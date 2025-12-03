Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1683)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3-4a.

§ 2. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.2))3).

§ 4. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4a. W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1683)

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY

Objaśnienia:

Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

1 - dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

2 - tranzyt,

3 - składowanie celne,

4 - uszlachetnianie czynne,

5 - odprawa czasowa,

6 - uszlachetnianie bierne,

7 - wywóz,

8 - wolny obszar celny.

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Procedury celne Uwagi 1 2 3 4 5 I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000 1 Oddział Celny w Białej Podlaskiej 301010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Małaszewiczach 301020 1,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu; ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia 3 Oddział Celny w Koroszczynie 301040 1,2,3,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych 4 Oddział Celny w Terespolu 301050 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 5 Oddział Celny Drogowy w Terespolu 301060 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 Oddział Celny w Sławatyczach 301070 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 7 Oddział Celny w Lublinie 302010 1,2,3,4,5,6,7 8

(uchylony) 9 Oddział Celny w Chełmie 302040 1,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Dorohusku 302050 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych 11 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 12 Oddział Celny Port Lotniczy Lublin 302070 1,2,3,4,5,6,7,8 12a Oddział Celny Pocztowy w Lublinie 302080 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 13 Oddział Celny w Zamościu 303010 1,2,3,4,5,6,7 14 Oddział Celny w Hrebennem 303020 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 15 Oddział Celny w Hrubieszowie 303030 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym 16 Oddział Celny w Zosinie 303040 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 17 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080 1,2,3,4,5,6,7 18 Oddział Celny w Dołhobyczowie 303091 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku 318000 1 Oddział Celny w Białymstoku 311010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy 311020 1,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 4 Oddział Celny w Siemianówce 311050 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Połowcach 311060 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 6 Oddział Celny w Bobrownikach 311070 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 7 Oddział Celny w Łomży 312010 1,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Suwałkach 313010 1,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Augustowie 313020 1,2,3,4,5,6,7 III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni 328000 1 Oddział Celny "Basen V" w Gdyni 321010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni 321030 1,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni 321050 1,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni 321070 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku 322010 1,2,3,4,5,6,7 6

(uchylony) 7 Oddział Celny "Port Gdańsk" 322030 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo 322050 1,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Tczewie 322060 1,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Kwidzynie 322070 1,2,3,4,5,6,7 11 Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku 322080 1,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim 322090 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 13 Oddział Celny w Słupsku 323010 1,2,3,4,5,6,7 14

(uchylony) IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000 1

(uchylony) 2 Oddział Celny w Tychach 331020 1,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Sławkowie 331030 1,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice 331040 1,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice 331050 1,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Gliwicach 332010 1,2,3,4,5,6,7,8 7

(uchylony) 8 Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 332040 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 9 Oddział Celny w Częstochowie 333010 1,2,3,4,5,6,7 10 Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach 335010 1,2,3,4,5,6,7 11

(uchylony) V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach 348000 1 Oddział Celny w Kielcach 341010 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Starachowicach 341020 1,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Sandomierzu 341030 1,2,3,4,5,6,7,8 VI Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie 358000 1 Oddział Celny II w Krakowie 351020 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice 351030 1,2,3,4,5,6,7,8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym 3 Oddział Celny w Chyżnem 351050 1,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny w Andrychowie 351060 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Nowym Sączu 353010 1,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Tarnowie 353030 1,2,3,4,5,6,7 VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi 368000 1 Oddział Celny I w Łodzi 361010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny w Sieradzu 361030 1,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny II w Łodzi 362010 1,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny w Kutnie 362030 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek 362040 1,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim 363010 1,2,3,4,5,6,7 VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie 378000 1 Oddział Celny w Olsztynie 371010 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Korszach 371020 1,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Bezledach 371030 1,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych 4 Oddział Celny w Bartoszycach 371040 1,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Ełku 371050 1,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Gołdapi 371060 1,2,3,4,5,6,7,8 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych 7 Oddział Celny w Elblągu 372010 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Braniewie 372020 1,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Gronowie 372030 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych 10 Oddział Celny w Iławie 372040 1,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Grzechotkach 372050 1,2,3,4,5,6,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu 388000 1 Oddział Celny w Opolu 381010 1,2,3,4,5,6,7 2

(uchylony) 3 Oddział Celny w Nysie 381040 1,2,3,4,5,6,7 X Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 398000 1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny "MTP" w Poznaniu 391020 1,2,3,4,5,6,7 wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 3 Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica 391030 1,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Gądkach 391040 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Pile 392010 1,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny w Lesznie 393010 1,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Nowym Tomyślu 393020 1,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Kaliszu 394010 1,2,3,4,5,6,7 9 Oddział Celny w Koninie 394020 1,2,3,4,5,6,7 XI Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu 408000 1 Oddział Celny w Przemyślu 401010 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Medyce 401030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 3 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka 401040 1,2,5,7,8 4 Oddział Celny w Jarosławiu 401050 1,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Korczowej 401060 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia 6 Oddział Celny w Budomierzu 401080 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych 6a Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu 401090 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 6b5) Oddział Celny w Malhowicach 401091 1,2,5,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych 7 Oddział Celny w Rzeszowie 402010 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 402020 1,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Dębicy 402040 1,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 1,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Mielcu 402060 1,2,3,4,5,6,7,8 12 Oddział Celny w Krośnie 404010 1,2,3,4,5,6,7,8 13 Oddział Celny w Krościenku 404030 1,2,5,7 procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000 1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Olszynie 411020 1,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 1,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny w Świecku 412020 1,2,3,4,5,6,7,8 XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie 428000 1 Oddział Celny w Szczecinie 421010 1,2,3,4,5,6,7 2 Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie 421030 1,2,3,4,5,6,7,8 3 Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 421050 1,2,3,4,5,6,7,8 4

(uchylony) 5 Oddział Celny w Świnoujściu 421080 1,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Koszalinie 422010 1,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Kołobrzegu 422020 1,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Szczecinku 422030 1,2,3,4,5,6,7 XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu 438000 1 Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020 1,2,3,4,5,6,7,8 2 Oddział Celny w Inowrocławiu 431030 1,2,3,4,5,6,7 3 Oddział Celny w Toruniu 432010 1,2,3,4,5,6,7 4 Oddział Celny we Włocławku 432030 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny w Grudziądzu 432040 1,2,3,4,5,6,7 6 Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz 431040 1,2,3,4,5,6,7 XV Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 448000 1 Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie 441010 1,2,3,4,5,6,7 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym 2

(uchylony) 3

(uchylony) 4 Oddział Celny VI w Warszawie 442020 1,2,3,4,5,6,7 5 Oddział Celny Osobowy w Warszawie 443010 1,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 443020 1,2,3,4,5,6,7,8 7 Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin 443050 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Oddział Celny w Radomiu 444010 1,2,3,4,5,6,7,8 9 Oddział Celny w Grójcu 444020 1,2,3,4,5,6,7,8 10 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 1,2,3,4,5,6,7,8 11 Oddział Celny w Płocku 445050 1,2,3,4,5,6,7 12 Oddział Celny w Siedlcach 446010 1,2,3,4,5,6,7,8 13

(uchylony) 14 Oddział Celny w Ciechanowie 447010 1,2,3,4,5,6,7 15

(uchylony) XVI Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu 458000 1 Oddział Celny I we Wrocławiu 451010 1,2,3,4,5,6,7 2

(uchylony) 3 Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451030 1,2,3,4,5,6,7,8 4 Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451040 1,2,3,4,5,6,7,8 5 Oddział Celny w Legnicy 452010 1,2,3,4,5,6,7,8 6 Oddział Celny w Polkowicach 452020 1,2,3,4,5,6,7 7 Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 1,2,3,4,5,6,7 8 Oddział Celny w Wałbrzychu 454010 1,2,3,4,5,6,7,8

Załącznik nr 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień 1 2 3 4 I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000 1 Oddział Celny w Białej Podlaskiej 301010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 2 Oddział Celny w Małaszewiczach 301020 pełny zakres 3 Oddział Celny w Koroszczynie 301040 pełny zakres 4 Oddział Celny w Lublinie 302010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 5

(uchylony) 6 Oddział Celny w Chełmie 302040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 7 Oddział Celny w Dorohusku 302050 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 8 Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 pełny zakres 9 Oddział Celny w Zamościu 303010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 10 Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku 318000 1 Oddział Celny w Białymstoku 311010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 2 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy 311020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 3 Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030 pełny zakres 4 Oddział Celny w Siemianówce 311050 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5 Oddział Celny w Łomży 312010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 6 Oddział Celny w Suwałkach 313010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 7 Oddział Celny w Augustowie 313020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni 328000 1 Oddział Celny "Basen V" w Gdyni 321010 pełny zakres 2 Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni 321030 pełny zakres 3 Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni 321050 z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 4 Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku 322010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5

(uchylony) 6 Oddział Celny "Port Gdańsk" 322030 pełny zakres 7 Oddział Celny w Tczewie 322060 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 8 Oddział Celny w Kwidzynie 322070 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 9 Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku 322080 pełny zakres 10 Oddział Celny w Słupsku 323010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 11

(uchylony) IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000 1

(uchylony) 2 Oddział Celny w Tychach 331020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 3 Oddział Celny w Sławkowie 331030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Gliwicach 332010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 5

(uchylony) 6 Oddział Celny w Częstochowie 333010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 7 Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach 335010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 8

(uchylony) V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach 348000 1 Oddział Celny w Kielcach 341010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 2 Oddział Celny w Starachowicach 341020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 3 Oddział Celny w Sandomierzu 341030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów VI Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie 358000 1 Oddział Celny II w Krakowie 351020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 2 Oddział Celny w Chyżnem 351050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 3 Oddział Celny w Andrychowie 351060 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Nowym Sączu 353010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 5 Oddział Celny w Tarnowie 353030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów VII Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi 368000 1 Oddział Celny I w Łodzi 361010 pełny zakres VIII Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie 378000 1 Oddział Celny w Olsztynie 371010 pełny zakres 2 Oddział Celny w Korszach 371020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 3 Oddział Celny w Bezledach 371030 pełny zakres 4 Oddział Celny w Bartoszycach 371040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5 Oddział Celny w Ełku 371050 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 6 Oddział Celny w Elblągu 372010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 7 Oddział Celny w Braniewie 372020 pełny zakres 8 Oddział Celny w Iławie 372040 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia IX Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu 388000 1 Oddział Celny w Opolu 381010 pełny zakres 2

(uchylony) 3 Oddział Celny w Nysie 381040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów X Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 398000 1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 2 Oddział Celny w Gądkach 391040 pełny zakres 3 Oddział Celny w Pile 392010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Lesznie 393010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5 Oddział Celny w Nowym Tomyślu 393020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 6 Oddział Celny w Kaliszu 394010 pełny zakres 7 Oddział Celny w Koninie 394020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów XI Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu 408000 1 Oddział Celny w Przemyślu 401010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 2 Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka 401040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 3 Oddział Celny w Jarosławiu 401050 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Korczowej 401060 pełny zakres 5 Oddział Celny w Rzeszowie 402010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 6 Oddział Celny w Dębicy 402040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 7 Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 8 Oddział Celny w Mielcu 402060 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 9 Oddział Celny w Krośnie 404010 pełny zakres XII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000 1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 2 Oddział Celny w Olszynie 411020 pełny zakres 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Świecku 412020 pełny zakres XIII Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie 428000 1 Oddział Celny w Szczecinie 421010 pełny zakres 2 Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie 421030 pełny zakres 3

(uchylony) 4 Oddział Celny w Świnoujściu 421080 pełny zakres 5 Oddział Celny w Koszalinie 422010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 6 Oddział Celny w Kołobrzegu 422020 pełny zakres 7 Oddział Celny w Szczecinku 422030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów XIV Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu 438000 1 Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 2 Oddział Celny w Inowrocławiu 431030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 3 Oddział Celny w Toruniu 432010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny we Włocławku 432030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5 Oddział Celny w Grudziądzu 432040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 6 Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz 431040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów XV Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 448000 1

(uchylony) 2 Oddział Celny VI w Warszawie 442020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 3 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 443020 pełny zakres 4 Oddział Celny w Radomiu 444010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 5 Oddział Celny w Grójcu 444020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 6 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 pełny zakres 7 Oddział Celny w Płocku 445050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia 8 Oddział Celny w Siedlcach 446010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 9

(uchylony) 10 Oddział Celny w Ciechanowie 447010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 11

(uchylony) XVI Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu 458000 1 Oddział Celny I we Wrocławiu 451010 pełny zakres 2 Oddział Celny w Legnicy 452010 pełny zakres 3 Oddział Celny w Polkowicach 452020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów 4 Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 pełny zakres 5 Oddział Celny w Wałbrzychu 454010 pełny zakres

Załącznik nr 3

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp. Urząd Oddział Kod identyfikacyjny urzędu oddziału Zakres uprawnień 1 2 3 4 I Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej 308000 1 Oddział Celny w Zamościu 303010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej II Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku 318000 1 Oddział Celny w Siemianówce 311050 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej III Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni 328000 1 Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku 322080 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej IV Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 338000 1 Oddział Celny w Tychach 331020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej V Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach 348000 1 Oddział Celny w Kielcach 341010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej VI Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu 388000 1 Oddział Celny w Opolu 381010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej VII Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu 398000 1 Oddział Celny w Poznaniu 391010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej VIII Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 418000 1 Oddział Celny w Zielonej Górze 411010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej 2 Oddział Celny w Olszynie 411020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej 3 Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim 412010 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej 4 Oddział Celny w Świecku 412020 procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej IX Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 448000 1

(uchylony) 2 Oddział Celny I w Pruszkowie 445010 procedura tranzytu unijnego ropy naftowej; procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 235 z 01.09.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

3) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 11 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2835 z dnia 10 października 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przepisów dotyczących przywozu w sektorach ryżu, zbóż, cukru i chmielu oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 3330/94, (WE) nr 2810/95, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 972/2006, (WE) nr 504/2007, (WE) nr 1375/2007, (WE) nr 402/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1312/2008 i (UE) nr 642/2010, (EWG) nr 1361/76, (EWG) nr 1842/81, (EWG) nr 3556/87, (EWG) nr 3846/87, (EWG) nr 815/89, (WE) nr 765/2002, (WE) nr 1993/2005, (WE) nr 1670/2006, (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 1741/2006, (WE) nr 433/2007, (WE) nr 1359/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 508/2008, (WE) nr 903/2008, (WE) nr 147/2009, (WE) nr 612/2009, (UE) nr 817/2010, (UE) nr 1178/2010, (UE) nr 90/2011 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 (Dz. Urz. UE L 2023/2835 z 21.12.2023), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1766), które weszło w życie z dniem 17 grudnia 2024 r.