wskazanie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego albo pełnioną przez niego funkcję wraz z zakresem obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska albo rozpoczęcia pełnienia funkcji przez uprawnionego;

8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w okresie objętym wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej;

10) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12) podpis wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;

3) oświadczenie kierownika podmiotu prawnego o terminowym uregulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;

4) w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy - uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej występują:

1) dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra:

a) dla kierownika podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy,

b) dla kierownika podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy, oraz jego zastępców;

2) rada naukowa za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tym podmiotem prawnym - dla kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, oraz jego zastępców.

§ 7.

Do wniosków w sprawie przyznania nagrody rocznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (Dz. U. poz. 1598).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 21 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1637)

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-26
  • Data wejścia w życie: 2025-11-27
  • Data obowiązywania: 2025-11-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

