Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1671
USTAWA
z dnia 17 października 2025 r.
o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r.
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-12-02
- Data wejścia w życie: 2025-12-17
- Data obowiązywania: 2025-12-17
