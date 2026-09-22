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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1234
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Fiskalnej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o Radzie Fiskalnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 39), z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 3 września 2026 r. oraz zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 31-39 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o Radzie Fiskalnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 39), które stanowią:
„Art. 31. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) Biurze Rady Fiskalnej.”;
2) w art. 36 w ust. 5 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Dyrektorze Biura Rady Fiskalnej - dla urzędników Biura Rady Fiskalnej.”.
Art. 32. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) w art. 19 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy to projektu ustawy budżetowej, której opiniowanie regulują odrębne przepisy.”.
Art. 33. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) w art. 16 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy to projektu ustawy budżetowej, której opiniowanie regulują odrębne przepisy.”.
Art. 34. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199) w art. 21 uchyla się ust. 10.
Art. 35. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 uchyla się pkt 6;
2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Minister Finansów przedkłada Radzie Ministrów projekt średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (Dz. Urz. UE L 2024/1263 z 30.04.2024), projekt zmienionego średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, o którym mowa w art. 15 i art. 18 tego rozporządzenia, oraz projekt rocznego sprawozdania z postępów, o którym mowa w art. 21 tego rozporządzenia.
2. Rada Ministrów przyjmuje średniookresowy plan budżetowo-strukturalny w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97, zmieniony średniookresowy plan budżetowo-strukturalny, o którym mowa w art. 15 i art. 18 tego rozporządzenia, oraz roczne sprawozdanie z postępów, o którym mowa w art. 21 tego rozporządzenia, które następnie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów oraz przedkładane zgodnie z odpowiednio art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 18 i art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia.”;
3) tytuł działu III otrzymuje brzmienie: „Ustawa budżetowa”;
4) w dziale III uchyla się rozdział 1;
5) w art. 112aa:
a) w ust. 1 objaśnienia symboli WYD*n–1 oraz WYDn–1 otrzymują brzmienie:
„WYD*n–1 – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n – 1 przedłożonym Sejmowi, skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz deflatora produktu krajowego brutto oraz wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych, a w przypadku gdy w roku n – 1 zastosowano przepis art. 112d ust. 1 – kwota wydatków, o której mowa w art. 112d ust. 2 albo art. 112da ust. 2, skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz deflatora produktu krajowego brutto oraz wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych,
WYDn–1 – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n – 1 przedłożonym Sejmowi, a w przypadku gdy w roku n – 1 zastosowano przepis art. 112d ust. 1 – kwota wydatków, o której mowa w art. 112d ust. 2 albo art. 112da ust. 2,”,
b) uchyla się ust. 2b,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o kwotę:
1) prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi wydatków jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 2a, i samorządowych jednostek budżetowych, uwzględniających założenia makroekonomiczne, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 lit. a-b, oraz wieloletnie prognozy finansowe tych jednostek, a także wysokość wydatków wykonanych w latach poprzednich, po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,
2) planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,
3) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1
- oraz powiększona o kwotę prognozowanych na rok n, o którym mowa w ust. 1, działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97, mających wpływ na dochody organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, jeżeli wartość każdego z nich przekracza 0,03 % wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 1, przedłożonego Sejmowi, oraz o wartość klauzuli obronnej, o której mowa w ust. 4a, stanowi limit wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1, państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, pkt 5-9, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.”;
6) art. 112ab otrzymuje brzmienie:
„Art. 112ab. 1. W przypadku zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej ścieżki wydatków netto, o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97, wielkość korekty kwoty wydatków Kn, o której mowa w art. 112aa ust. 1, odpowiada dostosowaniu zgodnemu ze ścieżką wydatków netto zatwierdzoną przez Radę Unii Europejskiej w trybie art. 17 tego rozporządzenia.
2. Minister Finansów może wystąpić do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej wielkości korekty kwoty wydatków Kn, o której mowa w art. 112aa ust. 1, wynikającej z art. 112aa ust. 4, oraz wpływu tej korekty na długookresową stabilność finansów publicznych oraz sytuację makroekonomiczną kraju. Przepisy art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o Radzie Fiskalnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 39), zwanej dalej „ustawą o Radzie Fiskalnej”, stosuje się odpowiednio.
3. Wielkość korekty kwoty wydatków Kn, o której mowa w art. 112aa ust. 1, może być inna niż wynikająca z ust. 1 lub art. 112aa ust. 4, jeżeli wynika to:
1) z opinii Rady Fiskalnej, o której mowa w ust. 2, lub
2) z zaleceń Rady Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 121 ust. 2 lub 4 lub art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”;
7) po art. 112ab dodaje się art. 112ac w brzmieniu:
„Art. 112ac. 1. Określona w ustawie budżetowej kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3, może zostać przekroczona, jeżeli zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, pozostające poza kontrolą Rady Ministrów, wywołujące istotne skutki gospodarcze, ekonomiczne lub społeczne, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fiskalnej w zakresie skutków tego przekroczenia dla stabilności finansów publicznych i sytuacji makroekonomicznej kraju.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 112aa ust. 3, mogą być dokonywane zmiany, w następstwie których zostanie przekroczona kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, oraz zgody Ministra Finansów, wydanej po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.
3. Minister Finansów, występując do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wartość tego przekroczenia. Przepisy art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o Radzie Fiskalnej stosuje się odpowiednio.”;
8) w art. 112d:
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy opinia, o której mowa w art. 112da ust. 1, jest negatywna.”,
b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Po roku, w którym zastosowano przepis ust. 1, do roku poprzedzającego rok, o którym mowa w ust. 4, kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, jest obliczana według wzoru:”,
- objaśnienia symboli s, i oraz k otrzymują brzmienie:
„s - rok zastosowania przepisu ust. 1,
i - kolejne lata po roku, w którym zastosowano przepis ust. 1, przy czym i = {1, 2, 3},
k – rok, w którym kwota wydatków będzie obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1, licząc od roku następującego po roku, w którym zastosowano przepis ust. 1, przy czym k = {2, 3, 4},”,
c) w ust. 4:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „zastosowania przepisu ust. 1”,
- użyte w pkt 1 i 2 wyrazy „nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1” zastępuje się wyrazami „nie zastosowano przepisu ust. 1”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Po roku, w którym zastosowano przepis ust. 1, do roku poprzedzającego rok, o którym mowa w ust. 4, limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3, oblicza się z uwzględnieniem kwoty wydatków, o której mowa w ust. 3.”,
e) w ust. 6 wyrazy „ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1” zastępuje się wyrazami „ostatni rok przed rokiem zastosowania przepisu ust. 1”,
f) w ust. 7 wyrazy „w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „w którym zastosowano przepis ust. 1,”;
9) po art. 112d dodaje się art. 112da-112dc w brzmieniu:
„Art. 112da. 1. Jeżeli w roku n, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, zaistnieje jeden z przypadków, o których mowa w art. 112d ust. 1, Minister Finansów może wystąpić do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zasadności zastosowania do projektu ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, przepisu art. 112d ust. 1. Przepisy art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o Radzie Fiskalnej stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 1, jest negatywna, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, w którym kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, oblicza odpowiednio zgodnie z art. 112aa ust. 1. Przepisy art. 112d ust. 3–7 stosuje się odpowiednio.
Art. 112db. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 112d ust. 1, Minister Finansów może wystąpić do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej wpływu zastosowania tego przepisu na długookresową stabilność finansów publicznych oraz sytuację makroekonomiczną kraju, proponując następujące parametry ze wzoru, o którym mowa w art. 112d ust. 3:
1) rok, na który w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi kwotę wydatków oblicza się zgodnie z art. 112aa ust. 1;
2) wartość na każdy rok, na który kwota wydatków obliczana byłaby zgodnie z art. 112d ust. 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o Radzie Fiskalnej stosuje się odpowiednio.
3. W opinii, o której mowa w ust. 1, Rada Fiskalna przedstawia stanowisko, w którym określa parametry, o których mowa w ust. 1.
4. Minister Finansów może w projekcie ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 139 ust. 1, uwzględnić stanowisko Rady Fiskalnej, o którym mowa w ust. 3, i obliczyć kwotę wydatków, o której mowa w art. 112d ust. 3, przyjmując, że:
1) symbol k,
2) składnik
- we wzorze określonym w art. 112d ust. 3 przyjmują wartości określone w stanowisku Rady Fiskalnej.
5. Nieprzedstawienie przez Radę Fiskalną opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie uznaje się za przedstawienie opinii pozytywnej, przy czym w projekcie ustawy budżetowej przyjmuje się parametry, o których mowa w ust. 1, zaproponowane przez Ministra Finansów.
6. W przypadku gdy projekt ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 139 ust. 1:
1) uwzględnia opinię Rady Fiskalnej, o której mowa w ust. 1, przepis art. 112d stosuje się odpowiednio;
2) nie uwzględnia opinii Rady Fiskalnej, o której mowa w ust. 1, w załącznikach do projektu ustawy budżetowej zamieszcza się tę opinię wraz ze stanowiskiem Ministra Finansów.
7. W roku, na który kwota wydatków została obliczona zgodnie z art. 112d ust. 3, Rada Ministrów może wystąpić do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej wpływu zastosowania przepisu art. 112d ust. 3 do projektu ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, na długookresową stabilność finansów publicznych oraz sytuację makroekonomiczną kraju. Przepisy ust. 1 i 3-6 oraz przepisy art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o Radzie Fiskalnej stosuje się odpowiednio.
Art. 112dc. 1. Minister Finansów, nie rzadziej niż co 5 lat, dokonuje przeglądu stosowania przepisów art. 112aa-112ac i art. 112d-112db i sporządza informację o ich stosowaniu.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) ocenę, w jakim stopniu przepisy art. 112aa-112ac i art. 112d-112db realizują cele numerycznych reguł fiskalnych wynikające z art. 5 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41, z późn. zm.a)), z odniesieniem do oceny Rady Fiskalnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o Radzie Fiskalnej;
2) ewentualne rekomendacje w zakresie zmian w przepisach prawa mających na celu zwiększenie efektywności oraz operacyjności rozwiązań zawartych w art. 112aa-112ac i art. 112d-112db.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.”;
10) w art. 138:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt wieloletnich założeń makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada Ministrów przyjmuje wieloletnie założenia makroekonomiczne, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 kwietnia, które następnie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Materiały do projektu ustawy budżetowej oraz do uzasadnienia do projektu tej ustawy opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów dysponenci części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i zakres, w tym wzory formularzy, oraz tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2-5, w ujęciu rocznym i wieloletnim, w tym:
1) planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych,
2) projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych,
3) zestawienia programów wieloletnich,
4) wykazu wydatków związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
5) projektów planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej,
6) materiałów do opracowania zestawienia i planu, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 10 i 11
- kierując się koniecznością uwzględniania klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, opracowania budżetu w układzie zadaniowym oraz zakresem podmiotowym i przedmiotowym spraw wymagających ujęcia w projekcie ustawy budżetowej oraz w uzasadnieniu do projektu tej ustawy.”;
11) w art. 139 w ust. 2 wyrazy „i Państwowej Inspekcji Pracy” zastępuje się wyrazami „ , Państwowej Inspekcji Pracy i Biura Rady Fiskalnej”;
12) w art. 142 w ust. 1:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa”,
b) po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:
„6c) opinię Rady Fiskalnej, o której mowa w:
a) art. 112ab ust. 2,
b) art. 112ac ust. 1,
c) art. 112da ust. 1,
d) art. 112db ust. 1 i 7
- albo informację o jej nieprzedstawieniu w wyznaczonym terminie wraz z wnioskiem odpowiednio Ministra Finansów albo Rady Ministrów, o którym mowa odpowiednio w art. 112ab ust. 2, art. 112ac ust. 3, art. 112da ust. 1 albo art. 112db ust. 1 albo 7;”;
13) w art. 160:
a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zakres i rodzaj określanych wydatków oraz konieczność zachowania zasady przejrzystości finansów publicznych przy sporządzaniu informacji z ich wykonania.”;
14) w art. 182:
a) w ust. 6 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) omówienie przyczyn przekroczenia kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
4) opinię, o której mowa w art. 112ac ust. 1.”.
Art. 36. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.b)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 2a skreśla się wyrazy „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,”;
2) w art. 5 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Wieloletni Plan Finansowy Państwa,”;
3) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Strony pracowników i strony pracodawców Rady, w terminie do dnia 20 maja, w oparciu o przedstawioną do dnia 10 maja przez stronę rządową prognozę makroekonomiczną oraz przekazaną niezwłocznie po jej wydaniu opinię Rady Fiskalnej dotyczącą rządowej prognozy makroekonomicznej, przedstawiają wspólną propozycję w sprawie wzrostu w następnym roku:
1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
2) minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, strony pracowników i strony pracodawców Rady nie przedstawią wspólnej propozycji, o której mowa w ust. 1, każda z tych stron może, w terminie 5 dni roboczych, przedstawić swoją propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strona nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 1, propozycję w każdej ze spraw, o której mowa w ust. 1, może przedstawić, w terminie 5 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie.”;
4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Strona rządowa przedstawia Radzie średniookresowy plan budżetowo-strukturalny lub zmieniony średniookresowy plan budżetowo-strukturalny.
2. Strony pracowników i strony pracodawców Rady niezwłocznie przedstawiają wspólną opinię o dokumentach, o których mowa w ust. 1.”;
5) uchyla się art. 17;
6) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nieprzedstawienie wspólnej propozycji i stanowisk, o których mowa w art. 16 i art. 18, w terminie wyznaczonym odpowiednio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Radę, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.”,
b) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w art. 16-18” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 16 i art. 18”;
7) w art. 22 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” dodaje się wyrazy „ , Przewodniczącego Rady Fiskalnej”.
Art. 37. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1026 i 1089) w art. 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przy sporządzaniu informacji, o których mowa w ust. 5, przyjmuje się wieloletnie założenia makroekonomiczne, o których mowa w art. 138 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.
Art. 38. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2024 r. poz. 459) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budżetu, może wstrzymać, w drodze rozporządzenia, wydawanie decyzji o wsparciu, wskazując okres, w którym nie są one wydawane, mając na względzie prognozowane kwoty dochodów oraz wydatków budżetu państwa i zaplanowanego deficytu budżetu państwa.”.
Art. 39. W ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.c)) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wartość Produktu Krajowego Brutto ustala się w oparciu o wartość określoną w wieloletnich założeniach makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na dany rok, o których mowa w art. 138 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki, o których mowa w ust. 1.”.”;
2) art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Marszałek Sejmu: W. Czarzasty
a) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/1265 z 30.04.2024.
b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 1723.
c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 1089, 1222, 1248, 1585, 1871 i 1907.
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1234)
USTAWA
z dnia 20 grudnia 2024 r.
o Radzie Fiskalnej1)
Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację Rady Fiskalnej, zwanej dalej „Radą”, oraz zasady i tryb powoływania jej członków.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 3. Rada w zakresie swojej działalności jest organem niezależnym.
Art. 4. 1. Rada:
1) opiniuje prognozy makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej;
2) opiniuje prognozy makroekonomiczne, w szczególności prognozy i założenia makroekonomiczne leżące u podstaw ścieżki wydatków netto w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (Dz. Urz. UE L 2024/1263 z 30.04.2024), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/1263”, wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 2024/1263 oraz projektu zmienionego średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 2024/1263;
3) opiniuje projekt ustawy budżetowej w zakresie:
a) przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60 % wartości rocznego produktu krajowego brutto,
b) zgodności z art. 112aa, art. 112ab, art. 112d, art. 112da i art. 112db ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.2)),
c) zgodności ze ścieżką wydatków netto w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2024/1263 wyznaczoną zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia;
4) ocenia ramy budżetowe w rozumieniu art. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41, z późn. zm.3)) pod kątem ich zgodności, spójności i skuteczności;
5) na wniosek Rady Ministrów:
a) sporządza niewiążące sprawozdanie, o którym mowa w art. 3 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 6, z późn. zm.4) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 89),
b) przedstawia ocenę, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2024/1263,
c) dokonuje niewiążącej analizy, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 2024/1263;
6) na wniosek Ministra Finansów opiniuje projekty dokumentów rządowych w zakresie ich oddziaływania na stabilność finansów publicznych i sytuację makroekonomiczną kraju.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Minister Finansów przekazuje Radzie projekt ustawy budżetowej niepóźniej niż 30 dni przed dniem jego przedłożenia Sejmowi.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Rada wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Ministra Finansów na adres poczty elektronicznej Biura Rady dokumentów, o których mowa w tych przepisach.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, termin na sporządzenie sprawozdania, przedstawienie oceny, dokonanie analizy albo wydanie opinii wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w tych przepisach.
5. W szczególnie uzasadnionym przypadku odpowiednio Rada Ministrów albo Minister Finansów może termin, o którym mowa w ust. 3 i 4:
1) skrócić do 7 dni, za zgodą Rady;
2) wydłużyć do 28 dni, na wniosek Rady.
6. Nieprzedstawienie opinii lub oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5 lit. b, w terminie uznaje się za przedstawienie pozytywnej opinii lub oceny.
Art. 5. 1. Minister Finansów:
1) zastosuje się do opinii lub ocen:
a) o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. b,
b) zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 4 pkt 5 lit. a oraz c, albo
2) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania opinii lub ocen, o których mowa w pkt 1, wyjaśni przyczyny niezastosowania się do nich.
2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.
Art. 6. 1. Jednostka sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych zaliczany do sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu ust. 2.111 załącznika A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.5)) udzielają Radzie, na jej żądanie, w terminie przez nią wyznaczonym, informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań. W przypadku gdy jednostka lub podmiot nie posiada żądanej informacji, niezwłocznie informuje o tym Radę.
2. Jeżeli jednostka lub podmiot, o których mowa w ust. 1, nie przekażą Radzie żądanej informacji w terminie przez nią wyznaczonym, Rada może poinformować o tym organ nadzoru nad tą jednostką lub tym podmiotem lub zamieścić informację o tym na swojej stronie internetowej.
3. Szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i sposób ich przekazywania mogą być określone w porozumieniu zawartym przez Radę z jednostką lub podmiotem, o których mowa w ust. 1.
Art. 7. Dokumenty opracowane przez Radę, w tym dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.
Art. 8. 1. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6) posiada:
a) co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki prawne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych albo tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych - w przypadku członka Rady pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady,
b) co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dwóch z trzech dziedzin: finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych - w przypadku członka Rady niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady.
2. Członkiem Rady nie może być:
1) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz radny;
2) członek Komisji Europejskiej;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 624);
4) wójt (burmistrz, prezydent miasta), członek zarządu powiatu oraz członek zarządu województwa;
5) członek partii politycznej;
6) osoba prowadząca zawodową działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2026 r. poz. 936);
7) osoba, która w okresie 4 lat przed dniem powołania na członka Rady zajmowała stanowisko lub pełniła funkcję, o których mowa w pkt 1-4, lub prowadziła działalność, o której mowa w pkt 6.
Art. 9. W skład Rady wchodzi siedmiu członków:
1) Przewodniczący Rady - wskazany przez Ministra Finansów;
2) po jednym wskazanym przez:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
c) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
d) stronę pracowników, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2026 r. poz. 836),
e) stronę pracodawców, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
f) stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 949).
Art. 10. 1. Każdy podmiot, o którym mowa w art. 9, wskazuje niemniej niż dwóch i niewięcej niż trzech kandydatów na członka Rady po przeprowadzeniu publicznego naboru.
2. Nabór ogłasza się niepóźniej niż 6 miesięcy przed upływem kadencji członka Rady albo niezwłocznie - w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie.
3. Ogłoszenie o naborze ogłaszane jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu właściwego podmiotu, na stronie internetowej podmiotu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, gdy taka strona nie jest prowadzona.
4. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:
1) wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, a w przypadku gdy dokumentem takim jest oświadczenie kandydata, informację, że:
a) składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz
b) zawiera się w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
2) zadań Rady i członka Rady;
3) terminu, miejsca i formy składania dokumentów, o których mowa w pkt 1.
5. Nabór przeprowadza zespół powołany przez właściwy podmiot, składający się z osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób biorących udział w naborze, uzyskanych w trakcie naboru.
6. W toku naboru zespół stwierdza spełnianie przez osoby biorące w nim udział wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2.
7. W wyniku naboru zespół sporządza listę kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, i przekazuje ją wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, właściwemu podmiotowi.
8. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, niezwłocznie przeprowadza się ponowny nabór. Przepisy ust. 3–7 stosuje się.
9. Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zawierający:
1) wskazanie funkcji, na którą był przeprowadzony nabór;
2) liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert kandydatów na członka Rady niespełniających wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2;
3) imiona i nazwiska kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2;
4) skład zespołu przeprowadzającego nabór.
10. Protokół z przeprowadzonego naboru jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu właściwego podmiotu, na stronie internetowej podmiotu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, gdy taka strona nie jest prowadzona.
11. Właściwy podmiot wskazuje kandydatów na członka Rady i informację o nich przekazuje Marszałkowi Sejmu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2.
Art. 11. Sejm, po przeprowadzeniu publicznego przesłuchania kandydatów na członka Rady przez właściwą komisję sejmową, powołuje poszczególnych członków Rady, za zgodą Senatu.
Art. 12. Powołanie członka Rady stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.6)).
Art. 13. 1. Kadencja członka Rady trwa 6 lat.
2. Członek Rady nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż dwie kadencje.
3. Członek Rady, po upływie kadencji, sprawuje swoją funkcję do czasu powołania nowego członka Rady.
Art. 14. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji członka Rady wygasa z dniem:
1) odwołania członka Rady;
2) śmierci członka Rady.
Art. 15. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1) ujawnienia nowych okoliczności wskazujących na niespełnianie przez członka Rady w dniu powołania wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 2;
2) zaprzestania spełniania przez członka Rady wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6;
3) naruszenia przez członka Rady zakazu, o którym mowa w art. 16 ust. 3;
4) gdy członek Rady stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji.
Art. 16. 1. Członek Rady w pełnieniu swojej funkcji jest niezależny i kieruje się dobrem publicznym.
2. Członek Rady w zakresie wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji członka Rady korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. W okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk, podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową lub dydaktyczną lub twórczością autorską ani posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego w każdej z tych spółek.
4. Pracodawca zatrudniający osobę wyznaczoną na członka Rady udziela jej, na jej wniosek, urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji członka Rady.
5. Członek Rady po upływie kadencji, a także w przypadku jego odwołania ma prawo powrócić na stanowisko zajmowane przed powołaniem na członka Rady lub otrzymać stanowisko równorzędne ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na członka Rady.
Art. 17. 1. Członek Rady jest obowiązany do złożenia Marszałkowi Sejmu oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przepisy art. 10 ust. 1, 3a, 3b, 4 i 7-9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 499 oraz z 2026 r. poz. 160, 177 i 1003) stosuje się odpowiednio.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem.
Art. 18. 1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
2. Rada wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów.
3. Zastępca Przewodniczącego Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności, a także pełni jego obowiązki w przypadku nieobsadzenia funkcji Przewodniczącego Rady.
Art. 19. 1. Rada obraduje na posiedzeniach stacjonarnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w toku obrad.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nierzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady, który nie zgadza się z ustaleniem Rady zawartym w uchwale, może zgłosić zdanie odrębne, sporządzając na piśmie jego uzasadnienie. Członkowie Rady mogą zgłosić wspólne zdanie odrębne. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do uchwały.
5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
Art. 20. Rada ustala regulamin swojego działania.
Art. 21. 1. Członkom Rady przysługuje:
1) wynagrodzenie miesięczne oraz
2) dodatek funkcyjny - w przypadku Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady
- ustalane z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa budżetowa.
2. Mnożnik kwoty bazowej, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1) 9,5 - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego;
2) 2,1 - w przypadku dodatku funkcyjnego dla Przewodniczącego Rady;
3) 1,1 - w przypadku dodatku funkcyjnego dla Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Art. 22. 1. Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Rady zapewnia Biuro Rady.
2. Biuro Rady jest państwową jednostką budżetową.
3. Biurem Rady kieruje Dyrektor Biura Rady powoływany i odwoływany przez Radę.
4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5. Rada nadaje Biuru Rady statut określający jego organizację.
6. Szczegółowy zakres zadań Biura Rady określa Dyrektor Biura Rady w regulaminie organizacyjnym.
Art. 23. Dyrektorem Biura Rady może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) posiada kompetencje kierownicze;
8) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;
9) nie jest członkiem partii politycznej.
Art. 24. 1. Obsadzenie stanowiska Dyrektora Biura Rady następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na to stanowisko, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.
2. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:
1) wymagań, o których mowa w art. 23, oraz wymaganych dokumentów potwierdzających ich spełnianie;
2) zadań Dyrektora Biura Rady;
3) terminu, miejsca i formy składania dokumentów, o których mowa w pkt 1;
4) metod i technik naboru.
3. Nabór przeprowadza zespół powołany przez Radę, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób biorących udział w naborze, uzyskanych w trakcie naboru.
4. W toku naboru zespół ocenia spełnianie przez osoby biorące w nim udział wymagań, o których mowa w art. 23.
5. W wyniku naboru zespół sporządza listę kandydatów na Dyrektora Biura Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 23, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady.
6. Rada powołuje Dyrektora Biura Rady spośród kandydatów znajdujących się na liście, o której mowa w ust. 5.
7. Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zawierający:
1) wskazanie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór;
2) liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert kandydatów niespełniających wymagań, o których mowa w art. 23;
3) imiona i nazwiska kandydatów na Dyrektora Biura Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 23;
4) skład zespołu przeprowadzającego nabór;
5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru.
8. Protokół z przeprowadzonego naboru jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.
Art. 25. 1. Koszty działalności Biura Rady, w tym Rady, są pokrywane z budżetu państwa.
2. Dochody i wydatki Biura Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa, której dysponentem jest Dyrektor Biura Rady.
Art. 26. Projekt planu dochodów i wydatków Biura Rady Dyrektor Biura Rady przekazuje Ministrowi Finansów w celu włączenia do projektu ustawy budżetowej na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Art. 27. 1. Rada przedstawia Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 czerwca, roczne sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
2. Roczne sprawozdanie z działalności Rady oraz roczne sprawozdanie finansowe Biura Rady są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.
Art. 28. 1. Nierzadziej niż raz na 3 lata działalność Rady podlega ocenie.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez wybraną przez Radę:
1) niezależną instytucję krajową albo zagraniczną, składającą się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie makroekonomii, finansów publicznych lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych lub
2) niezależną instytucję fiskalną, o której mowa w art. 8a dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, ustanowioną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organizację posiadającą wyspecjalizowaną jednostkę dedykowaną tej niezależnej instytucji fiskalnej.
3. Szczegółowy tryb wyboru instytucji, o której mowa w ust. 2, określa Rada.
4. Rada przekazuje Marszałkowi Sejmu wynik oceny, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Art. 29. Minister Finansów, co 6 lat, dokonuje przeglądu stosowania przepisów ustawy. Raport z przeglądu wraz z wynikającymi z niego wnioskami jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.
Art. 30. 1. Kto, będąc obowiązanym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17, podaje w nim nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 31-39. (pominięte)7)
Art. 40. Tworzy się Radę.
Art. 41. Tworzy się Biuro Rady.
Art. 42. Nabór kandydatów na członków pierwszego składu Rady ogłasza się niepóźniej niż do dnia 31 sierpnia 2025 r. Podmioty, o których mowa w art. 9, wskazują kandydatów na członka Rady niepóźniej niż do dnia 30 września 2025 r.
Art. 43. Kadencja członków Rady powołanych do pierwszego składu Rady rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2026 r. i trwa:
1) 6 lat - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b;
2) 4 lata - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. d i e;
3) 2 lata - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. c i f.
Art. 44. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala regulamin swojego działania.
Art. 45. Pierwsza ocena, o której mowa w art. 28, jest przeprowadzana niepóźniej niż w roku 2029.
Art. 46. Pierwszy przegląd, o którym mowa w art. 29, jest dokonywany w roku 2030.
Art. 47. 1. Pierwszy Dyrektor Biura Rady jest powoływany przez Ministra Finansów, przy czym nabór na stanowisko Dyrektora Biura Rady jest ogłaszany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis art. 24 stosuje się odpowiednio.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, kieruje Biurem Rady do dnia powołania Dyrektora Biura Rady przez Radę.
3. Pierwszy statut, o którym mowa w art. 22 ust. 5, nadaje Minister Finansów, przy czym statut ten obowiązuje do dnia wejścia w życie statutu nadanego przez Radę.
Art. 48. Przepis art. 16 ustawy zmienianej w art. 36, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku 2026.
Art. 49. 1. Strona rządowa, w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r., przedstawi do opinii Rady Dialogu Społecznego wieloletnie założenia makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026, o których mowa w art. 138 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Strony Rady Dialogu Społecznego reprezentujące osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania założeń, o których mowa w ust. 1, przedstawią o nich wspólną opinię oraz wspólną propozycję w sprawie wzrostu w następnym roku:
1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
2) minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony Rady Dialogu Społecznego reprezentujące osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, nie przedstawią wspólnej opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, każda z tych stron może, w terminie 5 dni roboczych, przedstawić swoją opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona Rady Dialogu Społecznego reprezentująca osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, lub pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, nie przedstawi opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2, może przedstawić, w terminie 5 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują daną stronę w Radzie Dialogu Społecznego.
Art. 50. Przepis art. 112aa ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2027.
Art. 51. Minister Finansów dokona pierwszego przeglądu funkcjonowania przepisów art. 112aa-112ac i art. 112d-112db ustawy zmienianej w art. 35 i sporządzi informację, o której mowa w art. 112dc ust. 1 tej ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wydania na podstawie art. 126 ust. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez Radę Unii Europejskiej decyzji uchylającej decyzję w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce, niepóźniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2030 r.
Art. 52.8) Przepisy art. 182 ust. 7 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 35 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za rok 2026.
Art. 53. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niedłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, i mogą być zmieniane.
Art. 54. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2025 - 4,7 mln zł;
2) 2026 - 9,6 mln zł;
3) 2027 - 10,1 mln zł;
4) 2028 - 10,9 mln zł;
5) 2029 - 10,6 mln zł;
6) 2030 - 10,8 mln zł;
7) 2031 - 11,1 mln zł;
8) 2032 - 11,9 mln zł;
9) 2033 - 11,6 mln zł;
10) 2034 - 11,8 mln zł.
2. Dyrektor Biura Rady monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10 %, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Dyrektor Biura Rady.
Art. 55. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2025 r., z wyjątkiem:
1) art. 32-34, art. 35 pkt 1-4, pkt 10, pkt 12 lit. a, pkt 13 i pkt 14 lit. a, art. 36 pkt 1-6, art. 37-39 oraz art. 53, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9);
2) art. 4-7, art. 13-21, art. 27-30, art. 35 pkt 5-9, pkt 12 lit. b i pkt 14 lit. b, art. 36 pkt 7 oraz art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji:
1) wdraża dyrektywę Rady (UE) 2024/1265 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającą dyrektywę 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 2024/1265 z 30.04.2024);
2) służy stosowaniu:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (Dz. Urz. UE L 2024/1263 z 30.04.2024),
b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 6 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 89, Dz. Urz. UE L 174 z 07.07.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1264 z 30.04.2024).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.
3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/1265 z 30.04.2024.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 07.07.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1264 z 30.04.2024.
5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 05.04.2023, str. 1.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.
7) Zamieszczone w obwieszczeniu.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 maja 2025 r.
9) Ustawa została ogłoszona w dniu 13 stycznia 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2026-09-22
- Data obowiązywania: 2026-09-22
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
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