Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1679
USTAWA
z dnia 17 października 2025 r.
o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Art. 1.
1) w art. 7 w ust. 1 po wyrazach „aplikantów rzecznikowskich” dodaje się wyrazy „ , zwanych dalej „aplikantami”,”;
2) w art. 18 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) numer PESEL, o ile rzecznik patentowy go posiada;”;
3) w art. 25a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie aktualnych informacji przekazywanych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym listę rzeczników patentowych oraz aplikantów, która zawiera imię i nazwisko rzecznika patentowego lub aplikanta, numer PESEL, o ile rzecznik patentowy albo aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę oraz datę skreślenia z listy, informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w przypadku aplikantów - także rok aplikacji rzecznikowskiej.”;
4) w art. 29 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Informacje obejmują imię i nazwisko aplikanta, numer PESEL, o ile aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, rok aplikacji oraz datę skreślenia z listy.”.
Art. 2.
2. Aplikant rzecznikowski wpisany na listę aplikantów rzecznikowskich, o której mowa w art. 51a ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, informuje pisemnie Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o posiadanym numerze PESEL w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uzupełniają dane w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są listy, o których mowa w ust. 1 i 2, o numer PESEL niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1 albo 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-12-02
- Data wejścia w życie: 2026-02-03
- Data obowiązywania: 2026-02-03
USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
