§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1327) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, a także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego oraz dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku odpowiednio pracownik oraz kierownik komórki organizacyjnej potwierdzają w postaci papierowej lub elektronicznej.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci papierowej następuje na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.

1b. W przypadku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej pracodawca sporządza odpowiednią adnotację w karcie szkolenia wstępnego w miejscu przeznaczonym na podpis odpowiednio pracownika lub kierownika komórki organizacyjnej.

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, do karty szkolenia wstępnego pracodawca dołącza dokument lub dokumenty w postaci elektronicznej, zawierające potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, albo ich odwzorowanie.”;

3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Karta szkolenia wstępnego wraz z dołączonym do niej dokumentem lub dokumentami albo ich odwzorowaniem, o których mowa w ust. 1c, są przechowywane w aktach osobowych pracownika.”.