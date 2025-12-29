REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1865

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008 r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 467) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-29
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

