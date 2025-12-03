REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1683
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2024 r. poz. 898), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1766).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1766), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1683)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3-4a.
§ 2. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.2))3).
§ 4. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4a. W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.4)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1683)
Załącznik nr 1
WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY
Objaśnienia:
Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:
1 - dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,
2 - tranzyt,
3 - składowanie celne,
4 - uszlachetnianie czynne,
5 - odprawa czasowa,
6 - uszlachetnianie bierne,
7 - wywóz,
8 - wolny obszar celny.
|
Lp.
|
Urząd Oddział
|
Kod
identyfikacyjny
urzędu
oddziału
|
Procedury celne
|
Uwagi
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I
|
Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
|
308000
|
|
|
1
|
Oddział Celny
w Białej Podlaskiej
|
301010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny w Małaszewiczach
|
301020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu;
ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia
|
3
|
Oddział Celny w Koroszczynie
|
301040
|
1,2,3,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
|
4
|
Oddział Celny w Terespolu
|
301050
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
5
|
Oddział Celny Drogowy w Terespolu
|
301060
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
6
|
Oddział Celny w Sławatyczach
|
301070
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
7
|
Oddział Celny w Lublinie
|
302010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
8
|
|
|
|
9
|
Oddział Celny w Chełmie
|
302040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
10
|
Oddział Celny w Dorohusku
|
302050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
|
11
|
Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
|
302060
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
12
|
Oddział Celny Port Lotniczy Lublin
|
302070
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
12a
|
Oddział Celny Pocztowy w Lublinie
|
302080
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
13
|
Oddział Celny w Zamościu
|
303010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
14
|
Oddział Celny w Hrebennem
|
303020
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
15
|
Oddział Celny w Hrubieszowie
|
303030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym
|
16
|
Oddział Celny w Zosinie
|
303040
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
17
|
Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim
|
303080
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
18
|
Oddział Celny w Dołhobyczowie
|
303091
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
II
|
Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
|
318000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Białymstoku
|
311010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy
|
311020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
3
|
Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy
|
311030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
4
|
Oddział Celny w Siemianówce
|
311050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny w Połowcach
|
311060
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
6
|
Oddział Celny w Bobrownikach
|
311070
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
7
|
Oddział Celny w Łomży
|
312010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
8
|
Oddział Celny w Suwałkach
|
313010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
9
|
Oddział Celny w Augustowie
|
313020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
III
|
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
|
328000
|
|
|
1
|
Oddział Celny "Basen V" w Gdyni
|
321010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni
|
321030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
3
|
Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni
|
321050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
4
|
Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni
|
321070
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku
|
322010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
6
|
|
|
|
7
|
Oddział Celny "Port Gdańsk"
|
322030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
8
|
Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo
|
322050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
9
|
Oddział Celny w Tczewie
|
322060
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
10
|
Oddział Celny w Kwidzynie
|
322070
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
11
|
Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku
|
322080
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
12
|
Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim
|
322090
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
13
|
Oddział Celny w Słupsku
|
323010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
14
|
|
|
|
IV
|
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach
|
338000
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
Oddział Celny w Tychach
|
331020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
3
|
Oddział Celny w Sławkowie
|
331030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
4
|
Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
|
331040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
5
|
Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
|
331050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
6
|
Oddział Celny w Gliwicach
|
332010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
7
|
|
|
|
8
|
Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu
|
332040
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
9
|
Oddział Celny w Częstochowie
|
333010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
10
|
Oddział Celny
w Czechowicach-Dziedzicach
|
335010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
11
|
|
|
|
V
|
Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach
|
348000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Kielcach
|
341010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny w Starachowicach
|
341020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
3
|
Oddział Celny w Sandomierzu
|
341030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
VI
|
Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
|
358000
|
|
|
1
|
Oddział Celny II w Krakowie
|
351020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice
|
351030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym
|
3
|
Oddział Celny w Chyżnem
|
351050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
4
|
Oddział Celny w Andrychowie
|
351060
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny w Nowym Sączu
|
353010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
6
|
Oddział Celny w Tarnowie
|
353030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
VII
|
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
|
368000
|
|
|
1
|
Oddział Celny I w Łodzi
|
361010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny w Sieradzu
|
361030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
3
|
Oddział Celny II w Łodzi
|
362010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
4
|
Oddział Celny w Kutnie
|
362030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek
|
362040
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
|
|
363010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
VIII
|
Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie
|
378000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Olsztynie
|
371010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny w Korszach
|
371020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
3
|
Oddział Celny w Bezledach
|
371030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
|
4
|
Oddział Celny w Bartoszycach
|
371040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
5
|
Oddział Celny w Ełku
|
371050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
6
|
Oddział Celny w Gołdapi
|
371060
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
|
7
|
Oddział Celny w Elblągu
|
372010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
8
|
Oddział Celny w Braniewie
|
372020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
9
|
Oddział Celny w Gronowie
|
372030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych
|
10
|
Oddział Celny w Iławie
|
372040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
11
|
Oddział Celny w Grzechotkach
|
372050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
|
IX
|
Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu
|
388000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Opolu
|
381010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
|
|
|
3
|
Oddział Celny w Nysie
|
381040
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
X
|
Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
|
398000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Poznaniu
|
391010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny "MTP" w Poznaniu
|
391020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
3
|
Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica
|
391030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
4
|
Oddział Celny w Gądkach
|
391040
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny w Pile
|
392010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
6
|
Oddział Celny w Lesznie
|
393010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
7
|
Oddział Celny w Nowym Tomyślu
|
393020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
8
|
Oddział Celny w Kaliszu
|
394010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
9
|
Oddział Celny w Koninie
|
394020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
XI
|
Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu
|
408000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Przemyślu
|
401010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny w Medyce
|
401030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów
zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
3
|
Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka
|
401040
|
1,2,5,7,8
|
|
4
|
Oddział Celny w Jarosławiu
|
401050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
5
|
Oddział Celny w Korczowej
|
401060
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia
|
6
|
Oddział Celny w Budomierzu
|
401080
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
|
6a
|
Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu
|
401090
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
6b5)
|
Oddział Celny w Malhowicach
|
401091
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
|
7
|
Oddział Celny w Rzeszowie
|
402010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
8
|
Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
|
402020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
9
|
Oddział Celny w Dębicy
|
402040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
10
|
Oddział Celny w Stalowej Woli
|
402050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
11
|
Oddział Celny w Mielcu
|
402060
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
12
|
Oddział Celny w Krośnie
|
404010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
13
|
Oddział Celny w Krościenku
|
404030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej,
zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych
|
XII
|
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
|
418000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Zielonej Górze
|
411010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny w Olszynie
|
411020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
3
|
Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim
|
412010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
4
|
Oddział Celny w Świecku
|
412020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
XIII
|
Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie
|
428000
|
|
|
1
|
Oddział Celny w Szczecinie
|
421010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
|
421030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
3
|
Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
|
421050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
4
|
|
|
|
5
|
Oddział Celny w Świnoujściu
|
421080
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
6
|
Oddział Celny w Koszalinie
|
422010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
7
|
Oddział Celny w Kołobrzegu
|
422020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
8
|
Oddział Celny w Szczecinku
|
422030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
XIV
|
Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu
|
438000
|
|
|
1
|
Oddział Celny II w Bydgoszczy
|
431020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
2
|
Oddział Celny w Inowrocławiu
|
431030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
3
|
Oddział Celny w Toruniu
|
432010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
4
|
Oddział Celny we Włocławku
|
432030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny w Grudziądzu
|
432040
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
6
|
Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz
|
431040
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
XV
|
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie
|
448000
|
|
|
1
|
Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie
|
441010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
Oddział Celny VI w Warszawie
|
442020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
5
|
Oddział Celny Osobowy w Warszawie
|
443010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
6
|
Oddział Celny Towarowy I w Warszawie
|
443020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
7
|
Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin
|
443050
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
8
|
Oddział Celny w Radomiu
|
444010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
9
|
Oddział Celny w Grójcu
|
444020
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
10
|
Oddział Celny I w Pruszkowie
|
445010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
11
|
Oddział Celny w Płocku
|
445050
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
12
|
Oddział Celny w Siedlcach
|
446010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
13
|
|
|
|
14
|
Oddział Celny w Ciechanowie
|
447010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
15
|
|
|
|
XVI
|
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
|
458000
|
|
|
1
|
Oddział Celny I we Wrocławiu
|
451010
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
2
|
|
|
|
3
|
Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice
|
451030
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
4
|
Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice
|
451040
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
5
|
Oddział Celny w Legnicy
|
452010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
6
|
Oddział Celny w Polkowicach
|
452020
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
7
|
Oddział Celny w Żarskiej Wsi
|
452030
|
1,2,3,4,5,6,7
|
|
8
|
Oddział Celny w Wałbrzychu
|
454010
|
1,2,3,4,5,6,7,8
|
Załącznik nr 2
WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ
|
Lp.
|
Urząd Oddział
|
Kod
identyfikacyjny
urzędu
oddziału
|
Zakres uprawnień
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
|
308000
|
|
1
|
Oddział Celny w Białej Podlaskiej
|
301010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
2
|
Oddział Celny w Małaszewiczach
|
301020
|
pełny zakres
|
3
|
Oddział Celny w Koroszczynie
|
301040
|
pełny zakres
|
4
|
Oddział Celny w Lublinie
|
302010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
5
|
|
|
6
|
Oddział Celny w Chełmie
|
302040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
7
|
Oddział Celny w Dorohusku
|
302050
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
8
|
Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
|
302060
|
pełny zakres
|
9
|
Oddział Celny w Zamościu
|
303010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
10
|
Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim
|
303080
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
II
|
Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
|
318000
|
|
1
|
Oddział Celny w Białymstoku
|
311010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
2
|
Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy
|
311020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
3
|
Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy
|
311030
|
pełny zakres
|
4
|
Oddział Celny w Siemianówce
|
311050
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
Oddział Celny w Łomży
|
312010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
6
|
Oddział Celny w Suwałkach
|
313010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
7
|
Oddział Celny w Augustowie
|
313020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
III
|
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
|
328000
|
|
1
|
Oddział Celny "Basen V" w Gdyni
|
321010
|
pełny zakres
|
2
|
Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni
|
321030
|
pełny zakres
|
3
|
Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni
|
321050
|
z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
4
|
Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku
|
322010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
|
|
6
|
Oddział Celny "Port Gdańsk"
|
322030
|
pełny zakres
|
7
|
Oddział Celny w Tczewie
|
322060
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
8
|
Oddział Celny w Kwidzynie
|
322070
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
9
|
Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku
|
322080
|
pełny zakres
|
10
|
Oddział Celny w Słupsku
|
323010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
11
|
|
|
IV
|
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach
|
338000
|
|
1
|
|
|
2
|
Oddział Celny w Tychach
|
331020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
3
|
Oddział Celny w Sławkowie
|
331030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Gliwicach
|
332010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
5
|
|
|
6
|
Oddział Celny w Częstochowie
|
333010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
7
|
Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach
|
335010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
8
|
|
|
V
|
Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach
|
348000
|
|
1
|
Oddział Celny w Kielcach
|
341010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
2
|
Oddział Celny w Starachowicach
|
341020
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
3
|
Oddział Celny w Sandomierzu
|
341030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
VI
|
Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
|
358000
|
|
1
|
Oddział Celny II w Krakowie
|
351020
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
2
|
Oddział Celny w Chyżnem
|
351050
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
3
|
Oddział Celny w Andrychowie
|
351060
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Nowym Sączu
|
353010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
5
|
Oddział Celny w Tarnowie
|
353030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
VII
|
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
|
368000
|
|
1
|
Oddział Celny I w Łodzi
|
361010
|
pełny zakres
|
VIII
|
Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie
|
378000
|
|
1
|
Oddział Celny w Olsztynie
|
371010
|
pełny zakres
|
2
|
Oddział Celny w Korszach
|
371020
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
3
|
Oddział Celny w Bezledach
|
371030
|
pełny zakres
|
4
|
Oddział Celny w Bartoszycach
|
371040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
Oddział Celny w Ełku
|
371050
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
6
|
Oddział Celny w Elblągu
|
372010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
7
|
Oddział Celny w Braniewie
|
372020
|
pełny zakres
|
8
|
Oddział Celny w Iławie
|
372040
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
IX
|
Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu
|
388000
|
|
1
|
Oddział Celny w Opolu
|
381010
|
pełny zakres
|
2
|
|
|
3
|
Oddział Celny w Nysie
|
381040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
X
|
Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
|
398000
|
|
1
|
Oddział Celny w Poznaniu
|
391010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
2
|
Oddział Celny w Gądkach
|
391040
|
pełny zakres
|
3
|
Oddział Celny w Pile
|
392010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Lesznie
|
393010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
Oddział Celny w Nowym Tomyślu
|
393020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
6
|
Oddział Celny w Kaliszu
|
394010
|
pełny zakres
|
7
|
Oddział Celny w Koninie
|
394020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
XI
|
Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu
|
408000
|
|
1
|
Oddział Celny w Przemyślu
|
401010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
2
|
Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka
|
401040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
3
|
Oddział Celny w Jarosławiu
|
401050
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Korczowej
|
401060
|
pełny zakres
|
5
|
Oddział Celny w Rzeszowie
|
402010
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
6
|
Oddział Celny w Dębicy
|
402040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
7
|
Oddział Celny w Stalowej Woli
|
402050
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
8
|
Oddział Celny w Mielcu
|
402060
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
9
|
Oddział Celny w Krośnie
|
404010
|
pełny zakres
|
XII
|
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
|
418000
|
|
1
|
Oddział Celny w Zielonej Górze
|
411010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
2
|
Oddział Celny w Olszynie
|
411020
|
pełny zakres
|
3
|
Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim
|
412010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Świecku
|
412020
|
pełny zakres
|
XIII
|
Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie
|
428000
|
|
1
|
Oddział Celny w Szczecinie
|
421010
|
pełny zakres
|
2
|
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
|
421030
|
pełny zakres
|
3
|
|
|
4
|
Oddział Celny w Świnoujściu
|
421080
|
pełny zakres
|
5
|
Oddział Celny w Koszalinie
|
422010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
6
|
Oddział Celny w Kołobrzegu
|
422020
|
pełny zakres
|
7
|
Oddział Celny w Szczecinku
|
422030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
XIV
|
Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu
|
438000
|
|
1
|
Oddział Celny II w Bydgoszczy
|
431020
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
2
|
Oddział Celny w Inowrocławiu
|
431030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
3
|
Oddział Celny w Toruniu
|
432010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny we Włocławku
|
432030
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
Oddział Celny w Grudziądzu
|
432040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
6
|
Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz
|
431040
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
XV
|
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie
|
448000
|
|
1
|
|
|
2
|
Oddział Celny VI w Warszawie
|
442020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
3
|
Oddział Celny Towarowy I w Warszawie
|
443020
|
pełny zakres
|
4
|
Oddział Celny w Radomiu
|
444010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
5
|
Oddział Celny w Grójcu
|
444020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
6
|
Oddział Celny I w Pruszkowie
|
445010
|
pełny zakres
|
7
|
Oddział Celny w Płocku
|
445050
|
z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
|
8
|
Oddział Celny w Siedlcach
|
446010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
9
|
|
|
10
|
Oddział Celny w Ciechanowie
|
447010
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
11
|
|
|
XVI
|
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
|
458000
|
|
1
|
Oddział Celny I we Wrocławiu
|
451010
|
pełny zakres
|
2
|
Oddział Celny w Legnicy
|
452010
|
pełny zakres
|
3
|
Oddział Celny w Polkowicach
|
452020
|
tylko objęcie procedurą wywozu
w miejscu uznanym dla przedstawienia
towarów
|
4
|
Oddział Celny w Żarskiej Wsi
|
452030
|
pełny zakres
|
5
|
Oddział Celny w Wałbrzychu
|
454010
|
pełny zakres
Załącznik nr 3
WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH
|
Lp.
|
Urząd Oddział
|
Kod
identyfikacyjny
urzędu
oddziału
|
Zakres uprawnień
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I
|
Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej
|
308000
|
|
1
|
Oddział Celny w Zamościu
|
303010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
II
|
Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
|
318000
|
|
1
|
Oddział Celny w Siemianówce
|
311050
|
procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
|
III
|
Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
|
328000
|
|
1
|
Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku
|
322080
|
procedura tranzytu unijnego ropy naftowej
|
IV
|
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach
|
338000
|
|
1
|
Oddział Celny w Tychach
|
331020
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
V
|
Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach
|
348000
|
|
1
|
Oddział Celny w Kielcach
|
341010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
VI
|
Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu
|
388000
|
|
1
|
Oddział Celny w Opolu
|
381010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
VII
|
Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu
|
398000
|
|
1
|
Oddział Celny w Poznaniu
|
391010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
VIII
|
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
|
418000
|
|
1
|
Oddział Celny w Zielonej Górze
|
411010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
2
|
Oddział Celny w Olszynie
|
411020
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
3
|
Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim
|
412010
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
4
|
Oddział Celny w Świecku
|
412020
|
procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
|
IX
|
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie
|
448000
|
|
1
|
|
|
2
|
Oddział Celny I w Pruszkowie
|
445010
|
procedura tranzytu unijnego ropy naftowej; procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 235 z 01.09.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.
3) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 11 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2835 z dnia 10 października 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przepisów dotyczących przywozu w sektorach ryżu, zbóż, cukru i chmielu oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 3330/94, (WE) nr 2810/95, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 972/2006, (WE) nr 504/2007, (WE) nr 1375/2007, (WE) nr 402/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1312/2008 i (UE) nr 642/2010, (EWG) nr 1361/76, (EWG) nr 1842/81, (EWG) nr 3556/87, (EWG) nr 3846/87, (EWG) nr 815/89, (WE) nr 765/2002, (WE) nr 1993/2005, (WE) nr 1670/2006, (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 1741/2006, (WE) nr 433/2007, (WE) nr 1359/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 508/2008, (WE) nr 903/2008, (WE) nr 147/2009, (WE) nr 612/2009, (UE) nr 817/2010, (UE) nr 1178/2010, (UE) nr 90/2011 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 (Dz. Urz. UE L 2023/2835 z 21.12.2023), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).
5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1766), które weszło w życie z dniem 17 grudnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-03
- Data obowiązywania: 2025-12-03
REKLAMA
