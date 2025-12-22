REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1837
USTAWA
z dnia 21 listopada 2025 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-22
- Data wejścia w życie: 2025-12-31
- Data obowiązywania: 2025-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1839
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1838
REKLAMA
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1837
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1836
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez użytkowników rządowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1835
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1834
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1833
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1832
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1831
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1830
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1829
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1828
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1827
USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1826
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2026 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1825
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1824
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1823
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1822
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1821
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1820