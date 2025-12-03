REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1689
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 2 grudnia 2025 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, stanowią:
1) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od linii kolejowej nr 43 (Czeremcha - Brześć), w rejonie znaku granicznego nr 274, do rzeki Leśna, w rejonie znaku granicznego nr 338;
2) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia rzeki Leśna z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 338), punkt przecięcia Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Kurdzimowskim, punkt przecięcia Trybu Kurdzimowskiego z Trybem Kozłowym, punkt przecięcia Trybu Kozłowego z Trybem Wolenburskim, punkt przecięcia Trybu Wolenburskiego z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 355);
3) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 355 do północnej krawędzi Drogi Browskiej (w rejonie znaku granicznego nr 379);
4) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 379), punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z Trybem Poprzecznym, punkt przecięcia Trybu Poprzecznego z Trybem Masiewskim, punkt styku Trybu Masiewskiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” oraz linia stanowiąca południową krawędź trybu biegnącego na wschód od punktu styku Trybu Masiewskiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” do punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 388);
5) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 388 do południowego brzegu rzeki Narew (w rejonie znaku granicznego nr 416);
6) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza: południowy brzeg rzeki Narew, na odcinku od punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej do punktu ujścia rzeki Narew do Jeziora Siemianowskiego, wschodni brzeg Jeziora Siemianowskiego, na odcinku od poprzedniego punktu do punktu przecięcia z południową krawędzią linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) oraz południowa krawędź linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) do linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 422).
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1717 z 20.06.2024.
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-05
- Data obowiązywania: 2025-12-05
Dziennik Ustaw
