Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1802
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Wobec skazanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub położnej albo po zasięgnięciu ich opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.
2. Skazaną kobietę ciężarną przenosi się niepóźniej niż w 28. tygodniu ciąży do zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym jest zapewniona całodobowa opieka medyczna sprawowana co najmniej przez położną oraz jest zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa realizowanych przez podmiot leczniczy w ramach działalności statutowej.”;
2) w § 27 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Skazany korzysta co najmniej dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza, pielęgniarki lub położnej.
4. Skazana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-12-17
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
