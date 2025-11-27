REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1640
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 24 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, a także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego oraz dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku odpowiednio pracownik oraz kierownik komórki organizacyjnej potwierdzają w postaci papierowej lub elektronicznej.”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
„1a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci papierowej następuje na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.
1b. W przypadku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej pracodawca sporządza odpowiednią adnotację w karcie szkolenia wstępnego w miejscu przeznaczonym na podpis odpowiednio pracownika lub kierownika komórki organizacyjnej.
1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, do karty szkolenia wstępnego pracodawca dołącza dokument lub dokumenty w postaci elektronicznej, zawierające potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, albo ich odwzorowanie.”;
3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Karta szkolenia wstępnego wraz z dołączonym do niej dokumentem lub dokumentami albo ich odwzorowaniem, o których mowa w ust. 1c, są przechowywane w aktach osobowych pracownika.”.
§ 2.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
- Data ogłoszenia: 2025-11-27
- Data wejścia w życie: 2025-12-12
- Data obowiązywania: 2025-12-12
