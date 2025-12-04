Art. 1.

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 oraz z 2025 r. poz. 1168) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a



Przepisy epizodyczne

Art. 78a. 1. Dokumentację, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącą środków ochrony roślin zastosowanych przez użytkownika profesjonalnego przed terminem określonym w art. 3 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/564 z dnia 10 marca 2023 r. w odniesieniu do treści i formatu dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin prowadzonej i przechowywanej przez użytkowników profesjonalnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Dz. Urz. UE L 74 z 13.03.2023, str. 4, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/564”, która nie została utworzona zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2023/564, przenosi się do formatu elektronicznego zgodnego z art. 2 rozporządzenia 2023/564 do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym te środki ochrony roślin zostały zastosowane.

2. W odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środków ochrony roślin zastosowanych przez użytkownika profesjonalnego przed terminem określonym w art. 3 akapit czwarty rozporządzenia 2023/564 nie jest wymagane prowadzenie i przechowywanie jej w formacie elektronicznym zgodnym z art. 2 rozporządzenia 2023/564.”.