Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1639
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 21 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy, podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub przez niego nadzorowanych.”;
2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9 i 12 ustawy;”;
3) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
4) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z działalności podmiotu za poprzedni rok albo uzyskał zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy.”;
5) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uchwałę rady, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.”.
§ 2.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz
1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
- Data ogłoszenia: 2025-11-27
- Data wejścia w życie: 2025-12-12
- Data obowiązywania: 2025-12-12
