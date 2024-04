§ 1.

1. Pełnomocnictwo ogólne, utrwalone w postaci elektronicznej, jest przesyłane za pośrednictwem:

1) portalu podatkowego - przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;

2) dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - przez organy podatkowe.

2. Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, utrwalone w postaci elektronicznej, są przesyłane do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy:

1) na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699);

2) za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.