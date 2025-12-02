Art. 1.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 749 oraz z 2025 r. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 po wyrazach „aplikantów rzecznikowskich” dodaje się wyrazy „ , zwanych dalej „aplikantami”,”;

2) w art. 18 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) numer PESEL, o ile rzecznik patentowy go posiada;”;

3) w art. 25a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie aktualnych informacji przekazywanych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym listę rzeczników patentowych oraz aplikantów, która zawiera imię i nazwisko rzecznika patentowego lub aplikanta, numer PESEL, o ile rzecznik patentowy albo aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę oraz datę skreślenia z listy, informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w przypadku aplikantów - także rok aplikacji rzecznikowskiej.”;

4) w art. 29 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Informacje obejmują imię i nazwisko aplikanta, numer PESEL, o ile aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, rok aplikacji oraz datę skreślenia z listy.”.