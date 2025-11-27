§ 6.

1. Przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła, producent rolny w rozumieniu art. 154 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz przedsiębiorstwo społeczne zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwaną dalej „refundacją”.

2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o refundację w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Wniosek o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, w tym:

a) nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,

b) w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) formę prawną prowadzonej działalności,

d) imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, a także numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

e) adres, a w przypadku osoby fizycznej adres do doręczeń,

f) adres do doręczeń elektronicznych, o ile wnioskodawca ten adres posiada,

g) adres miejsca wykonywania działalności oraz adres miejsca wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna,

h) adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy,

i) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół - numer identyfikacyjny REGON,

j) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,

k) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) związanej z tworzonym stanowiskiem pracy, jeżeli dotyczy,

l) opis prowadzonej działalności wnioskodawcy;

2) informację o liczbie wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych opiekunów;

3) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych opiekunów;

4) informację o rodzaju pracy oraz opis zadań, jakie ma wykonywać skierowany bezrobotny lub skierowany opiekun na refundowanym stanowisku pracy;

5) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny lub skierowany opiekun;

6) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych lub prawnych, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii;

7) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, zawierającą ceny brutto, podatek od towarów i usług oraz ceny netto wraz ze źródłami ich finansowania;

8) wnioskowaną kwotę refundacji;

9) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;

10) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego.

4. Wniosek o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 i 3 ustawy, zawiera:

1) informacje wymienione w ust. 3 pkt 1, 2 i 4-10;

2) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych bezrobotnych lub skierowanych opiekunów;

3) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania żłobka lub klubu dziecięcego, przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa społecznego, świadczących usługi rehabilitacyjne, lub przedsiębiorcy zamierzającego zatrudnić dziennego opiekuna.

5. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła dołączają:

1) oświadczenia wnioskodawcy, osób reprezentujących wnioskodawcę i osób zarządzających wnioskodawcą o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) oświadczenia przedsiębiorcy, w tym żłobka lub klubu dziecięcego, lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły o:

a) wykonywaniu działalności gospodarczej przez ostatnie 6 miesięcy przez przedsiębiorcę, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, a w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły - o prowadzeniu przez ten okres działalności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160),

b) niezmniejszaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy wymiaru czasu pracy i stanu zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia,

c) niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne,

d) niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,

e) nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła otrzymały w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. W przypadku gdy refundacja jest dokonywana na rzecz niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jak również na rzecz żłobka, klubu dziecięcego, przedsiębiorcy zamierzającego zatrudnić dziennego opiekuna w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798), przepisów ust. 5 pkt 3 i 4 nie stosuje się.

7. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, producent rolny dołącza:

1) oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. b-e;

2) oświadczenie o posiadaniu przez ostatnie 6 miesięcy gospodarstwa rolnego lub o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej;

3) oświadczenie o zatrudnianiu w okresie ostatnich 6 miesięcy w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Producent rolny, który ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie, do wniosku o refundację dołącza:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie lub o pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.2)), albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 i 3 ustawy, żłobek lub klub dziecięcy, przedsiębiorca świadczący usługi rehabilitacyjne lub zamierzający zatrudnić dziennego opiekuna dołączają:

1) oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. c-e;

2) oświadczenie o niezmniejszeniu w okresie ostatnich 6 miesięcy lub w okresie swego funkcjonowania, w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, wymiaru czasu pracy i zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia.

10. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 pkt 2 ustawy, składanego przez przedsiębiorstwo społeczne, dołącza się oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. c-e, oraz oświadczenie o niezmniejszaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy lub w okresie posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego, w przypadku gdy posiada ten status krócej niż 6 miesięcy, wymiaru czasu pracy i stanu zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia.

11. Podmioty, o których mowa w ust. 6 i 10, które ubiegają się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołączają:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.