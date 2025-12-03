REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-18
- Data obowiązywania: 2025-12-18
