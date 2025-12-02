REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1679

USTAWA

z dnia 17 października 2025 r.

o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 749 oraz z 2025 r. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 po wyrazach „aplikantów rzecznikowskich” dodaje się wyrazy „ , zwanych dalej „aplikantami”,”;

2) w art. 18 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) numer PESEL, o ile rzecznik patentowy go posiada;”;

3) w art. 25a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie aktualnych informacji przekazywanych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym listę rzeczników patentowych oraz aplikantów, która zawiera imię i nazwisko rzecznika patentowego lub aplikanta, numer PESEL, o ile rzecznik patentowy albo aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę oraz datę skreślenia z listy, informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w przypadku aplikantów - także rok aplikacji rzecznikowskiej.”;

4) w art. 29 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Informacje obejmują imię i nazwisko aplikanta, numer PESEL, o ile aplikant go posiada, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, rok aplikacji oraz datę skreślenia z listy.”.

Art. 2.

1. Rzecznik patentowy wpisany na listę rzeczników patentowych, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, informuje pisemnie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o posiadanym numerze PESEL w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Aplikant rzecznikowski wpisany na listę aplikantów rzecznikowskich, o której mowa w art. 51a ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, informuje pisemnie Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o posiadanym numerze PESEL w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uzupełniają dane w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są listy, o których mowa w ust. 1 i 2, o numer PESEL niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1 albo 2.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-02
  • Data wejścia w życie: 2026-02-03
  • Data obowiązywania: 2026-02-03
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1682

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1681

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonego przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1680

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1679

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1678

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1677

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1676

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1674

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1672

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1671

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1670

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1669

USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1668

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1667

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1666

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1665

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1664

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Grupy G20

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1663

REKLAMA