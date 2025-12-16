REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1790
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 15 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego
Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-12-16
- Data wejścia w życie: 2025-12-17
- Data obowiązywania: 2025-12-17
