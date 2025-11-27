REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1645
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 listopada 2025 r.
w sprawie wniosków i realizacji umów o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
2) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i we wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty składane z wnioskiem;
3) formy zabezpieczenia umowy;
4) sposób realizacji umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym sposób rozliczania wydatków.
§ 2.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Wniosek o dofinansowanie zawiera:
1) dane dotyczące bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS albo opiekuna:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,
d) adres do doręczeń elektronicznych, o ile posiada,
e) adres poczty elektronicznej i numer telefonu, o ile posiada;
2) informacje o spełnianiu dodatkowych warunków dotyczących rodzaju planowanej działalności gospodarczej lub kategorii osób ubiegających się o dofinansowanie, o których mowa w art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”, o ile zostaną przez starostę określone i pozytywnie zaopiniowane przez powiatową radę rynku pracy;
3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
4) opis planowanej działalności, w tym informacje o niezbędnych uprawnieniach, pozwoleniach, licencjach lub o koncesjach;
5) adres stałego miejsca wykonywania planowanej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności wykonywanej mobilnie - adres miejsca przechowywania zakupionych w ramach dofinansowania składników majątkowych;
6) opis lokalu, w którym będzie wykonywana planowana działalność gospodarcza, chyba że działalność będzie wykonywana mobilnie;
7) informacje o wykształceniu, ukończonych szkoleniach, doświadczeniu zawodowym lub o umiejętnościach przydatnych do wykonywania planowanej działalności;
8) szacowane przychody i koszty w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie) wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń;
9) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, materiałów reklamowych, wartości niematerialnych lub prawnych, na pozyskanie lub dostosowanie do planowanej działalności lokalu, usług, na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
10) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, wraz ze źródłami ich finansowania;
11) kwotę wnioskowanego dofinansowania;
12) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;
13) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS albo opiekuna.
4. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny dołącza oświadczenia na dzień złożenia wniosku o:
1) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383), za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2025 r. poz. 633) lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) niewykonywaniu w okresie ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i o niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) niewykonywaniu za granicą działalności gospodarczej i o niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności gospodarczej;
4) nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
5) nieskorzystaniu z umorzenia pożyczki, o którym mowa w art. 187 ustawy;
6) nieprzerwaniu z własnej winy w okresie ostatnich 12 miesięcy realizacji formy pomocy określonej w ustawie;
7) niezłożeniu do innego starosty wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub wniosku o środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej; za niezłożenie wniosku uznaje się również przypadek, gdy wniosek w powyższym zakresie został złożony, rozpoznany, a umowa nie została i nie zostanie zawarta.
5. Do wniosku o dofinansowanie absolwent CIS lub absolwent KIS dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 i 7.
6. Do wniosku o dofinansowanie opiekun dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4-7, oraz oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej i o niepozostawaniu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
7. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468).
§ 3.
1) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty zgodnie z § 2 ust. 4-7;
3) wnioskodawca spełnia warunki określone przez starostę na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy oraz warunki określone odpowiednio w art. 148 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
2. Powiatowy urząd pracy weryfikuje spełnienie przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS warunku, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz spełnienie przez bezrobotnego lub opiekuna warunku, o którym mowa w art. 148 ust. 1 pkt 6 ustawy, w rejestrach publicznych lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanym dalej „systemem teleinformatycznym”, do których ma dostęp.
3. Starosta może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, oraz informacji, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 i 7, o ile nie ma tych informacji w systemie teleinformatycznym.
4. W razie stwierdzenia braków we wniosku o dofinansowanie lub błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5. O uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia osobę, która go złożyła, w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
§ 4.
2. W przypadku umowy o dofinansowanie:
1) środki podlegają przekazaniu przez starostę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;
2) bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun rozpoczyna działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków.
3. Rozliczenie otrzymanych środków, o którym mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest składane w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.
4. Rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie zestawienia wydatków na poszczególne towary i usługi, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9, sporządzonego na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem cen brutto, kwot podatku od towarów i usług oraz cen netto. Rozliczenie obejmuje wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia złożenia rozliczenia.
5. Do rozliczenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających nabycie towarów i usług oraz dokonanie zapłaty.
6. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna może zaakceptować przed złożeniem rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków do poniesienia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 9, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.
7. Zwrot niewydatkowanych środków, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 2 ustawy, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia otrzymanych środków.
8. Starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna może przedłużyć lub przywrócić termin na wydatkowanie lub rozliczenie otrzymanych środków, w przypadku gdy za jego przedłużeniem lub przywróceniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.
§ 5.
2. Jeżeli bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego do czasu spełnienia warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, starosta sprawdza co najmniej raz w roku, czy bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun nie nabył tego prawa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun nabył to prawo, starosta sprawdza, czy dokonał zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zakupionych w ramach dofinansowania na wyodrębniony rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy albo samorządu powiatu.
§ 6.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o refundację w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Wniosek o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, w tym:
a) nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,
b) w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) formę prawną prowadzonej działalności,
d) imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, a także numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e) adres, a w przypadku osoby fizycznej adres do doręczeń,
f) adres do doręczeń elektronicznych, o ile wnioskodawca ten adres posiada,
g) adres miejsca wykonywania działalności oraz adres miejsca wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna,
h) adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy,
i) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół - numer identyfikacyjny REGON,
j) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
k) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) związanej z tworzonym stanowiskiem pracy, jeżeli dotyczy,
l) opis prowadzonej działalności wnioskodawcy;
2) informację o liczbie wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych opiekunów;
3) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych opiekunów;
4) informację o rodzaju pracy oraz opis zadań, jakie ma wykonywać skierowany bezrobotny lub skierowany opiekun na refundowanym stanowisku pracy;
5) informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny lub skierowany opiekun;
6) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych lub prawnych, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii;
7) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, zawierającą ceny brutto, podatek od towarów i usług oraz ceny netto wraz ze źródłami ich finansowania;
8) wnioskowaną kwotę refundacji;
9) informację o proponowanej formie lub o proponowanych formach zabezpieczenia umowy;
10) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego.
4. Wniosek o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 i 3 ustawy, zawiera:
1) informacje wymienione w ust. 3 pkt 1, 2 i 4-10;
2) informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych bezrobotnych lub skierowanych opiekunów;
3) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania żłobka lub klubu dziecięcego, przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa społecznego, świadczących usługi rehabilitacyjne, lub przedsiębiorcy zamierzającego zatrudnić dziennego opiekuna.
5. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła dołączają:
1) oświadczenia wnioskodawcy, osób reprezentujących wnioskodawcę i osób zarządzających wnioskodawcą o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, za przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) oświadczenia przedsiębiorcy, w tym żłobka lub klubu dziecięcego, lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły o:
a) wykonywaniu działalności gospodarczej przez ostatnie 6 miesięcy przez przedsiębiorcę, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, a w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły - o prowadzeniu przez ten okres działalności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160),
b) niezmniejszaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy wymiaru czasu pracy i stanu zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia,
c) niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne,
d) niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,
e) nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła otrzymały w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6. W przypadku gdy refundacja jest dokonywana na rzecz niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jak również na rzecz żłobka, klubu dziecięcego, przedsiębiorcy zamierzającego zatrudnić dziennego opiekuna w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798), przepisów ust. 5 pkt 3 i 4 nie stosuje się.
7. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy, producent rolny dołącza:
1) oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. b-e;
2) oświadczenie o posiadaniu przez ostatnie 6 miesięcy gospodarstwa rolnego lub o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej;
3) oświadczenie o zatrudnianiu w okresie ostatnich 6 miesięcy w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
8. Producent rolny, który ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie, do wniosku o refundację dołącza:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie lub o pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.2)), albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
9. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 i 3 ustawy, żłobek lub klub dziecięcy, przedsiębiorca świadczący usługi rehabilitacyjne lub zamierzający zatrudnić dziennego opiekuna dołączają:
1) oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. c-e;
2) oświadczenie o niezmniejszeniu w okresie ostatnich 6 miesięcy lub w okresie swego funkcjonowania, w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, wymiaru czasu pracy i zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia.
10. Do wniosku o refundację, o której mowa w art. 154 ust. 2 pkt 2 ustawy, składanego przez przedsiębiorstwo społeczne, dołącza się oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. c-e, oraz oświadczenie o niezmniejszaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy lub w okresie posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego, w przypadku gdy posiada ten status krócej niż 6 miesięcy, wymiaru czasu pracy i stanu zatrudnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia z innych przyczyn - o uzupełnieniu odpowiednio wymiaru czasu pracy lub stanu zatrudnienia.
11. Podmioty, o których mowa w ust. 6 i 10, które ubiegają się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołączają:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 7.
1) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
2) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty zgodnie z § 6 ust. 5 i 7-11;
3) podmiot składający wniosek spełnia warunki określone odpowiednio w art. 155 ust. 1-4 ustawy;
4) starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
2. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w rejestrach publicznych lub w systemie teleinformatycznym, do których ma dostęp, spełnienie przez przedsiębiorcę, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę warunków, o których mowa w art. 155 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy, oraz warunku niezalegania z opłacaniem należnych składek, o których mowa w art. 155 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp, spełnienie przez żłobek lub klub dziecięcy, przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo społeczne, świadczące usługi rehabilitacyjne, lub przedsiębiorcę zamierzającego zatrudnić dziennego opiekuna, którzy ubiegają się o refundację stanowiska pracy, o którym mowa w art. 154 ust. 2 lub 3 ustawy, warunku niezalegania z opłacaniem należnych składek, o których mowa w art. 155 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz warunku, o którym mowa w art. 155 ust. 1 pkt 5 ustawy.
4. Powiatowy urząd pracy weryfikuje w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp, spełnienie przez producenta rolnego warunku niezalegania z opłacaniem należnych składek, o których mowa w art. 155 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz warunków, o których mowa w art. 155 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 3 ustawy.
5. W razie stwierdzenia braków we wniosku o refundację lub błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
6. O uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
§ 8.
2. Rozliczenie, o którym mowa w art. 157 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest składane w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy przez przedsiębiorcę, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego.
3. Rozliczenie wydatków niezbędnych do wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywane na podstawie zestawienia wydatków na poszczególne towary i usługi, sporządzonego na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, z wyszczególnieniem cen brutto, kwot podatku od towarów i usług oraz cen netto.
4. Jeżeli przedsiębiorcy, w tym żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwu społecznemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, rozliczenie obejmuje wydatki bez podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy podmiotom tym prawo to nie przysługuje - rozliczenie obejmuje wydatki z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
5. Do rozliczenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających nabycie towarów i usług oraz dokonanie zapłaty.
6. Starosta, na wniosek przedsiębiorcy, w tym żłobka lub klubu dziecięcego, lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwa społecznego, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, może zaakceptować przed złożeniem rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, wydatki inne niż zawarte w szczegółowej specyfikacji wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, które mieszczą się w kwocie przyznanej refundacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażanego stanowiska pracy.
7. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie przedsiębiorca, w tym żłobek lub klub dziecięcy, lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwo społeczne, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczna szkoła, producent rolny otrzymali wcześniej środki publiczne.
8. Starosta, na wniosek przedsiębiorcy, w tym żłobka lub klubu dziecięcego, lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwa społecznego, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, może przedłużyć lub przywrócić termin na wydatkowanie lub rozliczenie środków, w przypadku gdy za jego przedłużeniem lub przywróceniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od tego podmiotu.
§ 9.
2. Jeżeli przedsiębiorcy, w tym żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwu społecznemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu do dnia spełnienia warunków utrzymania stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją oraz zatrudnienia na tym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna przez okres 12 lub 18 miesięcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta weryfikuje co najmniej raz w roku, czy podmiot ten nie nabył tego prawa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli podmiot ten nabył prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta sprawdza, czy dokonał zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zakupionych w ramach refundacji na wyodrębniony rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy albo samorządu powiatu.
§ 10.
1) poręczenie;
2) weksel in blanco;
3) weksel z poręczeniem wekslowym (aval);
4) gwarancja bankowa;
5) zastaw rejestrowy na prawach lub rzeczach;
6) blokada środków zgromadzonych na rachunku płatniczym lub
7) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
2. Przy zabezpieczeniu umowy w formie weksla in blanco albo aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji konieczne jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie określonej w ust. 1 pkt 1 i 3-6.
3. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może udzielić osoba fizyczna lub osoba prawna.
4. W przypadku poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną poręczyciel składa staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu podpisem.
5. Jeżeli bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi do dnia spełnienia warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna może wyrazić zgodę na zmniejszenie wartości zabezpieczenia ustanowionego do umowy o dofinansowanie albo może przyjąć nowe zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zwalniając jednocześnie dotychczasowe zabezpieczenie umowy.
6. Jeżeli przedsiębiorcy, w tym żłobkowi lub klubowi dziecięcemu, lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, przedsiębiorstwu społecznemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu do dnia spełnienia warunków utrzymania stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją oraz zatrudnienia na tym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna przez okres 12 lub 18 miesięcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego, starosta na wniosek tego podmiotu może wyrazić zgodę na zmniejszenie wartości zabezpieczenia ustanowionego do umowy o refundację albo może przyjąć nowe zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zwrotu równowartości podatku od towarów i usług zwalniając jednocześnie dotychczasowe zabezpieczenie umowy.
§ 11.
2. Na podstawie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o refundację złożonych od dnia 1 czerwca 2025 r., dla których nie zawarto umów do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawiera się umowy na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
3. Do realizacji umów o dofinansowanie oraz umów o refundację zawartych od dnia 1 czerwca 2025 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
4. Starosta może w umowach, o których mowa w ust. 3, uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania lub refundacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 12.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 2023/2391 z 05.10.2023, Dz. Urz. UE L 2024/3118 z 13.12.2024 oraz Dz. Urz. 2025/1989 z 03.10.2025.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 243 oraz z 2024 r. poz. 1100), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-27
- Data wejścia w życie: 2025-12-01
- Data obowiązywania: 2025-12-01
