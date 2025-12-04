REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1696
USTAWA
z dnia 7 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt1)
Art. 1.
1) w art. 12 po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu:
„4c. Zabrania się chowu lub hodowli w celach komercyjnych zwierząt futerkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36), z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus), w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt.
4d. Zabrania się podejmowania działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, obejmującej utrzymywanie zwierząt futerkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus).”;
2) w art. 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W razie ukarania za wykroczenie polegające na naruszeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 4c lub 4d, sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, na okres od roku do lat 5.”.
Art. 2.
Art. 3.
2. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które podmiot lub rolnik mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.
3. Podmiot lub rolnik, o którym mowa w art. 2, prowadzący działalność, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, może na podstawie uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 1535), prowadzić działalność polegającą na chowie lub hodowli zwierząt innych niż objęte zakazem określonym w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1 w liczbie wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych nie większej niż liczba dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt wynikająca z dotychczasowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W takim przypadku uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.
Art. 4.
2. Odszkodowanie ustala się w wysokości 20 % średniego rocznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej przez niego działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w okresie obejmującym lata 2020-2024, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2028 r.
3. Odszkodowanie ustala się w wysokości 15 % średniego rocznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej przez niego działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w okresie obejmującym lata 2020-2024, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2029 r.
4. Odszkodowanie ustala się w wysokości 10 % średniego rocznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej przez niego działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w okresie obejmującym lata 2020-2024, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2030 r.
5. Odszkodowanie ustala się w wysokości 5 % średniego rocznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej przez niego działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w okresie obejmującym lata 2020-2024, który zakończył działalność do dnia 1 stycznia 2031 r.
6. Do przychodu wnioskodawcy z prowadzonej przez niego działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się przychodu pochodzącego ze źródeł innych niż działalność polegająca na umieszczaniu na rynku zwierząt futerkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus), lub produktów pochodzących z tych zwierząt oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego powstałych przy prowadzeniu tej działalności, z której przychód jest udokumentowany dokumentem potwierdzającym ich sprzedaż lub dokumentem właściwym dla prowadzenia rachunkowości rolniczej.
Art. 5.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;
2) imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
3) informacje o przychodzie, o którym mowa w art. 4;
4) datę zakończenia działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1;
5) numer rachunku bankowego lub numer rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na który wypłacone ma być odszkodowanie;
6) datę i podpis składającego wniosek.
3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające:
1) informacje o przychodzie, o którym mowa w art. 4;
2) datę zakończenia działalności, o której mowa w art. 12 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, stwierdzoną przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii w formie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).
Art. 6.
2. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku Prezes Agencji przeprowadza kontrole lub zleca ich przeprowadzenie.
3. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie odszkodowania nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna.
4. Odszkodowanie wypłaca się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie odszkodowania wnioskodawcy.
5. Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, podlegają one potrąceniu z należnego odszkodowania.
Art. 7.
2. Wniesienie powództwa, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1.
3. W sprawach przed sądem powszechnym, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa reprezentuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
4. Od pozwu, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca podmiotowi lub rolnikowi, o którym mowa w art. 2, kwotę odpowiadającą udokumentowanej kwocie wypłaconych przez ten podmiot lub tego rolnika odpraw, o których mowa w ust. 1.
3. Zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje na wniosek podmiotu lub rolnika, o którym mowa w art. 2, na podstawie decyzji wydanej w trybie określonym w art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.2)).
4. Ustala się stan zatrudnienia na dzień 30 września 2025 r.
Art. 12.
Art. 13.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 27 września 2024 r. pod numerem 2024/0550/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160, 1216, 1409, 1413 i 1423.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 368, 620, 680, 1022, 1180, 1301, 1302 i 1366.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 620, 680, 1022, 1074, 1218, 1301, 1426, 1657 i 1658.
- Data ogłoszenia: 2025-12-04
- Data wejścia w życie: 2025-12-19
- Data obowiązywania: 2025-12-19
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
REKLAMA
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów
REKLAMA