Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1641
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 25 listopada 2025 r.
w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) elementy wniosku podmiotu ubiegającego się o finansowanie działań ze środków KFS oraz rodzaje dołączanych do niego informacji;
2) procedurę naboru wniosków o finansowanie działań ze środków KFS;
3) elementy umowy na finansowanie działań ze środków KFS.
§ 2.
1) dane wnioskodawcy:
a) nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą,
b) adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru NIP lub REGON - numer PESEL, a w przypadku jego braku - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - jeśli posiada,
e) informację o liczbie zatrudnionych pracowników na dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
f) imię i nazwisko osoby wskazanej przez wnioskodawcę do kontaktu,
g) numer telefonu oraz adres elektroniczny osoby do kontaktu,
h) numer rachunku płatniczego wnioskodawcy, na który będą przekazywane środki KFS,
i) informacje o wyrażeniu przez wnioskodawcę zgody na udział w badaniach dotyczących oceny wyników wsparcia udzielonego z KFS albo o braku takiej zgody;
2) informacje o wnioskowanych do sfinansowania usługach kształcenia ustawicznego:
a) nazwy wnioskowanych usług kształcenia ustawicznego,
b) liczbę osób, których dotyczą wnioskowane usługi kształcenia ustawicznego,
c) okresy realizacji wnioskowanych usług kształcenia ustawicznego;
3) imienną listę osób, których dotyczy wniosek, wraz z:
a) numerami PESEL,
b) poziomem wykształcenia i wykonywanym zawodem,
c) przyporządkowaniem tych osób do wnioskowanych do sfinansowania usług wskazanych w pkt 2 lit. a,
d) informacją o wyrażeniu przez te osoby zgody na udział w badaniach dotyczących oceny wyników wsparcia udzielonego z KFS albo o braku takiej zgody;
4) informacje o:
a) całkowitej wysokości kosztów, o których mowa w art. 125 ust. 11 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”,
b) wysokości wnioskowanej kwoty finansowanej z KFS,
c) wysokości wkładu własnego wnoszonego przez wnioskodawcę;
5) uzasadnienie potrzeby nabycia wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji przy uwzględnieniu obowiązujących priorytetów i potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
6) uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z informacjami o:
a) nazwie podmiotu lub imieniu i nazwisku osoby fizycznej, będących realizatorem usługi kształcenia ustawicznego,
b) adresie siedziby albo - w przypadku osoby fizycznej - adresie do doręczeń, realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
c) numerze identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerze identyfikacyjnym REGON realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
d) posiadaniu przez instytucję szkoleniową wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98), w zakresie świadczenia usług szkoleniowych - w przypadku wniosku obejmującego szkolenia,
e) nazwie i liczbie godzin usługi kształcenia ustawicznego oraz miejscu jego przeprowadzenia,
f) koszcie usługi kształcenia ustawicznego na jedną osobę w porównaniu z kosztem podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne, a w przypadku braku możliwości przedstawienia ofert porównawczych - szczegółowe uzasadnienie wyjaśniające unikatowy charakter usługi i przyczyny braku możliwości dokonania porównania,
g) braku występowania okoliczności wskazanych w art. 129 ustawy w odniesieniu do realizatora usługi kształcenia ustawicznego;
7) oświadczenia wnioskodawcy w zakresie warunków, o których mowa w art. 125 ust. 8, ust. 9 pkt 2-4 oraz ust. 12 pkt 1 ustawy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza:
1) kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej podmiotu, z uwzględnieniem sposobu reprezentacji wnioskodawcy - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile dokument ten nie jest dostępny w publicznych rejestrach lub na stronie internetowej podmiotu;
2) program kształcenia ustawicznego zawierający nazwę kształcenia, liczbę godzin przypadającą na jednego uczestnika, cele kształcenia, plan nauczania i formę zaliczenia lub efekty uczenia się, których opanowanie będzie sprawdzane w procesie potwierdzania nabytej wiedzy i umiejętności, a w przypadku programu studiów podyplomowych - określający dodatkowo efekty uczenia się zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2));
3) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia ustawicznego, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile wzór takiego dokumentu nie jest określony w przepisach powszechnie obowiązujących;
4) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468) - w przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
5) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 3.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, jest powtarzany do wyczerpania ustalonej kwoty środków, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy, i rezerwy, o której mowa w art. 288 ustawy. O liczbie ogłaszanych naborów decyduje PUP.
3. Informacja o naborze, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszana co najmniej na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.
4. Czas trwania naboru nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.
5. Jeżeli przeprowadzony nabór nie wyczerpie dostępnej dla PUP kwoty środków, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy, starosta może ogłosić nabór na pozostałe środki z możliwością złożenia wniosków niespełniających priorytetów przyjętych na dany rok.
6. Starosta przekazuje wojewódzkiemu urzędowi pracy informacje o ogłoszonych naborach i czasie ich trwania, w terminach określonych przez wojewódzki urząd pracy.
§ 4.
§ 5.
2. W przypadku gdy wniosek o finansowanie działań ze środków KFS jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza wnioskodawcy ubiegającemu się o finansowanie działań ze środków KFS co najmniej 7-dniowy, jednak nie dłuższy niż 14-dniowy termin na jego uzupełnienie.
3. Wniosek o finansowanie działań ze środków KFS nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę na piśmie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy.
4. Zakres finansowania wniosku podlega ustaleniom między starostą a wnioskodawcą.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie działań ze środków KFS starosta uzasadnia odmowę finansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego na piśmie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta.
§ 6.
2. Starosta informuje wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wysokości przyznanego finansowania. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w części zawiera uzasadnienie.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie działań ze środków KFS starosta zawiera umowę z wnioskodawcą ubiegającym się o finansowanie działań ze środków KFS. Umowa ta określa w szczególności:
1) strony umowy oraz datę jej zawarcia;
2) okres obowiązywania umowy;
3) wysokość środków KFS na finansowanie działań;
4) numer rachunku płatniczego wnioskodawcy, na który będą przekazywane środki KFS, oraz termin(y) ich przekazywania;
5) sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, w tym:
a) listę osób, wraz z numerami PESEL, które rozpoczęły szkolenie, studia podyplomowe lub przystąpiły do procesu potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności,
b) listę osób, wraz z numerami PESEL oraz poziomem wykształcenia, które ukończyły szkolenie, studia podyplomowe lub proces potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności,
c) dokumenty potwierdzające ukończenie kształcenia ustawicznego wystawione przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego oraz wskazanie tematyki tego kształcenia,
d) dokumenty księgowe potwierdzające nabycie usługi kształcenia ustawicznego, wraz z potwierdzeniem zapłaty przez wnioskodawcę;
6) zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania na żądanie starosty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy;
7) warunki wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy;
8) warunki zwrotu przez wnioskodawcę otrzymanych środków KFS zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy;
9) sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis.
4. Do umowy dołącza się wniosek o finansowanie działań ze środków KFS, wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 2.
§ 7.
§ 8.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622 i 1162.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-27
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
