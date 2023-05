QUIZ: 1O pytań o przyszłość ludzkości. Sztuczna inteligencja odpowiada tylko TAK lub NIE

Zadaliśmy pytania sztucznej inteligencji (AI) dotyczące przyszłości ludzkości. Wybraliśmy do tego celu ChatGPT-4. Zadaniem tego programu było udzielenie odpowiedzi tylko w formie TAK lub NIE. Czy Twoje przewidywania pokryją się z tym, co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia? Czy może AI odkryje coś więcej na temat naszej przyszłości? Odpowiedz na pytania i sprawdź swoje przewidywania! Czy jesteś gotowy na wyzwanie?

QUIZ Sztuczna inteligencja w popkulturze. Sprawdź swoją wiedzę!

AI to fascynujący temat, nic dziwnego, że tak często wykorzystywany w popkulturze. Trudno zliczyć ile powstało filmów, gier komputerowych, seriali czy książek traktujących o sztucznej inteligencji. My przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę właśnie na temat AI w popkulturze. Od ikonicznych postaci androidów po etyczne dylematy związane z rozwijającą się technologią. Przygotuj się na wyzwanie, które wprowadzi Cię w ten fascynujący świat. No to zaczynamy!