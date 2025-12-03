§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 661 oraz z 2025 r. poz. 1053) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wniosek, o którym mowa w:

1) § 3, składa się w terminie do dnia 30 września ostatniego roku objętego ewaluacją,

2) § 4, oraz wniosek, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, składa się w terminie do dnia 15 grudnia ostatniego roku objętego ewaluacją

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra albo na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.”.