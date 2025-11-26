REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1637
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 21 listopada 2025 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
§ 2.
1) minister - ministra właściwego do spraw informatyzacji;
2) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.2)), za który przyznaje się nagrodę roczną.
§ 3.
1) dyrektorowi Centralnego Ośrodka Informatyki,
2) dyrektorom oraz zastępcom dyrektorów instytutów badawczych,
3) dyrektorowi oraz zastępcom dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- jest minister.
2. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, niewymienionym w ust. 1, nagrodę roczną przyznaje osoba właściwa dla uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§ 4.
1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2) terminowo uregulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej osobie, która jest zatrudniona w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
§ 5.
2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) oznaczenie miejscowości i datę;
2) nazwę i siedzibę podmiotu prawnego;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) wskazanie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego albo pełnioną przez niego funkcję wraz z zakresem obowiązków;
7) datę objęcia stanowiska albo rozpoczęcia pełnienia funkcji przez uprawnionego;
8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w okresie objętym wnioskiem;
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej;
10) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej;
11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;
12) podpis wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.
3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się:
1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;
3) oświadczenie kierownika podmiotu prawnego o terminowym uregulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;
4) w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy - uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 6.
1) dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra:
a) dla kierownika podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy,
b) dla kierownika podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy, oraz jego zastępców;
2) rada naukowa za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tym podmiotem prawnym - dla kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, oraz jego zastępców.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 i 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 21 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1637)
WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
