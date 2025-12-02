Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1677)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820, 1006 i 1676) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;

3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;

4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Rozdział 2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.

2. Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.

4. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

6. Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.

2. W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.

3. W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:

1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,

2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.

6. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.

7. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.

§ 7. 1. Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach:

1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy;

2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy;

3) wycofane z użytku tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.

2. Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

3. Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

4. Tablice rejestracyjne, o których mowa w art. 74b ust. 1 ustawy, producent tablic odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu.

§ 9. 1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.

Rozdział 3

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

§ 11. 1. Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.

2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.

§ 12. 1. Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.

2. Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.

3. Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 maja 2012 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1677)

Załącznik nr 1

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie

do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju

i odmiany 1 Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych 101 tło białe tło niebieskie tło żółte tło zielone 101a 101b 101c 101d 2 Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych 102 tło białe tło niebieskie tło żółte tło zielone 102a 102b 102c 102d 3 Folia odblaskowa do tablic motocyklowych 103 tło białe tło niebieskie tło żółte tło zielone 103a 103b 103c 103d 44) Folia odblaskowa do tablic motorowerowych 104 tło białe tło niebieskie tło żółte tło zielone 104a 104b 104c 104d

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju

i odmiany 1 2 3 4 5 1 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa

do tablic jednorzędowych 201 tło białe 201a tło niebieskie 201b tło żółte 201c tło zielone 201d 2 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa

do tablic dwurzędowych 202 tło białe 202a tło niebieskie 202b tło żółte 202c tło zielone 202d 3 Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa

do tablic motocyklowych 203 tło białe 203a tło niebieskie 203b tło żółte 203c tło zielone 203d 45) Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa

do tablic motorowerowych 204 tło białe 204a tło niebieskie 204b tło żółte 204c tło zielone 204d 5 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych 205 tło białe 205a tło niebieskie 205b tło żółte 205c tło zielone 205d 6 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych 206 tło białe 206a tło niebieskie 206b tło żółte 206c tło zielone 206d 7 Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych 207 tło białe 207a tło niebieskie 207b tło żółte 207c tło zielone 207d 86) Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych 208 tło białe 208a tło niebieskie 208b tło żółte 208c tło zielone 208d 97) Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych 209 tło białe 209a tło żółte 209c tło zielone 209d

Tabela nr 3.8) Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp. Rodzaj tablic rejestracyjnych Kod rodzaju Odmiana tablic rejestracyjnych Kod rodzaju

i odmiany 1 2 3 4 5 1 Jednorzędowa bez numerów 01 tło białe 01a tło niebieskie 01b tło żółte 01c tło zielone 01d 2 Dwurzędowa bez numerów 02 tło białe 02a tło niebieskie 02b tło żółte 02c tło zielone 02d 3 Motocyklowa bez numerów 03 tło białe 03a tło niebieskie 03b tło żółte 03c tło zielone 03d 49) Motorowerowa bez numerów 04 tło białe 04a tło niebieskie 04b tło żółte 04c tło zielone 04d 5 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa 11 2 litery, 5 cyfr 11a 2 litery, 4 cyfry, 1 litera 11b 2 litery, 3 cyfry, 2 litery 11c 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 11d 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 11e 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 11f 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 11g 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 11h 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry 11i 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry 11j 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 11k 3 litery, 5 cyfr 11l 3 litery, 4 cyfry, 1 litera 11ł 3 litery, 3 cyfry, 2 litery 11m 6 Samochodowa zwyczajna dwurzędowa 12 2 litery, 5 cyfr 12a 2 litery, 4 cyfry, 1 litera 12b 2 litery, 3 cyfry, 2 litery 12c 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 12d 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 12e 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 12f 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 12g 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 12h 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry 12i 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry 12j 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 12k 3 litery, 5 cyfr 12l 3 litery, 4 cyfry, 1 litera 12ł 3 litery, 3 cyfry, 2 litery 12m 7 Samochodowa indywidualna jednorzędowa 21 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 21a 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 21b 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 21c 8 Samochodowa indywidualna dwurzędowa 22 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 22a 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 22b 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 22c 9 Motocyklowa zwyczajna 13 2 litery, 4 cyfry 13a 2 litery, 3 cyfry, 1 litera 13b 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 13c 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 13d 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 13e 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 13f 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 13g 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 13h 3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 13i 3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 13j 2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 13k 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 13l 2 litery, 1 litera, 3 cyfry 13m 2 litery, 2 cyfry, 2 litery 13n 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 13o 2 litery, 2 litery, 2 cyfry 13p 10 Motocyklowa indywidualna 23 1 litera, 1 cyfra, 5 znaków 23a 1 litera, 1 cyfra, 4 znaki 23b 1 litera, 1 cyfra, 3 znaki 23c 11 Motorowerowa zwyczajna 14 2 litery, 4 cyfry 14a 2 litery, 3 cyfry, 1 litera 14b 3 litery, 1 litera, 3 cyfry 14c 3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 14d 3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 14e 3 litery, 2 cyfry, 2 litery 14f 3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 14g 3 litery, 2 litery, 2 cyfry 14h 3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 14i 3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 14j 2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra 14k 2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry 14l 2 litery, 1 litera, 3 cyfry 14m 2 litery, 2 cyfry, 2 litery 14n 2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra 14o 2 litery, 2 litery, 2 cyfry 14p 12 Samochodowa zabytkowa jednorzędowa 31 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 31a 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 31b 2 litery, 3 cyfry 31c 3 litery, 2 cyfry 31d 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 31e 13 Samochodowa zabytkowa dwurzędowa 32 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 32a 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 32b 2 litery, 3 cyfry 32c 3 litery, 2 cyfry 32d 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 32e 14 Motocyklowa zabytkowa 33 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 33a 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 33b 2 litery, 3 cyfry 33c 3 litery, 2 cyfry 33d 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 33e 15 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa 41 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 41a 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 41b 16 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa 42 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 42a 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 42b 17 Motocyklowa tymczasowa 43 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 43a 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 43b 18 Motorowerowa tymczasowa 44 1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry 44a 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera 44b 19 Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza 51 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 51 20 Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza 52 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 52 21 Motocyklowa tymczasowa badawcza 53 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 53 22 Motorowerowa tymczasowa badawcza 54 1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B 54 23 Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa 61 1 litera, 6 cyfr 61 24 Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa 62 1 litera, 6 cyfr 62 25 Motocyklowa dyplomatyczna 63 1 litera, 6 cyfr 63 26 Motorowerowa dyplomatyczna 64 1 litera, 6 cyfr 64 2710) Jednorzędowa zmniejszona bez numerów 05 tło białe 05a tło żółte 05c tło zielone 05d 28 Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona 15 1 litera, 3 cyfry 15a 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 15b 1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra 15c 1 litera, 1 litera, 2 cyfry 15d 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 15e 1 litera, 2 litery, 1 cyfra 15f 1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera 15g 29 Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej 45 1 litera, 3 cyfry 45a 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 45b 1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra 45c 1 litera, 1 litera, 2 cyfry 45d 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 45e 1 litera, 2 litery, 1 cyfra 45f 1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera 45g 3011) Samochodowa zabytkowa jednorzędowa zmniejszona 35 1 litera, 3 cyfry 35a 1 litera, 2 cyfry, 1 litera 35b 1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra 35c 1 litera, 1 litera, 2 cyfry 35d 1 litera, 1 cyfra, 2 litery 35e 1 litera, 2 litery, 1 cyfra 35f 1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera 35g 3112) Motorowerowa zabytkowa 34 2 litery, 2 cyfry, 1 litera 34a 3 litery, 1 cyfra, 1 litera 34b 2 litery, 3 cyfry 34c 3 litery, 2 cyfry 34d 3 litery, 1 litera, 1 cyfra 34e

Objaśnienie:

1) w lp. 5-11 i 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym;

2) w lp. 15, 16 i 29 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem żółtym w lp. 15, 16 i 29 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "c" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.

3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.

4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:

a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,

b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.

5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.

6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.

7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 1618 oraz z 2010 r. poz. 73), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 432), które weszło w życie z dniem 1 maja 2023 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 987), które weszło w życie z dniem 12 lipca 2024 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

11) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

12) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w zakresie kolumny oznaczonej kodem rodzaju 35 wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r.