REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1686
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 i 1537) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„8) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu świadczeń realizowanego w trybie hospitalizacji planowej albo trybie leczenia jednego dnia, o których mowa w art. 159a ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-04
- Data obowiązywania: 2025-12-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej
REKLAMA