Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1801
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Wobec tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub położnej albo po zasięgnięciu ich opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.
2. Tymczasowo aresztowaną kobietę ciężarną przenosi się niepóźniej niż w 28. tygodniu ciąży do aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym jest zapewniona całodobowa opieka medyczna sprawowana co najmniej przez położną oraz jest zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa realizowanych przez podmiot leczniczy w ramach działalności statutowej.”;
2) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli. Tymczasowo aresztowany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel tymczasowo aresztowanego chorego odbywa się według wskazań lekarza, pielęgniarki lub położnej.
4. Tymczasowo aresztowana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-12-17
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
