§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. poz. 2848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Wobec tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub położnej albo po zasięgnięciu ich opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.

2. Tymczasowo aresztowaną kobietę ciężarną przenosi się niepóźniej niż w 28. tygodniu ciąży do aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym jest zapewniona całodobowa opieka medyczna sprawowana co najmniej przez położną oraz jest zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa realizowanych przez podmiot leczniczy w ramach działalności statutowej.”;

2) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli. Tymczasowo aresztowany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel tymczasowo aresztowanego chorego odbywa się według wskazań lekarza, pielęgniarki lub położnej.

4. Tymczasowo aresztowana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody.”.