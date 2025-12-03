REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1687
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 5. Wniosek, o którym mowa w:
1) § 3, składa się w terminie do dnia 30 września ostatniego roku objętego ewaluacją,
2) § 4, oraz wniosek, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, składa się w terminie do dnia 15 grudnia ostatniego roku objętego ewaluacją
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra albo na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.”.
§ 2.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622 i 1162.
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-04
- Data obowiązywania: 2025-12-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej
REKLAMA