§ 4.

1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo uregulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej osobie, która jest zatrudniona w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.