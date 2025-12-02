REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1677
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1885), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie w zakresie lp. 9, lit. c tiret drugie i tiret trzecie w zakresie lp. 30, pkt 2 lit. a-c w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";
2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1677)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820, 1006 i 1676) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;
3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;
4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
Rozdział 2
Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji
§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.
2. Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.
4. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
6. Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.
2. W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.
3. W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:
1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,
2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych
- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.
4. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:
1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,
2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi
- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
5. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:
1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
6. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.
7. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
8. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.
§ 7. 1. Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach:
1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy;
2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy;
3) wycofane z użytku tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy.
2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.
2. Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
3. Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
4. Tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy, producent tablic odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu.
§ 9. 1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.
Rozdział 3
Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych
§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§ 11. 1. Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.
2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.
§ 12. 1. Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.
2. Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.
3. Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.
2. Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 14. Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).3)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1677)
Załącznik nr 1
KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH
Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
|
Lp.
|
Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie
|
Kod rodzaju
|
Odmiana tablic rejestracyjnych
|
Kod rodzaju
|
1
|
Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych
|
101
|
tło białe
tło niebieskie
tło żółte
tło zielone
|
101a
101b
101c
101d
|
2
|
Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych
|
102
|
tło białe
tło niebieskie
tło żółte
tło zielone
|
102a
102b
102c
102d
|
3
|
Folia odblaskowa do tablic motocyklowych
|
103
|
tło białe
tło niebieskie
tło żółte
tło zielone
|
103a
103b
103c
103d
|
44)
|
Folia odblaskowa do tablic motorowerowych
|
104
|
tło białe
tło niebieskie
tło żółte
tło zielone
|
104a
104b
104c
104d
Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
|
Lp.
|
Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych
|
Kod rodzaju
|
Odmiana tablic rejestracyjnych
|
Kod rodzaju
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
|
201
|
tło białe
|
201a
|
tło niebieskie
|
201b
|
tło żółte
|
201c
|
tło zielone
|
201d
|
2
|
Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
|
202
|
tło białe
|
202a
|
tło niebieskie
|
202b
|
tło żółte
|
202c
|
tło zielone
|
202d
|
3
|
Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
|
203
|
tło białe
|
203a
|
tło niebieskie
|
203b
|
tło żółte
|
203c
|
tło zielone
|
203d
|
45)
|
Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
|
204
|
tło białe
|
204a
|
tło niebieskie
|
204b
|
tło żółte
|
204c
|
tło zielone
|
204d
|
5
|
Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych
|
205
|
tło białe
|
205a
|
tło niebieskie
|
205b
|
tło żółte
|
205c
|
tło zielone
|
205d
|
6
|
Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych
|
206
|
tło białe
|
206a
|
tło niebieskie
|
206b
|
tło żółte
|
206c
|
tło zielone
|
206d
|
7
|
Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych
|
207
|
tło białe
|
207a
|
tło niebieskie
|
207b
|
tło żółte
|
207c
|
tło zielone
|
207d
|
86)
|
Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych
|
208
|
tło białe
|
208a
|
tło niebieskie
|
208b
|
tło żółte
|
208c
|
tło zielone
|
208d
|
97)
|
Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych
|
209
|
tło białe
|
209a
|
tło żółte
|
209c
|
tło zielone
|
209d
Tabela nr 3.8) Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych
|
Lp.
|
Rodzaj tablic rejestracyjnych
|
Kod rodzaju
|
Odmiana tablic rejestracyjnych
|
Kod rodzaju
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Jednorzędowa bez numerów
|
01
|
tło białe
|
01a
|
|
|
|
tło niebieskie
|
01b
|
|
|
|
tło żółte
|
01c
|
|
|
|
tło zielone
|
01d
|
2
|
Dwurzędowa bez numerów
|
02
|
tło białe
|
02a
|
|
|
|
tło niebieskie
|
02b
|
|
|
|
tło żółte
|
02c
|
|
|
|
tło zielone
|
02d
|
3
|
Motocyklowa bez numerów
|
03
|
tło białe
|
03a
|
|
|
|
tło niebieskie
|
03b
|
|
|
|
tło żółte
|
03c
|
|
|
|
tło zielone
|
03d
|
49)
|
Motorowerowa bez numerów
|
04
|
tło białe
|
04a
|
|
|
|
tło niebieskie
|
04b
|
|
|
|
tło żółte
|
04c
|
|
|
|
tło zielone
|
04d
|
5
|
Samochodowa zwyczajna jednorzędowa
|
11
|
2 litery, 5 cyfr
|
11a
|
|
|
|
2 litery, 4 cyfry, 1 litera
|
11b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry, 2 litery
|
11c
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
11d
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
11e
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
11f
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
11g
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
11h
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry
|
11i
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry
|
11j
|
|
|
|
3 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
11k
|
|
|
|
3 litery, 5 cyfr
|
11l
|
|
|
|
3 litery, 4 cyfry, 1 litera
|
11ł
|
|
|
|
3 litery, 3 cyfry, 2 litery
|
11m
|
6
|
Samochodowa zwyczajna dwurzędowa
|
12
|
2 litery, 5 cyfr
|
12a
|
|
|
|
2 litery, 4 cyfry, 1 litera
|
12b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry, 2 litery
|
12c
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
12d
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
12e
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
12f
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
12g
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
12h
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry
|
12i
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry
|
12j
|
|
|
|
3 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
12k
|
|
|
|
3 litery, 5 cyfr
|
12l
|
|
|
|
3 litery, 4 cyfry, 1 litera
|
12ł
|
|
|
|
3 litery, 3 cyfry, 2 litery
|
12m
|
7
|
Samochodowa indywidualna jednorzędowa
|
21
|
1 litera, 1 cyfra, 5 znaków
|
21a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 4 znaki
|
21b
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki
|
21c
|
8
|
Samochodowa indywidualna dwurzędowa
|
22
|
1 litera, 1 cyfra, 5 znaków
|
22a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 4 znaki
|
22b
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki
|
22c
|
9
|
Motocyklowa zwyczajna
|
13
|
2 litery, 4 cyfry
|
13a
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry, 1 litera
|
13b
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
13c
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
13d
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
13e
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
13f
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
13g
|
|
|
|
3 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
13h
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera
|
13i
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery
|
13j
|
|
|
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
13k
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
13l
|
|
|
|
2 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
13m
|
|
|
|
2 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
13n
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
13o
|
|
|
|
2 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
13p
|
10
|
Motocyklowa indywidualna
|
23
|
1 litera, 1 cyfra, 5 znaków
|
23a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 4 znaki
|
23b
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki
|
23c
|
11
|
Motorowerowa zwyczajna
|
14
|
2 litery, 4 cyfry
|
14a
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry, 1 litera
|
14b
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
14c
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
14d
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
14e
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
14f
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
14g
|
|
|
|
3 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
14h
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera
|
14i
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery
|
14j
|
|
|
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra
|
14k
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry
|
14l
|
|
|
|
2 litery, 1 litera, 3 cyfry
|
14m
|
|
|
|
2 litery, 2 cyfry, 2 litery
|
14n
|
|
|
|
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra
|
14o
|
|
|
|
2 litery, 2 litery, 2 cyfry
|
14p
|
12
|
Samochodowa zabytkowa jednorzędowa
|
31
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera
|
31a
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera
|
31b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry
|
31c
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry
|
31d
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra
|
31e
|
13
|
Samochodowa zabytkowa dwurzędowa
|
32
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera
|
32a
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera
|
32b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry
|
32c
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry
|
32d
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra
|
32e
|
14
|
Motocyklowa zabytkowa
|
33
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera
|
33a
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera
|
33b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry
|
33c
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry
|
33d
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra
|
33e
|
15
|
Samochodowa tymczasowa jednorzędowa
|
41
|
1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry
|
41a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera
|
41b
|
16
|
Samochodowa tymczasowa dwurzędowa
|
42
|
1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry
|
42a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera
|
42b
|
17
|
Motocyklowa tymczasowa
|
43
|
1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry
|
43a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera
|
43b
|
18
|
Motorowerowa tymczasowa
|
44
|
1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry
|
44a
|
|
|
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera
|
44b
|
19
|
Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza
|
51
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B
|
51
|
20
|
Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza
|
52
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B
|
52
|
21
|
Motocyklowa tymczasowa badawcza
|
53
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B
|
53
|
22
|
Motorowerowa tymczasowa badawcza
|
54
|
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B
|
54
|
23
|
Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa
|
61
|
1 litera, 6 cyfr
|
61
|
24
|
Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa
|
62
|
1 litera, 6 cyfr
|
62
|
25
|
Motocyklowa dyplomatyczna
|
63
|
1 litera, 6 cyfr
|
63
|
26
|
Motorowerowa dyplomatyczna
|
64
|
1 litera, 6 cyfr
|
64
|
2710)
|
Jednorzędowa zmniejszona bez numerów
|
05
|
tło białe
|
05a
|
|
|
|
tło żółte
|
05c
|
|
|
|
tło zielone
|
05d
|
28
|
Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona
|
15
|
1 litera, 3 cyfry
|
15a
|
|
1 litera, 2 cyfry, 1 litera
|
15b
|
|
1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra
|
15c
|
|
1 litera, 1 litera, 2 cyfry
|
15d
|
|
1 litera, 1 cyfra, 2 litery
|
15e
|
|
1 litera, 2 litery, 1 cyfra
|
15f
|
|
1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera
|
15g
|
29
|
Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej
|
45
|
1 litera, 3 cyfry
|
45a
|
|
1 litera, 2 cyfry, 1 litera
|
45b
|
|
1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra
|
45c
|
|
1 litera, 1 litera, 2 cyfry
|
45d
|
|
1 litera, 1 cyfra, 2 litery
|
45e
|
|
1 litera, 2 litery, 1 cyfra
|
45f
|
|
1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera
|
45g
|
3011)
|
Samochodowa zabytkowa jednorzędowa zmniejszona
|
35
|
1 litera, 3 cyfry
|
35a
|
|
1 litera, 2 cyfry, 1 litera
|
35b
|
|
1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra
|
35c
|
|
1 litera, 1 litera, 2 cyfry
|
35d
|
|
1 litera, 1 cyfra, 2 litery
|
35e
|
|
1 litera, 2 litery, 1 cyfra
|
35f
|
|
1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera
|
35g
|
3112)
|
Motorowerowa zabytkowa
|
34
|
2 litery, 2 cyfry, 1 litera
|
34a
|
|
|
|
3 litery, 1 cyfra, 1 litera
|
34b
|
|
|
|
2 litery, 3 cyfry
|
34c
|
|
|
|
3 litery, 2 cyfry
|
34d
|
|
|
|
3 litery, 1 litera, 1 cyfra
|
34e
Objaśnienie:
1) w lp. 5-11 i 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym;
2) w lp. 15, 16 i 29 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem żółtym w lp. 15, 16 i 29 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "c" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.
Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI
1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.
2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.
3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.
4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:
a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,
b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.
5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.
6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.
7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.
8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 1618 oraz z 2010 r. poz. 73), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432), które weszło w życie z dniem 1 maja 2023 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2024 r.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
11) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
12) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.
- Data ogłoszenia: 2025-12-02
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
