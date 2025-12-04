REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1699
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-04
- Data obowiązywania: 2025-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
