Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1786

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1786

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 15 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138j § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. poz. 613) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „portalu podatkowego” zastępuje się wyrazami „konta w e-Urzędzie Skarbowym”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203, 1235, 1414, 1417 i 1669.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-16
  • Data wejścia w życie: 2025-12-17
  • Data obowiązywania: 2025-12-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

