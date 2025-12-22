REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1833

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-22
Pobierz PDF Plik PDF
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1838

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1832

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1831

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1830

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1828

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1827

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1826

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2026 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1825

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1824

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1823

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1822

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1821

USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1820

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1819

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1818

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1817

