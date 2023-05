QUIZ Sztuczna inteligencja w popkulturze. Sprawdź swoją wiedzę!

AI to fascynujący temat, nic dziwnego, że tak często wykorzystywany w popkulturze. Trudno zliczyć ile powstało filmów, gier komputerowych, seriali czy książek traktujących o sztucznej inteligencji. My przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę właśnie na temat AI w popkulturze. Od ikonicznych postaci androidów po etyczne dylematy związane z rozwijającą się technologią. Przygotuj się na wyzwanie, które wprowadzi Cię w ten fascynujący świat. No to zaczynamy!

Przejdź do quizu