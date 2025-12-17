§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2847) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Wobec skazanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub położnej albo po zasięgnięciu ich opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.

2. Skazaną kobietę ciężarną przenosi się niepóźniej niż w 28. tygodniu ciąży do zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym jest zapewniona całodobowa opieka medyczna sprawowana co najmniej przez położną oraz jest zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa realizowanych przez podmiot leczniczy w ramach działalności statutowej.”;

2) w § 27 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Skazany korzysta co najmniej dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza, pielęgniarki lub położnej.

4. Skazana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody.”.