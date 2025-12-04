REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1697
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin1)
Art. 1.
„Rozdział 10a
Przepisy epizodyczne
Art. 78a. 1. Dokumentację, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącą środków ochrony roślin zastosowanych przez użytkownika profesjonalnego przed terminem określonym w art. 3 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/564 z dnia 10 marca 2023 r. w odniesieniu do treści i formatu dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin prowadzonej i przechowywanej przez użytkowników profesjonalnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 4, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/564”, która nie została utworzona zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2023/564, przenosi się do formatu elektronicznego zgodnego z art. 2 rozporządzenia 2023/564 do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym te środki ochrony roślin zostały zastosowane.
2. W odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środków ochrony roślin zastosowanych przez użytkownika profesjonalnego przed terminem określonym w art. 3 akapit czwarty rozporządzenia 2023/564 nie jest wymagane prowadzenie i przechowywanie jej w formacie elektronicznym zgodnym z art. 2 rozporządzenia 2023/564.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/564 z dnia 10 marca 2023 r. w odniesieniu do treści i formatu dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin prowadzonej i przechowywanej przez użytkowników profesjonalnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2203 z 03.11.2025).
2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2025/2203 z 03.11.2025.
- Data ogłoszenia: 2025-12-04
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
