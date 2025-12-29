REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1865
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008 r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 2. Za wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-12-29
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej
REKLAMA