Polska może poszczycić się bogactwem przyrody, kultury i zdobyczy cywilizacji. Ale czy wiesz co w naszym kraju jest "naj"? Gdzie można znaleźć takie miejsca? Sprawdź się koniecznie w naszym teście!

Co jest najwyższe, najstarsze, największe w Polsce? Rekordowy QUIZ wiedzy!

Polskie miasta mają swój niepowtarzalny urok. Wielu z nas ma swoje ulubione miejsca, do których chętnie wraca z walizką lub wspomnieniami. A gdyby tak spróbować rozpoznać je na zdjęciach? Wprawdzie można mieć niedosyt, bo jest ich tylko 10, ale to i tak świetna zabawa!

USA liczy 50 stanów, w tym 48 kontynentalnych. Każdy stan ma swoją stolicę i nie zawsze jest to największe miasto. My pytamy o 12 stanów. Potrafisz wskazać prawidłową odpowiedź?

Zwiedziliście kawałek świata albo lubicie podróże palcem po mapie? W takim razie ten quiz powinniście rozwiązać bez większych problemów. Jeśli odpytywanie z mapy na geografii było Waszą zmorą, może być trudniej, tym bardziej, że niektóre granice mogły ulec zmianie. W quizie pytamy o państwa po sąsiedzku. Do dzieła!

QUIZ Z jakimi krajami graniczą te państwa? 7/10 to już sukces!

Jaki kraj nazywano Persją? O jakim państwie mówiło się Hellada? Gdzie leży Mjanma i o co chodzi z Cejlonem? Sprawdź, czy rozpoznasz te kraje po ich alternatywnych nazwach.

Czy jesteś prawdziwym miłośnikiem geografii? Czy potrafisz wymienić stolice wszystkich krajów świata? Jeśli myślisz, że znasz odpowiedzi na te pytania, to ten quiz jest dla Ciebie! Wielu z nas z łatwością wymieni stolice takich krajów jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Ale co z mniej znanymi krajami? Czy potrafisz podać stolicę Uzbekistanu bez korzystania z Google? W tym quizie postawiliśmy przed Tobą wyzwanie. Wybraliśmy 10 stolic z różnych zakątków świata, które nie są tak powszechnie znane.

QUIZ Stolice mniej znane. 10/10 to wyczyn!

QUIZ Trzy słowa - o jakim państwie mowa? Pytania są podchwytliwe!

Trzy słowa - co to za państwo? Doskonale poszedł Wam quiz o miastach, teraz poszerzamy tematykę. Trzy skojarzenia, ale kraj może być tylko jeden. Uważajcie, bo pytania bywają podchwytliwe. Zapraszamy do rozwiązania.