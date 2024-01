QUIZ Jeziora w Polsce - na pewno je znasz? 10/10 to sukces

W Polsce jest kilka tysięcy jezior o powierzchni większej od 1 ha. Chociaż w quizie jest tylko 10 pytań i sprawdzamy wiedzę dotyczącą tych najpopularniejszych jezior, to wcale nie tak łatwo zdobyć komplet punktów.

QUIZ Co Ty wiesz o Tatrach? Tylko na początku jest łatwo

Która góra przypomina śpiącego rycerza? Jaki jest najtrudniejszy szlak w Tatrach? Gdzie leży Morskie Oko? Za łatwe te pytania? Potem jest tylko trudniej. 8/12 to bardzo dobry wynik!

QUIZ Dopasuj miasto do województwa. Trudniejsze, niż myślisz

Od 25 lat Polska podzielona jest na 16 województw. Potrafisz poprawnie dopasować miasto do województwa? Jeśli mapę Polski masz w małym palcu, to nie będzie problemu. Rozwiąż quiz i sprawdź.

QUIZ Gdzie leży to miasto? Nie jest łatwo zdobyć komplet punktów

Wiesz, gdzie leży Warna? A Sacramento? Potrafisz wskazać na mapie Bari? Sprawdź swoją wiedzę w kolejnym geograficznym quizie.

REKLAMA

QUIZ Polskie góry - jak dobrze je znasz? 8/12 to już sukces

Jesteś miłośnikiem górskich wędrówek? A może wolisz narty? A może nie przepadasz za chodzeniem po szlakach, ale kochasz geograficzne ciekawostki? Quiz już czeka na rozwiązanie. Jak zawsze - nie jest najłatwiej.

QUIZ Znasz te wyspy? Komplet punktów zdobędą tylko mistrzowie

Które wyspy należą do Grecji, a które do Włoch? Do jakiego kraju najbliżej z Malediwów? Która wyspa należy aż do trzech krajów? Sprawdź swoją wiedzę lub poznaj te ciekawostki geograficzne o wyspach świata. Jak zawsze - nie warto się spieszyć z odpowiedzią.

Odkrywaj świat! Geograficzny quiz pełen ciekawostek

Witaj, odkrywco! Czy jesteś gotowy na podróż dookoła świata bez wychodzenia z domu? "Odkrywaj świat! Geograficzny quiz pełen ciekawostek" to Twoja szansa, aby przetestować swoją wiedzę i dowiedzieć się więcej o niezwykłych miejscach na naszej planecie. W tym quizie znajdziesz pytania dotyczące najwyższych gór, najgłębszych oceanów, egzotycznych wysp i wiele więcej. Każde pytanie to nowa okazja do zgłębienia tajemnic i ciekawostek geograficznych. Przygotuj się na wyzwanie i zobacz, jak wiele możesz odkryć!

Podróżnik miejski: Odkryj ciekawostki miast świata - quiz geograficzny

Czy jesteś pasjonatem podróży lub miłośnikiem wiedzy o różnych kulturach świata? Czy fascynują Cię nietypowe fakty o znanych miastach? Jeśli tak, to ten quiz jest stworzony właśnie dla Ciebie! "Podróżnik miejski: Odkryj ciekawostki miast świata - quiz geograficzny" to quiz geograficzny, który zabierze Cię w podróż do najbardziej interesujących miast globu. Od urokliwych europejskich metropolii po egzotyczne oazy Azji - każde pytanie to nowa przygoda i okazja do poszerzenia horyzontów. Sprawdź, ile wiesz o światowych miastach i odkryj fascynujące fakty, które mogły umknąć Twojej uwadze. Czy jesteś gotowy na tę ekscytującą podróż? Zacznij quiz i dowiedz się, jak dobrze znasz miasta świata!

REKLAMA

Styczniowy QUIZ z wiedzy ogólnej. Nie tylko dla wielbicieli zimy!

Lubisz styczeń? Jeśli tak, to koniecznie weź udział w naszej zabawie. A jeśli nie ... to też spróbuj! To doskonała okazja do przypomnienia sobie ciekawych faktów z geografii, historii, prawa i kultury.

QUIZ Dopasuj stolicę do państwa. Jest trudno!

Ostatnia, chyba najtrudniejsza, odsłona quizu ze stolicami w roli głównej. Dasz radę dopasować dwanaście stolic do odpowiednich państw? Rozwiąż quiz i sprawdź.