Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1677

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1677

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1885), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie w zakresie lp. 9, lit. c tiret drugie i tiret trzecie w zakresie lp. 30, pkt 2 lit. a-c w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1677)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820, 1006 i 1676) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;

3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;

4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Rozdział 2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.

2. Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.

4. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

6. Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.

2. W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.

3. W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:

1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,

2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.

6. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.

7. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.

§ 7. 1. Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach:

1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy;

2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy;

3) wycofane z użytku tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.

2. Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

3. Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

4. Tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy, producent tablic odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu.

§ 9. 1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.

Rozdział 3

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

§ 11. 1. Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.

2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.

§ 12. 1. Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.

2. Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.

3. Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1677)

Załącznik nr 1

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie
do produkcji tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju
i odmiany

1

Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych

101

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

101a

101b

101c

101d

2

Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych

102

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

102a

102b

102c

102d

3

Folia odblaskowa do tablic motocyklowych

103

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

103a

103b

103c

103d

44)

Folia odblaskowa do tablic motorowerowych

104

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

tło zielone

104a

104b

104c

104d

 

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju
i odmiany

1

2

3

4

5

1

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
do tablic jednorzędowych

201

tło białe

201a

tło niebieskie

201b

tło żółte

201c

tło zielone

201d

2

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
do tablic dwurzędowych

202

tło białe

202a

tło niebieskie

202b

tło żółte

202c

tło zielone

202d

3

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
do tablic motocyklowych

203

tło białe

203a

tło niebieskie

203b

tło żółte

203c

tło zielone

203d

45)

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa
do tablic motorowerowych

204

tło białe

204a

tło niebieskie

204b

tło żółte

204c

tło zielone

204d

5

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych

205

tło białe

205a

tło niebieskie

205b

tło żółte

205c

tło zielone

205d

6

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych

206

tło białe

206a

tło niebieskie

206b

tło żółte

206c

tło zielone

206d

7

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych

207

tło białe

207a

tło niebieskie

207b

tło żółte

207c

tło zielone

207d

86)

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych

208

tło białe

208a

tło niebieskie

208b

tło żółte

208c

tło zielone

208d

97)

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych

209

tło białe

209a

tło żółte

209c

tło zielone

209d

 

Tabela nr 3.8) Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod rodzaju
i odmiany

1

2

3

4

5

1

Jednorzędowa bez numerów

01

tło białe

01a

 

 

 

tło niebieskie

01b

 

 

 

tło żółte

01c

 

 

 

tło zielone

01d

2

Dwurzędowa bez numerów

02

tło białe

02a

 

 

 

tło niebieskie

02b

 

 

 

tło żółte

02c

 

 

 

tło zielone

02d

3

Motocyklowa bez numerów

03

tło białe

03a

 

 

 

tło niebieskie

03b

 

 

 

tło żółte

03c

 

 

 

tło zielone

03d

49)

Motorowerowa bez numerów

04

tło białe

04a

 

 

 

tło niebieskie

04b

 

 

 

tło żółte

04c

 

 

 

tło zielone

04d

5

Samochodowa zwyczajna jednorzędowa

11

2 litery, 5 cyfr

11a

 

 

 

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

11b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

11c

 

 

 

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

11d

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

11e

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

11f

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

11g

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

11h

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

11i

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

11j

 

 

 

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

11k

 

 

 

3 litery, 5 cyfr

11l

 

 

 

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

11ł

 

 

 

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

11m

6

Samochodowa zwyczajna dwurzędowa

12

2 litery, 5 cyfr

12a

 

 

 

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

12b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

12c

 

 

 

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

12d

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

12e

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

12f

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

12g

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

12h

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

12i

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

12j

 

 

 

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

12k

 

 

 

3 litery, 5 cyfr

12l

 

 

 

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

12ł

 

 

 

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

12m

7

Samochodowa indywidualna jednorzędowa

21

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

21a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

21b

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

21c

8

Samochodowa indywidualna dwurzędowa

22

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

22a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

22b

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

22c

9

Motocyklowa zwyczajna

13

2 litery, 4 cyfry

13a

 

 

 

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

13b

 

 

 

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

13c

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

13d

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

13e

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

13f

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

13g

 

 

 

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

13h

 

 

 

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

13i

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

13j

 

 

 

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

13k

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

13l

 

 

 

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

13m

 

 

 

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

13n

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

13o

 

 

 

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

13p

10

Motocyklowa indywidualna

23

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

23a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

23b

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

23c

11

Motorowerowa zwyczajna

14

2 litery, 4 cyfry

14a

 

 

 

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

14b

 

 

 

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

14c

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

14d

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

14e

 

 

 

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

14f

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

14g

 

 

 

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

14h

 

 

 

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

14i

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

14j

 

 

 

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

14k

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

14l

 

 

 

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

14m

 

 

 

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

14n

 

 

 

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

14o

 

 

 

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

14p

12

Samochodowa zabytkowa jednorzędowa

31

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

31a

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

31b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry

31c

 

 

 

3 litery, 2 cyfry

31d

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

31e

13

Samochodowa zabytkowa dwurzędowa

32

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

32a

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

32b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry

32c

 

 

 

3 litery, 2 cyfry

32d

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

32e

14

Motocyklowa zabytkowa

33

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

33a

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

33b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry

33c

 

 

 

3 litery, 2 cyfry

33d

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

33e

15

Samochodowa tymczasowa jednorzędowa

41

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

41a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

41b

16

Samochodowa tymczasowa dwurzędowa

42

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

42a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

42b

17

Motocyklowa tymczasowa

43

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

43a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

43b

18

Motorowerowa tymczasowa

44

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

44a

 

 

 

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

44b

19

Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza

51

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

51

20

Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza

52

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

52

21

Motocyklowa tymczasowa badawcza

53

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

53

22

Motorowerowa tymczasowa badawcza

54

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

54

23

Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa

61

1 litera, 6 cyfr

61

24

Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa

62

1 litera, 6 cyfr

62

25

Motocyklowa dyplomatyczna

63

1 litera, 6 cyfr

63

26

Motorowerowa dyplomatyczna

64

1 litera, 6 cyfr

64

2710)

Jednorzędowa zmniejszona bez numerów

05

tło białe

05a

 

 

 

tło żółte

05c

 

 

 

tło zielone

05d

28

Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona

15

1 litera, 3 cyfry

15a

 

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

15b

 

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

15c

 

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

15d

 

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

15e

 

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

15f

 

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

15g

29

Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej

45

1 litera, 3 cyfry

45a

 

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

45b

 

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

45c

 

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

45d

 

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

45e

 

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

45f

 

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

45g

3011)

Samochodowa zabytkowa jednorzędowa zmniejszona

35

1 litera, 3 cyfry

35a

 

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

35b

 

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

35c

 

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

35d

 

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

35e

 

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

35f

 

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

35g

3112)

Motorowerowa zabytkowa

34

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

34a

 

 

 

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

34b

 

 

 

2 litery, 3 cyfry

34c

 

 

 

3 litery, 2 cyfry

34d

 

 

 

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

34e

 Objaśnienie:

1) w lp. 5-11 i 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym;

2) w lp. 15, 16 i 29 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem żółtym w lp. 15, 16 i 29 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "c" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.

3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.

4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:

a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,

b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.

5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.

6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.

7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 1618 oraz z 2010 r. poz. 73), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432), które weszło w życie z dniem 1 maja 2023 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2024 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

11) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

12) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-02
  • Data wejścia w życie: 2025-12-02
  • Data obowiązywania: 2025-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

