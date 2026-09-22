Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 4 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1234)

USTAWA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

o Radzie Fiskalnej1)

Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację Rady Fiskalnej, zwanej dalej „Radą”, oraz zasady i tryb powoływania jej członków.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 3. Rada w zakresie swojej działalności jest organem niezależnym.

Art. 4. 1. Rada:

1) opiniuje prognozy makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej;

2) opiniuje prognozy makroekonomiczne, w szczególności prognozy i założenia makroekonomiczne leżące u podstaw ścieżki wydatków netto w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (Dz. Urz. UE L 2024/1263 z 30.04.2024), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/1263”, wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 2024/1263 oraz projektu zmienionego średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 2024/1263;

3) opiniuje projekt ustawy budżetowej w zakresie:

a) przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60 % wartości rocznego produktu krajowego brutto,

b) zgodności z art. 112aa, art. 112ab, art. 112d, art. 112da i art. 112db ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.2)),

c) zgodności ze ścieżką wydatków netto w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2024/1263 wyznaczoną zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia;

4) ocenia ramy budżetowe w rozumieniu art. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41, z późn. zm.3)) pod kątem ich zgodności, spójności i skuteczności;

5) na wniosek Rady Ministrów:

a) sporządza niewiążące sprawozdanie, o którym mowa w art. 3 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 6, z późn. zm.4) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 89),

b) przedstawia ocenę, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2024/1263,

c) dokonuje niewiążącej analizy, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 2024/1263;

6) na wniosek Ministra Finansów opiniuje projekty dokumentów rządowych w zakresie ich oddziaływania na stabilność finansów publicznych i sytuację makroekonomiczną kraju.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Minister Finansów przekazuje Radzie projekt ustawy budżetowej niepóźniej niż 30 dni przed dniem jego przedłożenia Sejmowi.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Rada wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Ministra Finansów na adres poczty elektronicznej Biura Rady dokumentów, o których mowa w tych przepisach.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, termin na sporządzenie sprawozdania, przedstawienie oceny, dokonanie analizy albo wydanie opinii wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w tych przepisach.

5. W szczególnie uzasadnionym przypadku odpowiednio Rada Ministrów albo Minister Finansów może termin, o którym mowa w ust. 3 i 4:

1) skrócić do 7 dni, za zgodą Rady;

2) wydłużyć do 28 dni, na wniosek Rady.

6. Nieprzedstawienie opinii lub oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5 lit. b, w terminie uznaje się za przedstawienie pozytywnej opinii lub oceny.

Art. 5. 1. Minister Finansów:

1) zastosuje się do opinii lub ocen:

a) o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. b,

b) zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 4 pkt 5 lit. a oraz c, albo

2) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania opinii lub ocen, o których mowa w pkt 1, wyjaśni przyczyny niezastosowania się do nich.

2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.

Art. 6. 1. Jednostka sektora finansów publicznych oraz podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych zaliczany do sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu ust. 2.111 załącznika A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.5)) udzielają Radzie, na jej żądanie, w terminie przez nią wyznaczonym, informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań. W przypadku gdy jednostka lub podmiot nie posiada żądanej informacji, niezwłocznie informuje o tym Radę.

2. Jeżeli jednostka lub podmiot, o których mowa w ust. 1, nie przekażą Radzie żądanej informacji w terminie przez nią wyznaczonym, Rada może poinformować o tym organ nadzoru nad tą jednostką lub tym podmiotem lub zamieścić informację o tym na swojej stronie internetowej.

3. Szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i sposób ich przekazywania mogą być określone w porozumieniu zawartym przez Radę z jednostką lub podmiotem, o których mowa w ust. 1.

Art. 7. Dokumenty opracowane przez Radę, w tym dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.

Art. 8. 1. Członkiem Rady może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) posiada:

a) co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki prawne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych albo tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych, makroekonomii i zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych - w przypadku członka Rady pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady,

b) co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dwóch z trzech dziedzin: finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych - w przypadku członka Rady niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady.

2. Członkiem Rady nie może być:

1) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz radny;

2) członek Komisji Europejskiej;

3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 624);

4) wójt (burmistrz, prezydent miasta), członek zarządu powiatu oraz członek zarządu województwa;

5) członek partii politycznej;

6) osoba prowadząca zawodową działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2026 r. poz. 936);

7) osoba, która w okresie 4 lat przed dniem powołania na członka Rady zajmowała stanowisko lub pełniła funkcję, o których mowa w pkt 1-4, lub prowadziła działalność, o której mowa w pkt 6.

Art. 9. W skład Rady wchodzi siedmiu członków:

1) Przewodniczący Rady - wskazany przez Ministra Finansów;

2) po jednym wskazanym przez:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

c) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

d) stronę pracowników, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2026 r. poz. 836),

e) stronę pracodawców, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

f) stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 949).

Art. 10. 1. Każdy podmiot, o którym mowa w art. 9, wskazuje niemniej niż dwóch i niewięcej niż trzech kandydatów na członka Rady po przeprowadzeniu publicznego naboru.

2. Nabór ogłasza się niepóźniej niż 6 miesięcy przed upływem kadencji członka Rady albo niezwłocznie - w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

3. Ogłoszenie o naborze ogłaszane jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu właściwego podmiotu, na stronie internetowej podmiotu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, gdy taka strona nie jest prowadzona.

4. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:

1) wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, a w przypadku gdy dokumentem takim jest oświadczenie kandydata, informację, że:

a) składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz

b) zawiera się w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2) zadań Rady i członka Rady;

3) terminu, miejsca i formy składania dokumentów, o których mowa w pkt 1.

5. Nabór przeprowadza zespół powołany przez właściwy podmiot, składający się z osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób biorących udział w naborze, uzyskanych w trakcie naboru.

6. W toku naboru zespół stwierdza spełnianie przez osoby biorące w nim udział wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2.

7. W wyniku naboru zespół sporządza listę kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, i przekazuje ją wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, właściwemu podmiotowi.

8. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2, niezwłocznie przeprowadza się ponowny nabór. Przepisy ust. 3–7 stosuje się.

9. Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zawierający:

1) wskazanie funkcji, na którą był przeprowadzony nabór;

2) liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert kandydatów na członka Rady niespełniających wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2;

3) imiona i nazwiska kandydatów na członka Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2;

4) skład zespołu przeprowadzającego nabór.

10. Protokół z przeprowadzonego naboru jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu właściwego podmiotu, na stronie internetowej podmiotu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, gdy taka strona nie jest prowadzona.

11. Właściwy podmiot wskazuje kandydatów na członka Rady i informację o nich przekazuje Marszałkowi Sejmu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a albo b oraz ust. 2.

Art. 11. Sejm, po przeprowadzeniu publicznego przesłuchania kandydatów na członka Rady przez właściwą komisję sejmową, powołuje poszczególnych członków Rady, za zgodą Senatu.

Art. 12. Powołanie członka Rady stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.6)).

Art. 13. 1. Kadencja członka Rady trwa 6 lat.

2. Członek Rady nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż dwie kadencje.

3. Członek Rady, po upływie kadencji, sprawuje swoją funkcję do czasu powołania nowego członka Rady.

Art. 14. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji członka Rady wygasa z dniem:

1) odwołania członka Rady;

2) śmierci członka Rady.

Art. 15. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) ujawnienia nowych okoliczności wskazujących na niespełnianie przez członka Rady w dniu powołania wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 2;

2) zaprzestania spełniania przez członka Rady wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6;

3) naruszenia przez członka Rady zakazu, o którym mowa w art. 16 ust. 3;

4) gdy członek Rady stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji.

Art. 16. 1. Członek Rady w pełnieniu swojej funkcji jest niezależny i kieruje się dobrem publicznym.

2. Członek Rady w zakresie wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji członka Rady korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. W okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk, podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową lub dydaktyczną lub twórczością autorską ani posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego w każdej z tych spółek.

4. Pracodawca zatrudniający osobę wyznaczoną na członka Rady udziela jej, na jej wniosek, urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji członka Rady.

5. Członek Rady po upływie kadencji, a także w przypadku jego odwołania ma prawo powrócić na stanowisko zajmowane przed powołaniem na członka Rady lub otrzymać stanowisko równorzędne ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na członka Rady.

Art. 17. 1. Członek Rady jest obowiązany do złożenia Marszałkowi Sejmu oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przepisy art. 10 ust. 1, 3a, 3b, 4 i 7-9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 499 oraz z 2026 r. poz. 160, 177 i 1003) stosuje się odpowiednio.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem.

Art. 18. 1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

2. Rada wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów.

3. Zastępca Przewodniczącego Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności, a także pełni jego obowiązki w przypadku nieobsadzenia funkcji Przewodniczącego Rady.

Art. 19. 1. Rada obraduje na posiedzeniach stacjonarnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom Rady biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w toku obrad.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nierzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

4. Członek Rady, który nie zgadza się z ustaleniem Rady zawartym w uchwale, może zgłosić zdanie odrębne, sporządzając na piśmie jego uzasadnienie. Członkowie Rady mogą zgłosić wspólne zdanie odrębne. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do uchwały.

5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

Art. 20. Rada ustala regulamin swojego działania.

Art. 21. 1. Członkom Rady przysługuje:

1) wynagrodzenie miesięczne oraz

2) dodatek funkcyjny - w przypadku Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady

- ustalane z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych przepisów, określa ustawa budżetowa.

2. Mnożnik kwoty bazowej, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) 9,5 - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego;

2) 2,1 - w przypadku dodatku funkcyjnego dla Przewodniczącego Rady;

3) 1,1 - w przypadku dodatku funkcyjnego dla Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Art. 22. 1. Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Rady zapewnia Biuro Rady.

2. Biuro Rady jest państwową jednostką budżetową.

3. Biurem Rady kieruje Dyrektor Biura Rady powoływany i odwoływany przez Radę.

4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Rada nadaje Biuru Rady statut określający jego organizację.

6. Szczegółowy zakres zadań Biura Rady określa Dyrektor Biura Rady w regulaminie organizacyjnym.

Art. 23. Dyrektorem Biura Rady może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7) posiada kompetencje kierownicze;

8) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;

9) nie jest członkiem partii politycznej.

Art. 24. 1. Obsadzenie stanowiska Dyrektora Biura Rady następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na to stanowisko, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.

2. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie:

1) wymagań, o których mowa w art. 23, oraz wymaganych dokumentów potwierdzających ich spełnianie;

2) zadań Dyrektora Biura Rady;

3) terminu, miejsca i formy składania dokumentów, o których mowa w pkt 1;

4) metod i technik naboru.

3. Nabór przeprowadza zespół powołany przez Radę, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób biorących udział w naborze, uzyskanych w trakcie naboru.

4. W toku naboru zespół ocenia spełnianie przez osoby biorące w nim udział wymagań, o których mowa w art. 23.

5. W wyniku naboru zespół sporządza listę kandydatów na Dyrektora Biura Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 23, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady.

6. Rada powołuje Dyrektora Biura Rady spośród kandydatów znajdujących się na liście, o której mowa w ust. 5.

7. Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zawierający:

1) wskazanie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór;

2) liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert kandydatów niespełniających wymagań, o których mowa w art. 23;

3) imiona i nazwiska kandydatów na Dyrektora Biura Rady spełniających wymagania, o których mowa w art. 23;

4) skład zespołu przeprowadzającego nabór;

5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru.

8. Protokół z przeprowadzonego naboru jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.

Art. 25. 1. Koszty działalności Biura Rady, w tym Rady, są pokrywane z budżetu państwa.

2. Dochody i wydatki Biura Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa, której dysponentem jest Dyrektor Biura Rady.

Art. 26. Projekt planu dochodów i wydatków Biura Rady Dyrektor Biura Rady przekazuje Ministrowi Finansów w celu włączenia do projektu ustawy budżetowej na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 27. 1. Rada przedstawia Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 czerwca, roczne sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.

2. Roczne sprawozdanie z działalności Rady oraz roczne sprawozdanie finansowe Biura Rady są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rady.

Art. 28. 1. Nierzadziej niż raz na 3 lata działalność Rady podlega ocenie.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez wybraną przez Radę:

1) niezależną instytucję krajową albo zagraniczną, składającą się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie makroekonomii, finansów publicznych lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych lub

2) niezależną instytucję fiskalną, o której mowa w art. 8a dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, ustanowioną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organizację posiadającą wyspecjalizowaną jednostkę dedykowaną tej niezależnej instytucji fiskalnej.

3. Szczegółowy tryb wyboru instytucji, o której mowa w ust. 2, określa Rada.

4. Rada przekazuje Marszałkowi Sejmu wynik oceny, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Art. 29. Minister Finansów, co 6 lat, dokonuje przeglądu stosowania przepisów ustawy. Raport z przeglądu wraz z wynikającymi z niego wnioskami jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.

Art. 30. 1. Kto, będąc obowiązanym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17, podaje w nim nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 31-39. (pominięte)7)

Art. 40. Tworzy się Radę.

Art. 41. Tworzy się Biuro Rady.

Art. 42. Nabór kandydatów na członków pierwszego składu Rady ogłasza się niepóźniej niż do dnia 31 sierpnia 2025 r. Podmioty, o których mowa w art. 9, wskazują kandydatów na członka Rady niepóźniej niż do dnia 30 września 2025 r.

Art. 43. Kadencja członków Rady powołanych do pierwszego składu Rady rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2026 r. i trwa:

1) 6 lat - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b;

2) 4 lata - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. d i e;

3) 2 lata - w przypadku członków Rady, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. c i f.

Art. 44. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala regulamin swojego działania.

Art. 45. Pierwsza ocena, o której mowa w art. 28, jest przeprowadzana niepóźniej niż w roku 2029.

Art. 46. Pierwszy przegląd, o którym mowa w art. 29, jest dokonywany w roku 2030.

Art. 47. 1. Pierwszy Dyrektor Biura Rady jest powoływany przez Ministra Finansów, przy czym nabór na stanowisko Dyrektora Biura Rady jest ogłaszany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis art. 24 stosuje się odpowiednio.

2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, kieruje Biurem Rady do dnia powołania Dyrektora Biura Rady przez Radę.

3. Pierwszy statut, o którym mowa w art. 22 ust. 5, nadaje Minister Finansów, przy czym statut ten obowiązuje do dnia wejścia w życie statutu nadanego przez Radę.

Art. 48. Przepis art. 16 ustawy zmienianej w art. 36, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku 2026.

Art. 49. 1. Strona rządowa, w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r., przedstawi do opinii Rady Dialogu Społecznego wieloletnie założenia makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026, o których mowa w art. 138 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Strony Rady Dialogu Społecznego reprezentujące osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania założeń, o których mowa w ust. 1, przedstawią o nich wspólną opinię oraz wspólną propozycję w sprawie wzrostu w następnym roku:

1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;

2) minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony Rady Dialogu Społecznego reprezentujące osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, nie przedstawią wspólnej opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, każda z tych stron może, w terminie 5 dni roboczych, przedstawić swoją opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona Rady Dialogu Społecznego reprezentująca osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1[1] pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, lub pracodawców, o których mowa w art. 1[1] pkt 2 tej ustawy, nie przedstawi opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2, może przedstawić, w terminie 5 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują daną stronę w Radzie Dialogu Społecznego.

Art. 50. Przepis art. 112aa ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2027.

Art. 51. Minister Finansów dokona pierwszego przeglądu funkcjonowania przepisów art. 112aa-112ac i art. 112d-112db ustawy zmienianej w art. 35 i sporządzi informację, o której mowa w art. 112dc ust. 1 tej ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wydania na podstawie art. 126 ust. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez Radę Unii Europejskiej decyzji uchylającej decyzję w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce, niepóźniej jednak niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

Art. 52.8) Przepisy art. 182 ust. 7 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 35 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za rok 2026.

Art. 53. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niedłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, i mogą być zmieniane.

Art. 54. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2025 - 4,7 mln zł;

2) 2026 - 9,6 mln zł;

3) 2027 - 10,1 mln zł;

4) 2028 - 10,9 mln zł;

5) 2029 - 10,6 mln zł;

6) 2030 - 10,8 mln zł;

7) 2031 - 11,1 mln zł;

8) 2032 - 11,9 mln zł;

9) 2033 - 11,6 mln zł;

10) 2034 - 11,8 mln zł.

2. Dyrektor Biura Rady monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10 %, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Dyrektor Biura Rady.

Art. 55. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2025 r., z wyjątkiem:

1) art. 32-34, art. 35 pkt 1-4, pkt 10, pkt 12 lit. a, pkt 13 i pkt 14 lit. a, art. 36 pkt 1-6, art. 37-39 oraz art. 53, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9);

2) art. 4-7, art. 13-21, art. 27-30, art. 35 pkt 5-9, pkt 12 lit. b i pkt 14 lit. b, art. 36 pkt 7 oraz art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji:

1) wdraża dyrektywę Rady (UE) 2024/1265 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniającą dyrektywę 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 2024/1265 z 30.04.2024);

2) służy stosowaniu:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1263 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i w sprawie wielostronnego nadzoru budżetowego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (Dz. Urz. UE L 2024/1263 z 30.04.2024),

b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 6 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 89, Dz. Urz. UE L 174 z 07.07.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1264 z 30.04.2024).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/1265 z 30.04.2024.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 07.07.2005, str. 5, Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1264 z 30.04.2024.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 05.04.2023, str. 1.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25, 473 i 1046.

7) Zamieszczone w obwieszczeniu.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 maja 2025 r.

9) Ustawa została ogłoszona w dniu 13 stycznia 2025 r.